家電評測｜$598無煙燒烤機值得買嗎 自製串燒外仲可以烤全雞？

網購攻略 網購攻略

撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-25 18:00

儘管香港素來有美食天堂的稱譽，無論中西各國的經典美食，還是刁鑕的料理都不難在市面找到，不過每當遇上吃飯時間，街上總是人頭湧湧，有時候不想出門，不想排隊，就唯有留在家中自煮解決。自己煮又想吃得好一點，今時今日市面上便誕生了不少創新的廚房家電，讓以往有些只能在餐廳享用的菜式，譬如燒烤、串燒、BBQ料理等都可以在家輕鬆品嚐。繼早年掀起話題的「一人串燒機」後，今次就來看看一款升級版的燒烤機，它不止有360度串燒功能，更可以燒雞和烤肉，到底這款家電又是否值得大家入手呢？

燒烤是香港人數一數二的愛吃料理，日式串燒、土耳其烤肉、燒全雞諸如此類的菜式雖然在烹調上的難度不大，但要在家中製作也實在有不少限制，小至油煙，大至爐具都是需要一一處理的問題。亦因如此，日本早年便曾經推出「一人串燒機」，只需要將串起的食材插進機器上，並轉動計時器，機器便會開始轉動並烤熟食物，一來方便大家在家中享用串燒，二來亦照顧到不少單身人士的需要，因此在剛推出時已引起不少人關注。

日本品牌Thanko推出的家用串燒機。（Thanko）

而今次要來看看的燒烤機就正正運用相同的概念與加熱原理，不過當中無論在設計、容量、發熱位置、隨松配件當中都有不少升級的地方，除了方便大家在家中製作串燒之外，亦可用來製作其他食物、譬如烤全雞、烤牛扒、烤海鮮、烤雞翼等，比起以往的串燒機實用不少。接下來詳細看看它的功能與特點：

360度旋轉直立式全能燒烤機

1. 360度旋轉加熱：令食材均勻受熱

食物美味與否，除了食材本身的質素、調味方式以外，火候亦都是相當關鍵的要素，在餐廳吃串燒之所以不便宜，原因就在於對火候控制的要求高，而且時不時便要把串燒反過來燒，是相當耗時耗精神的一個過程。所以即使市面上已有不少串燒烤爐的款式，但燒烤機由於憑藉它的360度旋轉加熱設計，仍然為不少家庭選用。

為了達到受熱均勻的效果，燒烤機的發熱管被放置在機身的邊緣，而中央部分則採用了360度旋轉加熱設計，使用時只需把食物串起，並被固定在中央的凹槽，計時器啟動後食物便會自動360旋轉，令每一面都能均勻受熱，烤得焦香金黃。而焗爐即使可做到同樣的烘烤效果，但若果要令食物的每一面都均勻受熱，就需要手動將食物翻轉，操作上沒燒烤機那麼方便。

2. 220度透明視窗：一眼掌握食物受熱情況

燒烤機在機身設計上特別採用了220度的透明視窗，除了發熱位置外，其餘部分均是透明可見，令食物狀況一目了然，方便用家掌握受熱情況，自行調整烹調時間。除此之外，看著串燒在不斷旋轉也是一個超治愈的畫面，別有一番風味！

另外，由於燒烤機採用的是密封式設計，並使用加熱管發熱，因此它並不會如一般燒肉一樣產生大量油煙，即使在家居環境中也能夠輕鬆使用。

3. 容量增加至21升：不止串燒、亦可烹調更多食物

坊間的串燒機及串燒烤爐大多都採用迷你小巧的機身設計，尺寸一般只為燒串燒而設。但今時今日的家居面積有限，購買新家電時當然希望它愈多功能愈好，而這款燒烤機亦的確照顧到這一點。它把以往串燒機的發熱位置加以改良，發熱管從中央位置移師到機身邊緣，騰出更多空間，方便燒烤不同類型的食物，譬如是牛扒、羊扒、雞全翼等等，不怕因食物擠在一起而導致燒不熟。

與此同時，燒烤機的容量亦由一般的一二人用量增加至21升。雖然可燒烤的食物數量仍然是有限的，但容量的擴大以及發熱位置的改良意味著它可以燒烤更大件的食物，無論要製作燒全雞，還是土耳其烤肉都不成問題，特別適合家庭，或三五知己聚會時使用。

4. 60分鐘計時、隨機多種配件：操作簡單快捷

至於在實際操作方面，燒烤機採用定時器自動旋轉加熱模式，機身底座上設有開關按鈕、加熱速度選擇和60分鐘計時器，使用時可只需把計時器扭動至所需的烹調時間，選擇「慢速」或「快速」的加熱速度，即可輕鬆開始製作燒烤食物，操作上相當簡單易用。

另外，購買燒烤機時亦會隨機附上相關配件，包括烤雞杆、烤雞叉、食物杆等，基本上買回來已可立即使用，無須添置額外的配件，方便快捷。

5. 金屬外殼、獨立接油盤設計：後續清潔更簡單

無論是吃火鍋、韓燒、還是燒烤這類料理，飽餐一頓後最關心的當然是後續的清潔問題，因此燒烤機不但用上方便清潔的金屬外殼，底部亦加上了可分拆式的接油盤設計，用餐完畢後便可把最油膩的接油盤、食物杆拿出來獨立清洗，比起以往那種不能拆卸，一體式籤座設計的串燒機在清潔上更為簡單方便。

簡單來說，儘管燒烤機比起一般廚電更富玩味性質，不過對於那些愛吃串燒及燒烤食物，喜歡下廚的人士來說，它仍然是一件相當值得入手的廚房小家電，皆因它的設計及功能都比以往的串燒機進步不少，既可製作串燒，亦可烹調其他燒烤類的食物，不止聚會時招呼朋友可用，平日亦可用來製作家常菜式及小吃，用途也相當廣泛，加上易於清潔，還是頗值得入手的。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/25)

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！