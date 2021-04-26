淘寶家用健身器材大比併 ¥699單車機有齊單車+太空漫步+踏步功能

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-04-26 18:24

無論是想把握夏天來臨前減肥修身，還是在疫情下想強身健體，除了飲食上的調整，運動也絕對是必不可少環節。已經下定決心做運動，可是沒時間、沒預算到健身室鍛鍊嗎？其實隨著各式各樣的家用健身器材興起，在家運動一樣可以達到消脂增肌，甚至復健的效果。假如想讓成效更顯著，今時今日市面上還有不少如跑步機、單車機、踏步機、橢圓機等有氧健身器械可選，之不過哪種才是最有效？最適合自己的健身器械呢？

在家運動必須使用健身器械嗎？

運動好處多不勝數，可是在家運動真的有必要使用跑步機、單車機等健身器械嗎？儘管網絡上已有不少有氧舞蹈、瑜伽、HIIT等無需用到健身工具的運動教學，不過要邊看教學影片，邊跟跟上運動動作其實也有一定的難度，亦容易因姿勢錯誤而造成損傷，除非已經對正確的運動動作相當熟悉，否則健身器械對於有氧運動會有更明顯的訓練效果，除了適合有運動習慣的人士使用，亦更適合長者及小朋友在家中鍛鍊身體。

健身器械畢竟有一定體積，而且價錢相對亦不便宜，購買前當然要慎重選擇。到底不同類型的運動器械各有什麼的分別與效果？如何該挑選適合自己的運動器械？

▼跑步機▼

跑步是有氧訓練中最常見亦最是非常簡單的一種運動，除了對於全身消脂及心肺鍛鍊有明顯效果外，亦是進行增肌運動前很好的熱身方式之一。不過對於那些體重較重、膝蓋有傷患的人士來說，跑步則有可能會增加膝蓋負擔，未必是最適合的有氧運動。

相比起健身室的傳統跑步機，家用款式大多都比較迷你，部分亦可摺疊收納，不過即使如此，它仍然比其他家用的健身器械更佔空間比較。

▼單車機▼

單車機，或動感單同樣是可燃燒全身脂肪、改善心肺功能的一種運動，不過相對於跑步，單車機更著重增加強臀部及腿部的肌肉，在騎行的過程中可以隨意變換不同阻力，增加或減少運動強度，由於使用起來不費勁，對膝蓋的損傷較小，因此亦很適合體力較差者作日常鍛鍊。

除此之外，單車機的最大優點在於它體積細小，比起跑步機更不佔空間，更適合放在家中使用。不過選購時要注意單車機是用哪一種方式產生阻力，因為它會關乎到阻力大小及噪音問題，譬如「磁控式」、「電磁控式」及「磨擦式阻力」同樣有很好的靜音效果，不過「磁控式」的阻力較輕，較適合輕度運動，「電磁控式」調節能力強，連續可用時間亦相對較長，至於「磨擦式阻力」則是阻力最大，更適合想要進行高強度訓練的人士使用。

▼橢圓機▼

橢圓機，別名亦稱為「太空漫步機」及「交叉訓練機」，它屬於全身性的有氧運動，能夠模擬爬樓梯，跑步、走路、登山、划漿等運動，既可達到減重效果，亦可鍛鍊心肺及手腳協調能力。而由於橢圓機的踏板是以橢圓形軌跡運行，因此相對於踏步式的跑步運動，對腳部及關節的衝擊較小，因此即使它的消脂效果不如跑步強勁，但優點在於對關節很友善，不易疲累，非常適合想輕鬆減重，以及關節不好的中老年人士，鍛煉上下肢協調能力使用。

▼踏步機▼

踏步機是最方便亦是最簡單的家居運動器械，訓練時只要配合好呼吸節奏，如走樓梯般作上下攀爬的走路姿勢，即可達到有氧訓練與增強下半身肌肉的效果。與跑步相比，踏步機的液壓裝置由於緩衝了體重對關節的衝擊力及負荷，因此它既保證有一定的運動強度，又能減緩膝關節的壓力。雖然強度同樣不及跑步，不過它與橢圓機一樣非常適合骨關節退化的中老年人和超重、肥胖人群，除了減輕體重、維持身體健康，亦可作復康治療，改善雙腳乏力、平衡力退化的問題。

綜合以上不同器械的優劣，以及香港一般家庭的居住環境，若非有恆常的跑步習慣，單車機、橢圓機及踏步機都是較適合家用的健身器械，畢竟它們的體積較跑步機小巧，所發出的噪音亦相對沒那麼大，加上運動強度適中，非常適合一家大細一同使用。

儘管香港坊間有不少健身器械出售，不過價錢一般都由二三千元起跳，而橢圓機更可貴至上萬元，而編輯發現淘寶其實亦有不少同類產品販售，售價就經濟實惠得多，部分款式六七百元已經有交易，即使轉換做港幣再加上運費之後，依然比香港便宜許多。假如有意入手家用健身器械，以下便有一款結合了單車機、橢圓機及踏步機三種運動的器材相當值得大家留意及考慮。

單車、太空漫步、踏步三合一功能：麥瑞克蝸牛T10家用橢圓機

麥瑞克是淘寶知名的健身器械品牌，亦是體育訓練局的合作伙件，它出售的運動器械無論是口碑還是銷量都相當不俗。這次挑選的「麥瑞克家用橢圓機」屬於性價比較高的款式，雖然名為橢圓機，但其實它同時亦是一款三合一訓練器，具備單車、太空漫步、踏步三種運動功能，能夠滿足不同運動強度的需求。

它的外型如同一般健身單車一樣，不過機身兩側卻帶有橢圓機的直立式運動手柄，無安裝座位的型號可當作一般的橢圓機及踏步機使用，燃燒脂肪的同時還可訓練上下肢協調能力，而帶座位的款式在安裝座位後則可當成健身單車騎行。

座位採用加大座椅及可調式設計，最低可調至90cm，最高可調至105cm，方便不同身高人士使用。

假如用直立式運動手柄用得手酸了，機身的前方亦設有固定式的扶手和LCD顯示屏，扶手上帶有手握心率測試功能，用家只要握著並緊貼扶手的金屬部分，便可自動偵測出運動時的心率數據。

除了心率數值，LCD顯示屏還可顯示已行走的距離、里程數、卡路里、運動時間、運動速度等數據，方便無時無刻監測自己運動強度是否達標。

至於在運作方面，這款三合一訓練器採用的是雙向大尺寸飛輪、合金軸承，及磁阻系統，它的好處在於聲音安靜、耐用、而且承載能力強，只要不重於110kg的人士，都可以安全使用，踩起來亦順暢不卡滯。除此之外，它運行的聲量更低至35db，比圖書館的環境聲音還要安靜。加上提供8檔位阻力調節，即使是新手或體力欠佳用家，也可以按階段提升運動強度，循序漸進。

腳踏方面亦值得留意，底部除了加入了防滑底紋外，尺寸亦經過加大和加寬，一來適合不同大小鞋碼的人使用，二來使用起來亦更安全。另外，腳踏的步距經過按人體工學設計及調整，步距加大至33cm，令運動軌跡更自然、更舒適。

這款三合一訓練器雖然並非採用可摺疊式設計，不過體積亦尚算小巧，真正佔用的空間不多，而且底部亦加入了特別設計，讓移動時更為方便，即使是女生亦能輕鬆搬動。

購買健身器械時當然希望功能愈完善愈好，以上的款式綜合來確實是功能齊全，而且性價比相當高的選擇，不過美中不足之處在於它並沒有摺疊式式可拆卸式的設計。假如對體積有顧慮，擔心家裏沒有多餘空間擺放，以下再推介一款具有可拆卸式設計的橢圓機，除了更方便收納，價錢亦比以上款式更為便宜。

慳位迷你、可拆卸設計方便收納：英爾健家用靜音橢圓機

英爾健同樣是淘寶上的專業健身器械品牌，而這款橢圓機亦同樣具備單車、太空漫步、踏步三種運動效果，兩者的功能基本上如出一轍，最主要分別就在於可拆卸式設計及阻力調節。

先來看看它的可拆卸式設計。比起以上一款，英爾健橢圓機的外型更接近踏步機，它沒有橢圓機的直立式可移動手柄，只有前方一雙固定扶手，它的體積亦因而會較為小巧和輕便，不過相對來說就無法同時鍛鍊上肢和下肢，效果會更集中於鍛鍊下半身肌肉。

儘管如此，這款橢圓機的扶手和座椅卻是可拆卸的，不但更方便收納，而且在運動模式上亦更靈活豐富，譬如當把扶手和座位同時拆卸後，一方面既可坐著踏步機，同時亦可站著踏步，而加入扶手後便可當作橢圓機使用，至於假如同時用上扶手和座位，則可當成健身單車騎行，使用起來比起單純的橢圓機及踏步機更有趣味，亦方便用家按個人需要選擇適合自己的運動方式。

在運作方面，這款橢圓機採用了10公斤的飛輪部件和進口軸承，大重量看飛輪可以穩定機身，加強安全性，而優質的軸承則可帶來靜音的效果。

腳踏部分亦加入了防滑設計，尺寸上經過加大加寬，適合不同鞋碼人士使用。

至於在阻力調節，這一點亦是這款橢圓機最美中不足的地方，事關它就只有三檔坡度可供選擇，分別是平地踏步、上坡踏步及模擬登山，比起以上一款的8檔阻力略為失色。

不過值得一提的是，前方的扶手位置加設IPAD、手機專用的支架，讓大家運動時也不會無聊。

總的來說，以上兩款健身器械都是淘寶上相當值得購買的型號，要是特別注重功能和設計貼心，麥瑞克蝸牛T10會是非常全面及完善的選擇，但假如對體積大小及價錢有一定考慮，那麼英爾健家用靜音橢圓機相對來說會更方便收納和儲存，大家不妨按需要作出選擇。

＊如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/04/26)