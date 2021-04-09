風扇｜2021循環風扇選購攻略 用得啱可夏天降溫雨季除濕 附推介

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-09 18:25

踏入四月天氣明顯回暖，過去幾天的溫度屢破30度，似乎預示夏天即將來臨。儘管晚上仍帶有涼意，但對於怕熱的人來說，睡覺時不開冷氣，實在是難以入睡。開冷氣固然是涼快又舒適的解熱方法，可是冷氣開得愈早、用得愈多，電費往往都「好襟計」。如果想省錢又省電，近年便流行以循環風扇為帶動室內空氣對流，以達到降溫除濕的效果。假如想趁盛夏來臨前為家中挑選一台風扇，到底該選循環扇還是傳統落地式風扇？兩者之間又有何分別，該如何挑選呢？

循環風扇與電風扇的差別

循環風扇其實是風扇的一種，不過其設計卻有別於傳統的落地式風扇。循環風扇的葉片角度可吹送出渦旋式的風，令風力更為集中，到達更遠的角落，從而帶動整個房間乞的空氣產生對流，以達到夏季降溫、雨天除濕、冬季助暖的效果，譬如將循環風扇配合冷氣機使用，便可將冷氣吹向家中的每一個角落；當配合暖風機使用，亦可在短時間內令全屋都變得暖和起來。

相反，傳統的風扇可吹送出風力較大、範圍更廣的風，但由於其側面並非如循環扇般完全密封，所以吹出來的風會橫向流失，主要是讓直吹著風扇的人感到涼快，假如想降低室內溫度、帶動空氣流通，便需要花上更多的時間。

▼一圖睇清風扇種類及特點▼

循環扇vs電風扇點揀好？

假如打算和冷氣機並用，或者有除濕的需求，建議可優先選擇循環扇。若然想獨立使用，普通電風扇可送出更大更廣的風力，為人體降溫。

選購循環風扇要注意什麼地方？

1.風力及吹送範圍

風力的大小視乎扇葉的片數、大小及形狀而定，當扇葉越大越多，送風量便相對較大，反之亦然。

2. 風扇摩打：DC風扇／AC 風扇

風扇在機能上又可細分為DC及AC兩大派系，DC風扇是電磁效應原理，驅動軸心帶動扇葉運轉，能大幅度降低風扇運行時產生的消耗，而AC風扇構造較為簡單，沒有變壓器，也無法進行低速運轉，因此DC風扇及AC 風扇在風量、重量、噪音、耗電量上皆大大不同。

如DC風扇雖然價錢較高，但噪音及耗電量會相對AC風扇低，而重量亦會較重；AC風扇雖然便宜，但噪音較大，不過風力會相對DC穩定，重量亦較輕。

3. 運作時的音量

如需把風扇放在睡房，挑選時便要格外留意風扇運作時的音量是否會影響睡眠。DC風扇的運作音量會相對AC 風扇較小，最低只有15分貝，即幾乎聽不到的音量，除此之外，如扇葉越多，聲音也會越低。如對聲音較為敏感的人便建議選擇多扇葉或DC風扇。

循環風扇體積細小，四季可用，而且價錢便宜，故特別適合香港蝸居，或放於房間中使用。想趕及夏天來臨前選購一部循環扇，編輯找來以下3款價錢合適的循環風扇供大家參考選購。

功能均衡的平價款：Harrow - JAC33 9吋噴射空氣循環扇

Harrow是紮根香港多年的家電品牌，旗下的產品大多以高性價比作為賣點，雖然價錢實惠，不過卻沒有犧牲應有的功能與品質，在網上評價相當不俗。

這款循環扇採用了大面積的五風葉設計，弧形式風葉可吹送出更強更多的風力，而且在聚風度及風力柔和度方面亦比三葉式風葉更佳。傳統的風扇一般只能吹出約4.5m風距的涼風，而扇葉經過良的循環扇，風距可達7m，令涼風吹送到更遠的地方，加強室內的空氣循環。

由於循環扇是採用直線方式送風，因此風扇的角度能否調較，讓涼風遍及室內每個角落亦是相當重要。這款風扇具備上下送風及左右送風功能，手動上下搖擺可達90度，同時亦具備左右80度自動送風，有助在有限的範圍內，加快室內空氣流動，並從其它房間對流換風。

如同一般風扇一樣，Harrow循環扇具備三檔風力，一檔適合25度以下的環境使用，或與冷氣機配合並用，二檔適合25度至28度環境，而三檔則適合29度以上環境，或可配合抽濕機並同以加強室內除濕效果。

掛牆慳位、具備3D搖頭功能：Deer 9吋全方位掛牆循環扇

除了一般的坐地款式外，循環扇亦可安裝於牆面上，以減省佔用地面空間，特別適合香港的蝸居面積家庭選用。採用掛墻式循環扇時可將其安裝於冷氣機附近，當天氣炎熱時配合冷氣機使用，可雙管齊下讓房間溫度大幅下降。

Deer的9吋全方位掛牆循環扇具備3D搖頭功能，機身特別加設了控制手柄，方便用家可自行調節懸掛角度，而拉製式的設計除了可以控制風扇開關，使用時亦只需動用拉繩，便可全方位調校方向，以及「高、中、低」三檔風力，操作上相當簡單且非常易用。

雖然Deer的循環扇在設計及功能上未算太突出，但以性價比來說可算是相當不俗的入門循環扇，除了配搭冷氣使用可相得益彰，其掛牆的特點亦讓它比以上兩款更適合單獨使用，帶動室內空氣循環。

慳位迷你、小空間消暑良物：HOME@dd - 6” 慳位式強風循環扇

不少人選購循環扇都是貪其體積迷你，不佔空間，假如想尋求一款外型小巧，適合放於小空間如睡房使用的風扇，以下一款由本地品牌HOME@dd出品的循環扇就最適合不過了。

這款循環扇的最大特點是採用了慳位式設計，底座直徑只有約23 cm的，而高度亦僅有28cm，從正面看來，面積幾乎跟一張A4紙差不多，小巧迷你的尺寸特別適合放於睡房中使用，加強空氣流通，即使晚上睡覺時不開冷氣，也可保持涼快感覺。

雖然這款循環扇體積細小，不過機身內卻用上了優質摩打，以送出特強的旋渦型風力，上下送風角度由0至90度可調，同時具備左右自動送風功能，讓涼風遍佈家中每一處。

風速及風力同樣有三檔可供選擇，其中1檔風為低噪模式，可將摩打的運作聲音減至最低，適合睡眠時使用。

循環扇向來都有難清潔的問題，而值得一提的是，這款循環扇的前網採用了可拆式設計，扇罩可輕易拆除和安裝，方便定時清潔，以維持風扇機能。

對於居住環境狹窄的香港家庭來說，循環風扇確實是一件家居必備的萬能電器，既可在夏天帶來降溫效果，亦可在潮濕多雨的季節幫忙除濕，節省其他電器的數量及用電量。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/09)

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