淘寶｜網民分享平價洗衣好物 $40防染色洗衣紙 一機洗衫免分顏色

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-31 17:51

除非到乾衣店洗衣服，否則洗衣是日常生活中避免不了的家務工作。這項家務雖然看似簡單，但當中還是會有不少讓人頭疼的地方，譬如衣服總是纏在一起、白衣物染上顏色、紙碎黏滿衣物，晾衣晾不乾……諸如此類的問題相信大家也遇過不少，儘管事情不大，但一旦發生卻要花額外的時間去清理整頓，令本來已經繁重的家務百上加斤。到底以上的難題該如何解決呢？原來方法並不難，只要一些小工具，就能讓洗衣晾衣的工作更得心應手！

染色及紙巾碎必定洗衣難題中最令人束手無策的一環，縱然洗衣前大家可先仔細檢查口袋，把不同顏色的衣物分類洗滌，但偶然還是會有百密一疏的時候。再者，有時候明明只要一機就可洗淨全部衫，要分開洗不是費水又費電嗎？

網民分享淘寶「洗衣吸色紙」 一機洗衫免分顏色

紙巾碎問題雖然麻煩，但只要花點時間總可以清潔乾淨，下文再來詳談。但假如洗衣後才發現衣物被染色，到時候就恨錯難返，要補救也太遲了。想避免衣物互相染色，近日就有Facebook群組「淘寶開心share」分享了一款非常方便實用的工具。

Facebook群組「淘寶開心share」

為了解決分開深淺色衣物洗滌的問題，該網民特地在淘寶購入一盒防染色洗衣紙，並表示：「平時洗衫時放1-2張入去，唔洗分開深淺色衫，水費都慳返！」洗衣紙的作用是可在洗衣期間吸附水中的顏色，防止淺色衣物染上掉色衣物的色彩。

Facebook群組「淘寶開心share」

其實洗衣紙並非新產物，坊間看到的鎖色紙、護色紙其實都是防染色布的一種，不同款式的產地及紙張硬度都各有分別，一般售價為$40至$60左右，不過編輯發現，淘寶上的吸色紙除了款式選擇多，價錢亦比坊間便宜不少，約莫$30多元便有170張，非常實惠，無論是家中洗衣量大，還是想延長淺色衣物的壽命，都實在值得入手。

安全無毒、輕鬆解決衣物染色問題：衣安淨「防串染吸色片」

在淘寶眾多吸色紙中，編輯發現這款衣安淨的「防串染吸色片」不僅價錢便宜，而且好評亦甚多，頗為值得推薦。

「防串染吸色片」具備正規的專利技術，布料上使用的是創新蜂窩織面，對遊離的彩色粒子具有超強的吸附力。白衣服加入吸色片後，洗滌20次依然潔淨如新，而且不少買家試用後亦指「吸色效果明顯」。

物料通過了SGS安全檢測，不含任何致癌物及有害物質，即使清洗孕婦、嬰兒、小孩的衣物亦可安心使用。

使用方法亦非常簡單，洗衣無須再將衣物按顏色分類，只要把吸色片放入洗衣機與衣物一起洗滌，洗完後取出丟棄即可。建議淺色衣物混洗時可加入1-2片，深淺衣物混洗時加入2-3片。

吸色紙$15.8一袋已有50片，假如購買兩袋再贈送兩袋及額外十片，換言之只需¥37.6o便可買到十片，絕對經濟實惠。

家事達人分享 一招輕鬆清潔紙巾碎

染色問題以外，紙巾碎亦是洗衣服時最令人頭痛的問題，到假如洗衣後發現滿機衣服都是紙巾碎，大家會怎樣解決呢？用膠紙黏走紙巾碎？還是重新洗滌衣服？對於以上的問題，坊間一些家事達人及日本綜藝節目「不可思議∞世界」都分享了一個簡單小竅訣——「柔順劑洗衣法」。

（節目「不可思議∞世界」片段截圖）

由於柔順劑表面的活性劑可防止污物黏上衣服，因此遇到以上情況，需要把黏滿紙屑的衣物重新扔進洗衣機，加入柔順劑後以清水洗一次，脫水一次，就可以輕鬆清潔殘餘的紙巾碎屑。

網上圖片

不過要注意的是，即使以上的方法非常實用，但並非所有類型的洗衣機都同樣適用，假如家中使用的是滾筒式洗衣機，當重新清洗時，紙碎便有機會沖到到排氣管中，反倒弄壞洗衣機。因此最理想的方法，當然在洗衣服前檢查口袋。

但除此之外，淘寶上原來亦有一些非常實用的小法寶，可以在洗衣時把紙屑、頭髮，甚至其異物統統吸附，除了吸走紙巾碎，更可避免頭髮塵埃堵塞喉管，延長洗衣機使用壽命，一舉兩得。

隔走毛髮碎屑、延長洗衣機壽命：洗衣機過濾網袋過濾網袋顧名思義就是用來過濾洗衣時漂浮於水中的異物和髒物，它的原理是利用旋轉的水流，把洗衣時脫落於水中的毛髮、紙屑帶入具有懸浮設計的網袋之中，而空心且具有上浮作用的球體可將雜物緊緊鎖於網兜內，防止反流，方便一併清理。

除了可防止紙碎、毛髮黏在衣物之上，亦特別適合用來清潔易黏毛絮的毛衣，以及清理在洗衣機內積聚已久的髒物。與此同時，網袋亦有可防止衣物在清洗的過程中打結。

使用方法亦相當簡單，只要在洗衣時把過濾網袋放入即可，假如想清潔效果更好，建議衣物不要塞太滿，預留一定空間，而且可選擇高水位的清潔模式，令網袋的功效發揮到最大。不過要注意的是，過濾網袋只適用於直立式的洗衣機，購買時可特別留意。

假如擔心衣物洗得不夠乾淨，洗衣球亦是一款相當實用的小法寶。它的原理是利用凹凸的表面，增加洗衣時衣物之間的摩擦力，並減少衣物在洗滌過程中互相纏繞，令衣物清洗得更為乾淨。

▼洗衣機過濾網袋使用效果▼

除了洗衣會遇上突發情況，乾衣對香港家庭來說同樣是一大難題，尤其香港的家居面積細小，晾一兩件衣物固然沒有問題，但遇上要晾被或晾床單的時候，那就相當麻煩了，不僅所需的空間大，需要用上多個衣架，最擔心的是晾不乾，形成霉味。

要解決諸如此類的家事難題，淘寶亦當然有不少小法寶可派上用場。同樣地，有網民就曾經於Facebook群組「淘寶開心share」分享了一款晾被神器，更大讚設計慳位，不會令被單難以晾乾。

節省空間、輕鬆晾乾被單：螺旋型曬被神器

曬被神器的原理同樣簡單，衣架使用了螺旋型的設計，只要把被單平整掛上，中間便留有空間，令被單均勻受風，加速風乾速度。相比起傳統式以兩三個衣架晾起被單，螺旋式的設計不但可節省使用空間，更可減少皺摺，把熨被的時間也一併省下。

螺旋型設計的衣架本來頗費空間，不過這款特地加入了可拆卸的設計，不用時可把掛勾與螺旋杆分離，方便收納。

曬被神器承重力達20斤，無論是照薄被單、冷氣被，還是冬天的厚被子都不成問題。

以上的家品雖然看似平平無奇，但有了它們著實可以令家務輕鬆不少。除此之外，淘寶其實還有不少家事和入廚小法寶，可以令生活及下廚凡過程方便利不少，大家不妨到淘寶逛逛吧。有意入手以上產品，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/31)

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