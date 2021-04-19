打邊爐必食特色配料 魚湯魚麵組合有驚喜 教你$198買齊二人份食材

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-19 18:14

誰說打邊爐只是冬天的專利？香港人愛打邊爐，一年四季都是約三五知己一起「烚下烚下」的好時機。除了可以圍爐聊天，很多人愛吃火鍋的原因就在於它的配料豐富，可以一次過滿足所有願望。而在配料之中，雖說牛肉、丸類、響鈴、公仔麵等等都是必吃的食材，但每次來來去去都是差不多的組合，有時候也會吃悶吃厭，想找找新意思。今次就來看看坊間還有什麼特別的食材和湯底，可以列入下次打邊爐的配料清單吧！

想打一頓高質的邊爐，近年不論是手工製的配料還是新派食品都非常受歡迎。早前編輯就發現市面上有一間「魚陣營」食品店頗受主婦歡迎。店舖顧名思義以「魚」為主，除了主打各類型的魚肉製品，當中有不少產品更用上獨家配方製作，無論是味道、營養價值，甚至外型上都與過往的魚製品不同，並非一般只售賣鮮魚的店舖。

必食湯底推介——黃金比例純鮮魚湯

不知由何時開始，打邊爐也開始著重健康和養生，港人最愛吃的麻辣湯、沙嗲湯的原來都是極不健康兼熱量超高的選擇。單是麻辣湯底的卡路里已經有191千卡，亦即是相等於約1碗白飯的熱量，假如配上「索湯」食材如響鈴、炸魚皮，吃一頓已隨時超過一個成年人整天所需的熱量，還可能因太過熱氣而長痘痘和喉嚨痛。怕熱量高，又不想犧牲自己愛吃的食材，那就惟有在湯底上做點手腳。

近年坊間流行一些「連湯都可以飲」的特色火鍋湯底，其中鮮魚湯就是非常熱門的選擇，皆因它不止是健康低卡，重點是它以鮮魚熬製，湯頭極為鮮美，又帶有養顏之效。嫌自己熬魚湯太費時，魚陣營推出的「鮮魚火鍋套餐」編輯便認為相當值得一試。套餐內包括一款自家熬製，不含味精的鮮魚湯，以及各式配料。先說魚湯，它是用上新鮮海魚烤焗一小時，再配上薑和紅葱等除腥香料，以1:1魚湯與水的黃金比例熬製成奶白色狀的湯頭，其後再以巴士德殺菌法低溫消毒並包裝出售，單看到魚湯的顏色就知道出品絕不馬虎，值得一試。

魚陣營Facebook圖片

必食配料推介——每日鮮製手工餃子

除了牛肉，打途爐又怎少得了丸類和水餃的身影？魚蛋、墨丸、龍蝦丸、海膽丸、菜肉餃等等雖然都是隨處可見的平價食物，但要找到好吃的不容易。手打魚蛋、墨丸、蝦丸等坊間都有不少選擇，但假如喜歡吃魚餃，魚陣營的套餐內亦包括了自家製作的手工魚餃，譬如粟米鮮肉魚皮餃子、韭菜芫荽鮮肉魚皮餃子，餃皮每日以魚肉新鮮製作，比機製更彈牙煙韌，即使煮久了亦不會變得鬆散發脹，更啖啖充滿香濃湯汁，用來打邊爐就最適合不過。

魚陣營Facebook圖片

必食火鍋組合推介——手工魚麵配魚湯

不止手工魚皮餃子，愛吃魚的還不能錯過這款手工製作的魚麵。陣陣魚麵是魚陣營日售過百份的皇牌產品，魚麵以50%以上的用深海魚肉製成，比起坊間所售的魚麵使用更少麵粉，因此吃起來不會充滿粘糯感，口感反而特別爽滑，充滿陣陣魚香。有不少網民更指口感味道似食魚片，索湯一流，而配搭魚湯一起吃，魚味更加會提升不少，令人相當有驚喜。

【網購火鍋套餐推介：$198食二人鮮魚套餐】

想一次過食勻以上推介的湯底與食材，魚陣營的「二人陣營套餐」便是相當經濟實惠的選擇，最平$198便可享用二人份量的火鍋套餐，當中除了純鮮魚湯底外，亦包含多款鮮製魚類配料，包括陣陣魚麵、粟米鮮肉魚皮餃子、黑松露包心魚丸、原味炸魚皮、羅定魚腐、牛幼丸、手工蝦丸、台式花枝丸。現時按此連結於網上訂購，更可直接送到家中，非常方便快捷。

除了$198二人套餐，還有升級版的$225「二人皇牌套餐」及$480的「四人陣營套餐」，其中四人陣營套餐就有不少值得一試的魚肉製品，譬如1mm的超薄切魚片、自家製排檔餅蛋仔、解製魚扎等等。



▼按圖看套餐配料▼

+ 2 + 2 + 2

套餐除了適合打邊爐嚐嚐鮮，純鮮魚湯及配料亦可加入用作煮湯麵、浸菜，愛魚愛鮮之人絕對不得不試！

＊如欲訂魚陣營套餐可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往店舖頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/19)

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