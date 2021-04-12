小米優惠｜嚴選3大小米減價必買家電 $1500入手大吸力無線吸塵機

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-12 18:27

提起國產品牌，相信有不少人會對「中國製造」的產品有一定保留，不過其實只要精挑細選，國產品牌中亦有不少價錢與質素兼優的好選擇。就譬如有「性價比之王」之稱的小米，旗下的產品不僅以划算及實用見稱，甚至還加入了不少先進的技術及便利的人性化設計，讓使用者無論在生活起居，抑或個人護理上均更省時省力，更有效率。對於有預算限制的用家來說，無疑是非常值得考慮的選擇。

雖然小米的產品甚受港人歡迎，小米之家早年亦於香港開設旗艦店，不過有不少家電在門市並未有蹤影，價錢亦略為昂貴，假如想入手經濟實惠的小米家電不妨留意以下的網購優惠。

▼01mall推小米限時優惠 多款產品低至4折▼

為慶祝香港01網購平台「一網打盡」易名為「01mall」，由即日起至2021年5月7日期間，平台將會舉行「01mall 數碼家電爆買推介」網購活動，場內大量爆紅、爆抵的生活家電、廚房電器等一律特價發售，當中不乏小米的話題產品，譬如無線吸塵機、空氣清新機、智能寵物飲水機、按摩暖腳寶、香薰機、電動牙刷等，優惠幅度更破天荒低至49折，絕對比近期舉行的「米粉節」更划算抵買。

小米的產品林林總總，到底哪一款值得入手？是次編輯在多款小米優惠產品中選出三款居家必備的小家電，價錢便宜固然不在話下，更重要的是其實用性、便利性，以及產品效能均備受網民讚譽，對小米產品感興趣的朋友記得把握優惠時機入手！

小米皇牌產品、2.5萬轉強勁馬達：米家無線吸塵器G10

家居清潔這回事雖然看似簡單，可一旦要動手做起來，卻是相當費時費力，假如想讓家務變得輕鬆簡單，選擇一款能讓清潔事半功倍的工具便尤其重要。

儘管小米成立之初是以手機起家，不過其家電產品在近年亦不時成為話題，皆因它在坊間的效能測試中屢屢勝過知名大品牌，受到不少網民及媒體推薦，其中吸塵機就正正是最佳例子，就譬如是次推薦的米家無線吸塵器G10，以千多元的售價帶來了八種功能及多款吸頭，包括150AW 吸入功率、可替換電池設計、吸拖一體系統等，性價比相當高。

選購吸塵機一般都會考慮它的摩打以及帶來的吸力，這款G10在小米吸塵機中屬於旗艦級的型號，摩打經過全面升級，每分鐘12.5萬轉高速電機可帶來150AW吸力，亦即是約25,000Pa的吸力數值，與28,000Pa的Dyson V11相當接近，能夠徹底並快速清潔地上髒污，不遺留任何塵埃及污物。

除了吸力，電量亦是需要重點考慮的因素。G10不僅具備3000mAh的大容量電芯，讓吸塵機的續航可長達65分鐘，最特別的地方是它採用了可拆卸式電池設計，只要輕輕一按機身即可替換電池，假如電力不足也無需花額外時間等待充電，對於頻繁使用吸塵機的家庭來說是相當實用的一項功能。

G10在「標準吸力模式」下可持續使用65分鐘，適用於大面積空間清潔；在「頑固塵垢去除模式下」可使用30分鐘，當選擇「全功率輸出」，即吸力最大的模式，使用時間亦可達10分鐘。

針對可替換式的電池設計，吸塵機特別配備了掛壁式充電掛架，可同時給兩塊電池充電之餘，亦方便把吸塵機妥善地收納整理。

而在吸塵及過濾方面，G10採用了12錐氣旋分離及HEPA五重過濾系統，當塵埃被吸入機內，分離系統首先會隔離空氣中的直徑小的顆粒物，降低灰塵進入HEPA濾芯，其後再透過五重過濾系統，過濾微小至0.3μm的微塵，排出潔淨空氣，減低二次污染的機會。而過濾組件可透過水洗清潔，無需頻繁更換濾芯。

值得一提的是，G10在吸塵以外亦配備了磁吸式水箱及平板拖，讓吸塵及拖地可同步進行，使用時可透過開關檔調節滲水速度，前方的吸頭會先吸走塵埃髒污，然後再透過平板拖完成二次清潔，除了確保地面不留下任何污垢，亦可讓清潔家務更事半功倍。

作為旗艦級的吸塵機，G10採用了視覺化的操作系統，機頂更配備TFT彩色螢幕，使用時可清晰查看模式、電量等清潔信息。

除此之外，G10還配備智慧高扭矩地刷、電動迷你刷、縫隙吸頭及二合一毛刷四種刷頭，分別適用於不同的場景與地板材質，既可如一般直立式吸塵機配合長手柄使用，亦可把手柄拆除，以手提模式清潔縫隙位置，應用範圍相當廣泛，對於大面積的家居，以及迷你蝸居來說都是不錯的選擇。

性能完勝大牌子、除煙霧、塵埃、花粉表現佳：米家空氣淨化器 3C

除了皇牌的吸塵機，空氣淨化器亦是近年小米的熱門商品，事關它同樣在效能測試報告中取得不俗的成績，過濾表現更比知名大牌子為佳，同樣值得入手。

米家空氣淨化器3C是繼口碑不錯的3H後新推出的型號，在結構上進行了重新設計及改善，令效能再度提高。適用面積為28至40平方米，特別適合放置於睡房或小空間使用。

空氣淨化器3C配有高精度激光顆粒物傳感器，使用時除了可透過米家APP即時測量室內的空氣質量，高精度的感應器亦可把非常輕微的污染一一檢測出來，並在自動模式中根據當前的空氣質量自動調節過濾速度。

除了透過App了解家中空氣質素，機身本身亦配備了OLED觸控顯示屏，可清晰顯示空氣質量等數據，並以三色燈光告知用家室內空氣是否潔淨，還是已中度污染、高度污染。

當空氣淨化器檢查到室內有空氣污染，便會透過三層淨化及HEPA過濾器濾除99.99%的顆粒、細菌、敏感源及其他有害氣體，同時吸收異味，並360度排出潔淨空氣。

深度清潔牙齒、CP值超高電動牙刷：米家聲波電動牙刷 T300

相對於手機、家電等熱門商品，小米的個人護理用品雖然較少被提及，但其實當中卻有不少經濟實惠，而且實用性高的好物值得入手，譬如這款米家聲波電動牙刷，它以不到五百元的價錢，打破了電動牙刷必定價格高昂的印象，讓有預算限制的用家也可享用智能化的個人護理用品。

米家聲波電動牙刷 T300採用由德國及日本專家研發的聲波摩打，震動頻率每分鐘可達31000次，透過密集的次數來徹底清除牙齒及牙縫間的頑固污漬。除此之外，刷頭亦經過特別設計，刷毛可保持10度的穩定擺幅，從而帶動口腔中的水和牙膏泡沫形成沖力，以沖洗牙齒細縫盲居，將牙菌斑統統清除，保證口腔及牙齒潔淨健康。

作為小米的產品，當然少不了一些智能化的功能。聲波電動牙刷具備兩種使用模式，使用時通過單鍵操作便可從「標準模式」及「輕柔模式」中自動切換，前者適合一般牙齦健康的用家使用，而後者則特別為牙齦敏感人士而設，切合不同用家的清潔需求。與此同時，牙刷亦帶有記憶功能，可自動記錄用家習憤使用的清潔模式，那麼下次使用時便無需再手動調校所需模式，方便快捷。

至於在充電及續航力方面，牙刷採用Type-C充電方式，充滿一次電只需四小時，其後即可使用約二十五天，即使在旅行出差時隨身攜帶亦不成問題。

更貼心的是，雖然這款聲波牙刷使用了小米一貫的純白簡潔設計，但為了方便全家人使用同一型號而不造成混亂，牙刷底部更特地加入了可更換的色環，讓大家可輕鬆辦別出屬於自己的牙刷。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/12)

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