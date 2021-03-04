淘寶家品｜5間平價高質冇伏餐具店推薦 平均$10件比香港平一半

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-03-04 18:56

喜歡下廚大顯身手，喜歡拍下美食照片與別人分享的你，有否曾經想過自己的廚藝明明不差，但為什麼飯菜的賣相總是看起來不太討好？一頓飯菜要稱得上為美食，講求的是「色香味俱全」。味道固然是食物的靈魂，但精緻的賣相卻同樣有著錦上添花的作用，而餐桌上看似最微不足道的餐具，往往就是當中最畫龍點晴的關鍵。

試想像一下，假如你做了一頓媲美九大簋的可口餸菜，但用來盛載食物的卻是一式一樣的銻盆，那麼整頓飯菜的賣相不就看起來平平無奇，不太討好了嗎？相反，假如把同樣的菜肴放到更精緻的餐具上，即使是普普通通的家常菜肴，看起來也似乎變得更美味可口，令人更添食慾。好的餐具不僅是實用的生活器具，更是提升家居氛圍的小道具。儘管我們沒有米芝蓮廚師的擺盤手藝，但只要為家中添置幾件新餐具、換一套新桌布，整頓飯菜就頓時生色不少，以後在家中大顯身手時，還可以拍出一張張賞心悅目的美食打卡照片呢！

要為家中添置精緻的餐具，不少人可能會覺得大費周章，亦會擔心價錢昂貴，就如一般設計美觀的名牌餐具動輒也要數百元起跳，令人望而卻步。其實，想買到便宜又美觀的餐具也並非難事，在淘寶就可以辦到了，價錢既親民，選擇亦多不勝數，而且不論是任何風格、款式、尺寸的餐具都一應俱全，以下為大家推薦四間編輯私藏的淘寶餐具店，喜歡下廚的你還不快點為家中添置一套漂亮的新餐具？

【店鋪一：全民厨房Our Home】

現時流行餐具的風格分為日系風及北歐風兩大流派，假如是喜歡日系簡約風格的，那麼「全民厨房Our Home」的餐具想必就很適合你了。店舖以日式的陶瓷及木質餐具為主，各式的餐具碗盤包括日式餐碟、拉麵碗、醬油碟、壽司碟、茶具套裝、筷子托架、烘焙盤統統應有盡有，色調方面以偏向沉穩簡約為主，餐具上帶有隱約的日式花紋，無論是任何風格的家居相信都可以輕鬆駕馭。

店內的陶瓷盤均使用釉下彩工藝高溫燒製，造工亦相當精緻厚實之餘，亦相當耐用耐刮，不會掉色。

店內單是日式的陶瓷碗已經選擇眾多，尺寸選擇齊全，而且大部分的單價均在十元內，即使多買幾隻回來備用也絕不心痛。

除了一般的碗碟外，還可以配上同一風格勺子、筷子及隔熱墊餐，即使身處家中，也宛如置身於日本，充滿濃濃的和風。

店內雖然款式眾多，但風格相當統一，即使選擇不同的款式作配襯之用，也不會有絲毫的突兀感，同時亦兼具實用性，譬如這款雙耳橢圓盤，既可作為普通上菜的餐盤使用，亦可放進焗爐當作烘焙盤，非常值得推薦。

【店鋪二：摩登主婦旗艦店】

摩登主婦是一間得到不少網民推薦的淘寶餐具店，事關它的風格非常多樣化，既有歐式餐具、日式餐具，同時亦與知名卡通聯名推出造型可愛趣緻的餐具，款式之多必定能夠讓你找到心頭好。除了可以單件購買，店內亦有不少碗碟套裝任均選擇，款式配搭和價錢都非常合理，怕麻煩的人士不用再費煞心機一件一件選購。

歐式餐具主要走簡約風格，餐具上沒有過多及複雜的裝飾，簡簡單單的配色已經可以帶來不一樣的格調，用來盛載色彩繽紛的菜色就最適合不過了。

摩登主婦近期與卡通《櫻桃小丸子》推出聯名餐具，圖案採用高溫貼花製作，款式可愛，而且可用於微波爐及焗爐，一套十二套¥ 269有交易，平均一件只需二十多元，小丸子的粉絲必定不能錯過。

除此之外，摩登主婦還有各式各樣的廚具用品、家居清潔及收納用品，包括近年大熱的日式雪平鍋、萬用的切絲神器、五穀雜糧收納盒等等，基本上只要在店內就可以買齊廚房所需各種用品。

【店鋪三：朵頤家居】

朵頤家居的餐具風格主要以北歐及日式為主，而即使是兩種截然不同的風格，也同樣走簡約大方的路線，整體格調近似於無印風格。店內不但有各式各樣的餐具、廚具、烘焙器皿，最特別之處是朵頤還提供定製服務，切合不同的家居風格，喜歡純色系的朋友相信會找到不少心頭好。

雖然朵頤的餐具設計簡潔，不過當中不少餐具都獨特形狀設計，玩味感非常強，即使用來盛載平平無奇的家常菜肴，也別有一番風味。

值得一讚的是，朵頤除了碗碟以外，刀叉勺子等的不銹鋼餐具亦相當精緻，以純色結合銅金色設計，用來配襯西餐菜肴頓時令餐桌變得精緻起來。

【店舖四：凱谷旗艦店】

接下來的這間店舖以日式和風設計為主，但整體格調卻有別於全民厨房Our Home的沉實路線，風格偏向小清新可愛風，色彩鮮明繽紛，而且碗碟底部有日本的櫻花花紋浮雕，看上去相當清新優雅，即使用來盛載色彩單一的菜肴，亦立即令到菜色生色不少。

陶瓷碗碟均使用健康無毒的釉下彩工藝高溫燒製，厚實耐用，同時適用於微波爐及洗碗機。

值得一提的是，店內亦有不少日式木製餐具，餐具柄上還加上了日式特有的藤卷柄，在簡約沉穩之中帶有小亮點，令設計更為獨特。而其中一款木匙更用上了魚紋設計，造工精細可愛之餘，亦予人一種清雅的古撲氣息，用來配襯日式餐點別有風味。

【店舖五：BAIFA】

常常烹調西餐，喜歡歐式風格的你，這間店舖相信絕對讓你眼前一亮。相比起以上店舖的歐式餐具，這間店的設計可以說是簡約到極致，而整體看上去的格調亦更富高級感。簡約不等同於單調，雖然BAIFA的餐具大部分都使用白色作為主色，但碗碟的邊緣都用上了金邊圍繞，低調中帶有一絲絲的奢華感，就連玻璃杯也不例外，無論用來盛載什麼食材飲料，都有一種高級餐廳的精緻感。

在材質方面，店內大部分的碗碟都是使用高檔的骨質瓷製作，重量比起陶瓷製的碗碟更為輕巧。而除了白色碗碟系列，BAIFA亦有不少色彩繽紛的碗碟款式，用上了北歐幾何花紋，加上偏暗調的色彩，令整體設計更為耐看。

香港市面少見的玻璃金珠碟，適合與其他餐具疊放使用，令餐桌的配搭看起來更豐富，更富層次感。

特別推薦這一款月亮盤套裝，每個盤子都用上了月亮形的設計，除了造型獨特，盤子還可以互相組合起來，變成圓形或花形的圖案，別有心思之餘亦有慳位的作用，大時大節用來宴客就最適合不過了。

淘寶的高質餐具又豈止這些？以上推薦的店舖款式多樣，餐具平均價約$10至$20件，比起香港相約的款式便宜不少，性價比十分高，有意購買的可按藍色連結前往淘寶逛逛！

「淘寶38節」多重優惠必搶超級紅包

最後提提大家，「淘寶38節」活動正進行得如火如荼，當中多間店舖，譬如以上推薦的BAIFA、摩登主婦、全民廚房均有推出滿額即減優惠。假如有意在淘寶購買餐具或其他產品，記得先按此連結領取超級紅包，再結合信用卡、集運優惠一同使用，將所有優惠一網打盡！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/03/04)

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