淘寶達人分享4間高質廚房雜貨店 必買免打孔置物架 空間秒變整齊

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-28 18:35

不論是家庭主婦還是喜歡下廚的人，心底相信都會有一個夢寐以求的廚房，裏頭除了要有倘大整潔的空間，還要擺滿喜歡的鍋具和廚具，閒時便可大顯身手，做出一道道美味佳餚。但偏偏香港居住環境狹窄，連帶廚房的空間亦少得可憐，每當你捲起袖子下廚，最後也總是會演變成手忙腳亂的局面嗎？問題不難解決，無論想增加廚房的可用空間，還是想讓備菜下廚的過程更得心應手，其實只要懂得借助一些實用的廚房小工具，就能夠讓你整理和入廚的功夫事半功倍。

儘管坊間都已有不少廚房小工具讓大家選擇，但近年愈來愈多人都喜歡轉戰淘寶，事關淘寶不僅價錢親民，重點是它的選擇多不勝數，尤其是家品雜貨類別，不論是任何風格、款式、尺寸的貨品都較坊間齊全，而且不時亦有些香港少見的方便設計，假如想以便宜的價錢買到實用的家品好物，到淘寶就準沒錯了。

之不過，淘寶有時候亦因款式繁多而令人難以入手，擔心會中伏選錯品質不好的產品。是次編輯就整合了淘寶達人及家居博主的推薦，為大家推介四間專售廚房雜貨的高質素店舖，無論是收納好物、精緻餐具，還是一些實用的入廚小工具，都可以一併在此找到，然後一站式淘回家！

解決廚房收納難題 活用置物架讓空間擴闊

廚房是一日三餐都會用到的地方，整潔的廚房不但令人賞心悅目，相對也讓人更有下廚煮食的動力，但是不管平日如何收拾清潔，總是覺得廚房看起來雜亂無章，而且可以用的空間也愈來愈少？其實無論是大呎數還是小戶型的家居，入住後東西只會變得愈來愈多，假如廚房的面積大那就還好，東西可能不至於那麼雜亂，但假如廚房面積狹小，收納就顯得尤其重要了。 廚房收納的做法比其他房間簡單，其實只要先把東西分類，然後使用置物架把按不同類別的用品接使用頻率劃一擺放，檯面空間已經立即整齊不少，既可騰出更多位置，亦不擋下廚的視線，一舉兩得。

【廚房收納、置物架店舖推介】廚搭檔家居旗艦店

「廚搭檔」是淘寶上數一數二，主打廚房收納的大型旗艦店，店舖內備有多種不同功能的廚房置物架，包括牆上置物架、鍋蓋收納架、刀具砧板收納架、餐具收納架，調味料收納架、微波爐置物架、抽屜收納盒、碗碟瀝水架、下水槽收納架等，簡單來說幾乎所有類型的廚房收納都可以在「廚搭檔」找到，非常方便。當然，除了適用於檯面及牆上的置物架外，店內亦有同時出售一些落地式多層置物架，方便用家收納一些較大型的廚房電器。

而且當中很多置物架都是屬於「免打孔」的款式，安裝時不用破壞牆面，方便租屋一族使用。雖然店內出售的置物架款式看似都差不多，但其實當中所用到的物料、功能與尺寸都不盡相同，方便大家按家中尺寸，適出適合的款式。

【廚房收納、置物架店舖推介】天地魚旗艦店

「天地魚」是一間被不少收納達人、家居博主推薦的淘寶旗艦店，而且銷量與好評一直很多。皆因這間店出售的收納用品相當齊全，且並不限於廚房收納，即便是浴室收納、吸塵機收納、家用百貨等都有不少實用又便宜的選擇。

在廚房收納方面，店舖同樣主打各式各樣的置物收納架，包括鍋蓋收納架、刀具砧板收納架、餐具收納架，調味料收納架等，風格非常統一及簡潔，無論是任何風格的家居相信都可以輕鬆駕馭。

「天地魚」出售的收納架基本上都是「免打孔」的款式，只要使用隨架附送特製膠泥，把收納架黏上即可，它們使用的膠泥無毒無味，而且亦防水耐高溫，特別適合在廚房、浴室使用，不少用家都指收納架黏得非常牢固，即使放置重物亦沒有問題。

提升煮食效率 讓下廚更得心應手

無論是需要準備一日三餐，還時偶然下廚練手，要做好一頓豐富而又色香味美的菜色確實是需要花頗多的時間。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，假如想讓入廚過程變得輕鬆又省時，在挑選工具上就尤其重要了。只要添置一些實用的小工具，不但能令備菜及煮食的過程事半功倍，使用起來亦更加方便就手，不會手忙腳亂，自自然然就能更加享受做菜的過程。

【廚房小工具、煮食神器店舖推介】古谷屋日本進口家居

「古谷屋日本進口家居」同樣是一間不少網民推薦的淘寶家品雜貨店，店內主打各種入廚小工具、浴室好物、清潔及乾衣用品等，即使是小至清潔刷、食物封口夾，大至食物收納盒、多功能切菜器都可以在這間店找到，生活所需一應俱全。

有些物品，譬如廚房防油貼紙、冰箱分隔板、壓泥器、淘米器、磨刀器、鬆肉槌、矽膠鍋鏟套裝等雖然是平常不過小物，但有時候坊間的款式較少，要找齊都不是易事，要是在淘寶的同一間店將它們一併買齊就簡單方便得多。

早前就有香港網民在facebook群組「淘寶開心share」分享這款淘米器，指它使用起來非常方便，皆因它中央的矽膠設計方便攪拌洗米，而手柄的漏水擋板則可以隔走洗米水，防止白米倒出，以後洗米就不怕會手掌黏滿白米，對於有主婦手，不能經常沾水的人士來說是相當賓用的小工具。

除了淘米神器外，店內亦有剝橙器、去蝦腸器、海鮮剪、玉米粒分離神器、牛油果去核切片器等懶人入廚工具。

食物儲存盒款式選擇非常多，既有五谷雜糧的儲存盒，亦有儲存生鮮食物的盒子，部份亦帶有特別設計，使用起來非常方便就手。

【精緻餐具店舖推介】半房雜貨

半房雜貨其實是一間頗受網民歡迎的淘寶餐具店，雖然店內以售賣餐具為主，不過當中亦有不少方便入廚的實用小工具，譬如榨汁器、儲物盒、多功能碎菜器、洗菜籃等，雖然種類不算多，但它的款式相對上會較為精緻及具有設計感，想與家居作風格配搭的，相信會在這裹找到不少心頭好。

餐具是「半房雜貨」的主打，當中既有簡約歐式餐具，亦有清新可愛日系餐具，除了可以單件購買，店內亦有不少碗碟套裝任均選擇，款式配搭和價錢都非常經濟實惠，平均10-20多元就有一件。

把菜肴放到精緻的餐具上，即使是普普通通的家常菜肴，看起來也似乎變得更美味可口。

淘寶上值得購買的廚房用品又豈止這些？以上推介的店舖除了款式多樣，口碑及性價比都相當不錯，有意購買的可按藍色連結前往淘寶逛逛！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/28)

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