Dyson無線吸塵機憑什麼紅？3大減價熱門型號比較 CP值最高的竟是…

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-04-25 17:00

近年來無線吸塵機大行其道，逐漸走進家家戶戶，取代傳統又笨重的有線吸塵機並成為主流。而提到無線吸塵機，相信有許多人馬上就聯想起Dyson，即使Dyson 定價較高，但依然憑實力俘虜世界各地無數消費者的心。Dyson 就猶如家庭電器品牌中的Apple，每年推陳出新，吸塵機的系列與型號越出越多，讓人在選購時容易感到眼花撩亂，無從入手。那麼到底在不同型號之間，又有何區別？如何才能從中找到最符合自身需求，同時性價比最高的選擇呢？

本文就整理了Dyson V8、V10及Digital Slim這三大熱門系列的規格、配件、價錢、網購優惠，方便大家暸解每款型號的優勢所在，從而快速地選出最適合的Dyson無線吸塵機。

★Dyson V8 Fluffy Origin：價格最低、性價比之冠、適合小蝸居 減價$2,188（零售價$3,380）

雖然Dyson V8 Fluffy Origin是較早期的款式，但仍足以應付日常家務清潔。如果並非追求最新款，那麼V8 無疑會是三款之中最抵買的，一來價格最低，網購折後價只需$2188（原價$3380），相當於64折入手；二來V8 作為Dyson的中階機種，俱備了Dyson最引以為傲的賣點，包括專利數位馬達、專利放射狀氣旋及HEPA全機過濾。所以從性價比來看，V8 的確非常值得入手。

Dyson V8 Fluffy Origin 減價$2,188（零售價$3,380）

首先，V8 是由Dyson第八代的先進數碼摩打驅動，每分鐘能旋轉高達110,000次，可以產生115瓦的吸力，這意昧著V8 能夠篩分細小的碎屑和大顆粒物，加上兩種吸力清潔模式可選，因此不論是進行日常清潔，還是全屋大掃除，V8 都可以完美地完成清潔任務。

再者，V8 還有Dyson 獨有的「全機過濾系統」，這項功能與空氣清新機相似，能夠捕捉過敏源頭及微塵，再經過有效過濾，釋出更潔淨空氣，化解無線吸塵機會造成二次空氣污染的疑慮。

而且，V8 的續航力也不弱，可以提供長達40分鐘無衰減的使用時間，與市面上許多只提供20 ~30分鐘使用時間的吸塵機相比，明顯優異得多，這也是V8 至今仍有購買價值的原因之一。不過，正因為電池容量增大，其充電時長需要五小時。但方便的是，隨機會附贈多功能充電底座，不僅可用作存放機身和配件，更可為吸塵機充電，讓你隨時可用。

除了規格與功能之外，吸頭絕對亦是選購吸塵機時的關鍵考量之一，而V8 隨機會附送4款特殊吸頭，方便用家因應場景更換。其中值得一提的是電動除蟎吸頭，它能針對床墊、被單、沙發、寵物窩裡的塵蟎進行重點式的深層清除，這樣一來便可以直接少買一台除蟎機了。

▼ Dyson V8 Fluffy Origin 專屬吸頭 ▼

1. 軟質碳纖維滾筒吸頭：適用於硬質地板（木地板、大理石、瓷磚等) 2. 電動除蟎吸頭：清潔床褥、梳化、車座位及布藝家俱中的塵蟎及過敏原。 3. 毛刷和寛嘴二合一吸頭：適用於鍵盤、茶几、枱面、車箱及窗台，有助鬆除乾固的污垢。 4. 窄隙清潔吸頭：深入難以觸及的狹窄空間進行精細清潔，例如牆角、櫃縫及門窗軌道。

Dyson V8 Fluffy Origin 專屬吸頭配件

★Dyson V10 Fluffy Extra：吸力大躍進、全新底部轉換頭、續航力60分鐘 減價$2,899（零售價$3,999）

Dyson V10 Fluffy Extra屬Dyson的高階機種，保有V8 的全機過濾系統，可有效吸除99.97%小至0.3微米的微塵，經過認證適合哮喘與過敏人士使用。 V10 另外亦在吸力、空氣過濾能力、續航力各方面作出重點改善，使其效能提升不少。

而最大差別在於吸力方面，先從數字上來看，V10 由V8 的115瓦特吸力，大躍進至150瓦特吸力，這歸因於V10 採用了改良後的氣旋系統，其氣流可以100％筆直的方式流入集塵桶，使空速最大化，減少了灰塵堵塞的可能性，從而有助提高吸力。反觀早幾代型號（包括V8），由於氣流需要經過小小轉彎，故吸力較V10 遜色。再加上V10 提供三段不同吸力變化，清潔效果固然更加快速、高效，能輕鬆應對大戶型家居的深度清潔工作。

至於續航力方面，V10 添加了7芯NCA鋰離子電池，因此運行時間最長可達到60分鐘，相較V8 多了20分鐘，同時充電時間亦縮短了1.5小時，只需3.5小時即可充滿電。

另外，V10 進一步聲學優化，通過聲學材料以吸收震動時產生的噪音，達到降噪效果，更方便用家於夜間使用，不怕打擾家人休息。

V10 一樣擁有主要用來吸硬質地板、木地板的軟質碳纖維滾筒主吸頭。除此以外，隨機附贈多四款特殊吸頭。而與V8 不同的是，V10 新增了全新底部轉換頭，好處是可以一鍵調整吸頭角度，清潔時毋須彎腰，即可深入僅高7cm、1m深的床底、梳化底吸塵。

▼ Dyson V10 Fluffy Extra 專屬吸頭 ▼

1. 軟質碳纖維滾筒吸頭：高效除塵、大顆粒物和寵物毛髪，不易纏繞毛髪，呵護硬質地板。 2. 全新底部轉換頭：一鍵調整吸頭角度，毋須彎腰，即可深入僅高7cm、1m深的床底、梳化底吸塵。 3. 電動除蟎吸頭：清潔床褥、梳化、車座位及布藝家俱中的塵蟎及過敏原。 4. 毛刷和寛嘴二合一吸頭：適用於鍵盤、茶几、枱面、車箱及窗台，有助鬆除乾固的污垢。 5. 窄隙清潔吸頭：深入難以觸及的狹窄空間進行精細清潔，例如牆角、櫃縫及門窗軌道。

Dyson V10 Fluffy Extra 專屬吸頭

★Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18：最小巧輕盈、贈送8大吸頭配件 減價$3,438（零售價$4,680）

Dyson Digital Slim Fluffy Extra SV18為去年發佈的全新商品，同樣保有V10 先進的全機過濾系統和靜音設計，並特別在體積及重量上重新改良，而改良後的機身體積較旗艦型號V11 減少 20%、重量減輕 30%。除了機身之外，主吸頭的體積和重量亦都較以往型號減少了40%。大大縮小後的體積和重量不但方便收納，單手手持也不感負擔，特別適合臂力不足，或者繁忙的上班族用家，下班回家後隨手拿起吸塵機，即可維持家中整潔，過程既省力又輕鬆。

Dyson在追求輕量化的同時，亦沒有犧牲其吸力效能。Digital Slim Fluffy Extra，用上與旗艦型號V11同樣技術的Hyperdymium™ 摩打，能以高達120,000rpm的速度旋轉，產生100瓦特吸力。雖然吸力比V10 小一點，但亦能夠吸起比人體毛髮細小達100倍的，微細至PM0.3的懸浮粒子，吸力絕對是不容小覷。

與以往型號不同的是，Digital Slim Fluffy Extra擁有智能顯示即時報告功能，通過LCD屏幕顯示目前表現，包括所選電源模式，剩餘使用時間，濾網保養提示及阻塞報告，讓用家能更清潔掌握吸塵機的狀況，從而可及時進行充電、清洗保養等動作。

Digital Slim Fluffy Extra 在電池方面也有一大突破，新增了可換電池的設計，雖然另購電池也是一項費用，但就可以額外帶來雙倍，即是80分鐘的使用時間，用家可以自行考慮有沒有需要。即使沒有另購電池，Digital Slim Fluffy Extra在充滿電後，也可提供40分鐘無衰減吸力的使用時間，表現相當不錯。

最值得一提的是，Extra 為 Dyson Digital Slim 系列中，附送配件最多的型號，總共有8種不同吸頭配件。當中最特別的是LED 隙縫吸頭，它與V8、V10的窄隙清潔吸頭一樣，專門清潔難以觸及的狹窄空間，但勝在配備了LED燈，能清楚照亮需要清潔的地方，讓微塵無處可躲。

另外，還有高處清潔轉接頭及低處清潔轉接頭，顧名思義就是專門清潔高處或低處，能夠靈活而有效地清潔家中所有棘手位置，使全屋清潔無死角。

▼ Digital Slim Fluffy Extra 專屬吸頭 ▼

1. 輕量軟絨毛滾筒吸頭：體積小40%、重量輕40%，可防靜電，從硬質地板掃除微粒污染物。 2. 迷你電動吸頭：較小吸頭可清除床墊，傢飾及樓梯上的頑固污垢。 3. 二合一細縫吸頭：適用於鍵盤、茶几、枱面、車箱及窗台，有助鬆除乾固的污垢。 4. LED隙縫吸頭：備有LED燈的縫隙吸頭可伸入黑暗狹窄的空間，查看需要清潔的地方。 5. 床褥吸頭：可清除墊子及傢飾的灰塵、污垢及致敏原。 6. 高處清潔轉接頭：可扭曲至 130°，亦可鎖定於0°、65°及 97.5°以清潔高處。 7. 低處清潔轉接頭：延長管的角度可調整至90°，進一步清潔傢具底部。 8. 延伸軟管：可讓非電動吸頭延長至61厘米，靈活觸及更遠範圍，方便清理家居或車廂的高處或低處。

Dyson 無線吸塵機怎麼選？

總的來說，Dyson 無線吸塵機的系列與型號選擇雖多，但其實並沒有哪一款一定就是「最好」，基本上他們家新推出的吸塵機都是在上一代機種的基礎之上加以改良，譬如是新增靜音設計、智能顯示屏幕、增添特殊吸頭等等。然而，在日常清潔時，未必需要用上這些功能、設計或吸頭，此時我們可以參考吸力、續航力、重量等主要規格，再根據自家生活環境和預算去衡量，自然就能評估出最符合需求的一款了。

▼ Dyson V8 Fluffy Origin 基本規格 ▼ 吸力： 115 AW 續航力：約40分鐘 集塵桶： 0.54 L 重量： 2.6 kg 充電時間：5小時 價錢：減價$2,188（零售價$3,380）

▼ Dyson V10 Fluffy Extra 基本規格 ▼ 吸力： 150 AW 續航力：約60分鐘 集塵桶：0.54 L 重量： 2.5 kg 充電時間：3.5小時 價錢：減價$2,899（零售價$3,999）

▼ Dyson Digital Slim Fluffy Extra 基本規格 ▼ 吸力： 120 AW 續航力：約40分鐘 集塵桶：0.3 L 重量： 1.9 kg 充電時間：3.5小時 價錢：減價$3,438（零售價$4,680）

簡單來說，小戶型家庭可以優先考慮性價比最高的Dyson V8 Fluffy Origin。至於覺得V8 續航力不足，又想要更強大吸力的話，那麼特別推薦Dyson V10 Fluffy Extra 給你。可是，假如你追求的是輕盈、無負擔的清潔體驗，同時又想擁有豐富的吸頭配件，就可以忽略以上兩款，直接考慮Dyson Digital Slim Fluffy Extra 了。

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/25）

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