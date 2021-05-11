Dyson平價替代｜無線吸塵機/捲髮器抵買優惠 購物即送真無線耳機

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撰文： 梁婉熙 最後更新日期： 2021-05-11 18:50

「無線化」已經是今時今日的潮流所向，電視由天線接收轉變為數碼系統、耳機由有線演變為無線，幾乎所有的生活用品，包括家電都逐漸走向「智能化」及「無線化」的年代。擺脫了電線的束縛，不受插座位置和線纜長度的限制，產品的體積不僅變得愈來愈輕巧，使用起來亦更靈活自如，如此一來，無論是日常娛樂，還是家居清潔，自然也變得更方便又快捷了。你也想享受無線化帶來的便利嗎？想打造省時省力的懶人生活嗎？那麼以下三件無線產品就絕對不能沒有！

提到「無線化」、「智能化」、「黑科技」，來自英國的家電品牌Dyson絕對是今時今日的佼佼者。它們推出的吸塵機、造型器、風筒既有著時尚的外型，亦具備高效的專利性能，與此同時還有重要的一點——無線功能。亦因如此，Dyson的電器向來都貫徹著「貴婦級」路線，價錢動輒由幾千元起步，以大型電器來說固然差不多，但假如是小型的個人護理家電，譬如捲髮器、直髮夾等等，就未必人人捨得花這個金額來購買。

其實隨著無線技術普及化，市面上亦有不少主打無線設計的品牌值得大家留意，譬如來自馬來西的家電品牌A&S，近年便因為推出了多款具備無線設計，而且價錢經濟實惠的家電，而逐漸在市場嶄露頭角，其中一件捲髮器產品更不時被人拿來與Dyson比較，成功得到「平價版Airwrap」之稱。

A&S限時優惠 購物即送真無線耳機

A&S香港代理商將會推出「購物送耳機」的限時優惠，由即日起，只要購買A&S的吸塵機及捲髮，立即送贈HAYLOU的真無線藍牙耳機，購買的家電不限型號，不限價錢，即買即送。適逢優惠，這次就藉著這個新晉品牌，看看到底有什麼無線家電是大家不能沒有，而哪一些又值得大家入手！

▼三大不能沒有的無線產品▼

1. 擺脫線材束縛，令家務清潔更方便快捷——無線吸塵機

吸塵機向來是每個家庭不可或缺的清潔好幫手，但傳統的有線吸塵機卻因為電源線長度及位置受限，令吸塵機難以深入每一個需要清潔的縫隙角落，而且清潔時亦往往只能集中一個空間，假如已經把客廳清潔完畢，想轉移陣地到廚房清潔，就只能把插頭拔掉，再到廚房重新連接電源才可繼續清潔的工作，雖然還不至於礙事，但操作起來始終有點麻煩。因此，近年不少品牌都相繼將吸塵機輕量化，並同時採用無線設計，以做到一機多用，省錢之餘又省去收納空間。而A&S的H200 Duo就正正是值得推薦的好例子。

推介型號：A&S H200 Duo 無線家用 車用手持式吸塵機

A&S H200 無線吸塵機的特別之處在於它可家用之餘，亦特別適合作車用吸塵，或局部吸塵之用。原因是它採用了無線的組合式設計，一方面以手提的形式使用，方便清潔車廂內籠、書櫃、窗台縫隙等難清理的位置，另一方面，當它換上長手柄配件後，吸塵機亦可作為直立式的吸塵機使用，適合大範圍清潔客廳、睡房等空間。

A&S H200靈活之餘，吸力亦相當不俗，吸力範圍可由低速6800Pa到高速12000Pa調整。代表吸值的Pa數值大家可能陌生，但簡單來說，12000Pa的吸力已經足以應付日常大部分垃圾，不會出現吸不動的情況。

而A&S 的強大電機則將可讓吸塵松從50,000到70,000 rpm的轉速範圍內，將灰塵及髒物統統吸走。低速使用時可持續運作整整30分鐘，適合以手提模式用來清潔車廂。或深入家居角落進行清掃，而強力的高速模式下則適合集中清潔一個空間，譬如客廳、洗手間等，使用時間亦可長達20分鐘。

當電量用盡後，只需5小時便可重新充滿一次電，對一般家庭來說，性能絕對足夠。

雖然H200是屬於較平價的吸塵機的型號，但它亦採用了HEPA過濾器系統，可迫使空氣通過細網，從而把灰塵、顆粒和微細碎屑一一捕捉並過濾，減少清潔時出現二次污染。

H200 吸塵機的體積相較一般無線吸塵機更要輕巧和，而購買時亦隨機配上沙發刷，地板刷和扁平噴嘴配件，以確保滿足不同的清潔需求，亦更方便將吸塵機收納整理。雖然功能較為基本，但以$699的價錢來說，性價比可說是相當不俗。

同場推介：A&S H100 隨手吸 車用吸塵機

若然家中已備有直立式的吸塵機，想另尋一部手提式的吸塵機作車用或清潔家中的邊邊角角位置，A&S H100吸塵機絕對會是不二之選。事關A&S H100具備10,000Pa的強大吸力，吸力強勁之餘，窄小的吸口更能深入座椅下及縫隙中，能輕易清除頑固的灰塵和碎屑。與此同時，機內更配有HEPA過濾器系統，可迫使空氣通過細網，以捕捉更細微的灰塵顆粒，令清潔工作更徹底。

與常規真空吸塵器相比，BLDC的變頻馬達吸力更大，噪音更低，並且使用壽命更長。 BLDC變頻馬達的設計為圓形，因此特別容易進入狹窄罅隙等地方，非常適合清潔電腦鍵盤以及正常尺寸的吸塵器頭無法接觸到的角落和縫隙。隨吸塵機附送兩款吸頭，適合應用於不同場景。

A&S H100 吸塵機體積輕巧纖幼，長度只有約47cm，因此尤其適合用於汽車的室內清潔，打理車廂內座位及駕駛儀器等縫隙。纖細輕巧的外形設計更能方便將吸塵機收納於汽車後尾箱內。

2. 無線設計下體積更輕巧、功能更進化——無線自動捲髪器

無線吸塵機在今時今日已經相當普及，但凡有清潔家居經驗的人相信都能夠了解無線設計到底有多方便。但其實除了大型的家電以外，一些小型的個人護理用品近年亦逐漸走向「無線化」的設計，譬如造型器、捲髪器等等，單憑想像未必覺得非常實用、非買不可，但相信有捲髮經驗都女生都略知一二，捲髮器的線材不僅關乎到使用地點，更是造型時是否「就手」，能否捲出理想弧度的關鍵之處。

推介型號：A＆S HC100 無線自動捲髪器

無線設計的捲髮棒在市面不算罕見，那麼A＆S的捲髮器何以會有「平價版Airwrap」之稱呢？原因就在於它在無線以外，還有一個非常實用的重點功能，就是「自動捲髮」。不少女生都喜歡在特別日子把一頭長直髮變換成充滿女人味的波浪捲，但對於髮量多，以及捲髮經驗不足的女生來說，要把全頭弄成捲曲著實要花上不少時間及技巧，想用最簡單快捷的方式完成造型，「自動捲髮」功能就可以幫上不少忙。

A＆S HC100 無線自動捲髪器顧名思義就是採用全自動操作，使用時只需把一小撮的直髮放進捲髪器中，數秒後再拉出頭髮，便可塑造出自然的捲髮效果，而過程中更無需使用任何技巧，減省不少造型的時間之餘，對於捲髮技巧不夠純熟的女生來說更是莫大的幫助。

使用這一類自動捲髪器，不少人會擔心捲髮會否生硬不自然，但可以放心的是，自動捲髮器提供了兩種捲曲方向，及3級溫度調節供用家選擇，使用時可按所需的效果自行調整，譬如想捲髮效果更富輕柔及自然感，可選擇以較低的溫度造型，假如想捲髮的持久度更高，效果更為明顯，則可選擇更高的造型溫度。不管是俏皮短髮、及肩中短髮，還是披肩長髮，都可以打造出弧度自然又好看的捲髮髮型。

另外，由於捲髮器內使用了陶瓷電氣石技術，因此即使是在高溫下造型，亦不會對髮絲造成損傷，保持頭髮如絲般柔滑。而機身內亦特地加入了安全感應器，確保頭髮以正確的方式捲進機內並加熱造型。這種設計和工程技術，更獲得了2020年CES創新大獎的認可和表彰，在同類產品中被評為最高。

至於在重點之一的無線設計方面，由於徹底擺脫電線的限制，因此捲髮器的整體長度有約29cm，除了適合日常使用之外，也可以隨身攜帶於手袋內，或放在辦公室內，隨時應付下班後突如其來的重要約會。而且當然，帶去旅行或出差也很方便。

即使無線設計的產品向來都有電力較弱的問題，但這款捲髮器的機身配備了4,500 mAh電池，當充滿電後，運行時間可長達60分鐘，不用擔心捲髮時中途沒電。

3. 潮流大趨勢——真無線藍牙耳機

Haylou GT1 Plus 真無線藍牙耳機雖然是是次優惠活動中的贈品，但假如說起今時今日必定不能缺少的無線用品，耳機絕對穩奪冠軍寶座。耳機線打結帶來的麻煩，相信大家都經歷不少，而真無線藍牙耳機就是應對這種宭況而誕生出來的產物，不受線材束縛，無論是想運動時盡情享受音樂，還是隨時隨地接聽電話，都更加方便快捷。

儘管真無線耳機面世已經一段時間，但價錢即使平極也難以突破三四百元的大關，要是不想花太多錢在耳機之上，不妨趁優惠期間入手以上家電，免費獲贈便划算得多了。這款耳機雖然屬於平價耳機，但由於它是小米生態鏈旗下的的品牌之一，因此質素亦相當不俗。

平價耳機相信大家都不會對音質有太大期望，不過這一方面，Haylou GT1 Plus 可以說最出期望有餘。耳機採用了7.2mm羊毛生物複合振膜，特點是輕薄與彈性好，可以帶來渾厚有力的低音，以及細膩清晰的中高音，層次相當分明。

另外，值得一提的是，Haylou GT1 Plus支援了平價耳機中非常罕見的aptX及AAC雙高清解碼，這兩種編碼技術可以真實還原每個聲音細節，令聆聽的音樂質素更接近CD級的無損原音。以百多元耳機來說，單是這一點已經相當出色。

與此同時，降噪亦是這款耳機非常值回票價的一點。由於Haylou採用了5.0版本的高通QCC3020芯片，因此它除了能夠把Wifi及4G網絡的衝突性降至最低、把連接速度提高，帶來低延遲和低耗電量的效果外，內載的DSP+cVc雙保險降噪亦能夠有效抵銷大部分噪音，以達到高清通話的效果。

Haylou GT1 PLUS單次充電後可連續使5小時，而具備310mA的充電盒，亦能夠為耳機提供約7次充電，將總使用時間延長至18小時，無論是日常使用或作為運動耳機都是質素不俗之選。

隨著科技技術愈來愈普及，想享受無線產品的便利性不再只有高端品牌的選擇，市面上已有不少性價比與實力同時兼備的產品值得留意。以上的無線產品你已經入手了嗎？假如沒有，不妨考慮以上的推介，有意購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/11)

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