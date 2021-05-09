優惠合集｜5月家電勁抵價｜Dyson吸塵機62折 Yamaha音響$1498

網購攻略 網購攻略

撰文： 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-09 17:00

01 mall (「01 網購」) 在4月登場後，成功賣出多款商品。為答謝大眾支持，01 mall將於5月10日至6月7日舉辦「『01 網購』包羅萬有優惠祭」，近過百件家電器以勁抵價發售。激筍優惠包括市價62折 Dyson、仲有$1498 Yamaha 一體式音響，實在不容錯過。 以下立即為大家奉上優惠詳情，以及由編輯精選的5款必買產品。

『01 網購』包羅萬有優惠祭必買5件單品

1.Dyson V8 Fluffy Origin 無線吸塵機搶購價 $2099 （原價$3380）

Dyson V8 Fluffy Origin雖然並非新型號產品，不過產品自上市以來一直受到不少用家推薦。

全因V8 在內部結構上作出了不少調整，機內身所採用的數碼摩打不僅轉速每分鐘可高達110,000次，每次還可持續40分鐘無衰減強效吸力。

呈一直線的摩打與集塵筒設計亦可把空氣直接帶入機內雙層的15個氣旋，將微粒如花粉，甚至細菌一一吸入並拋入集塵筒內。

不想再被吸塵困擾？快點帶Dyson回家！

2.Yamaha SR-B20 一體式音響搶購價 $1498 （原價$2688）

SR 系列是 YAMAHA 音響售價相對親民的系列，其中 SR-B20 是市場上頗為有名的入門級Soundbar。SR-B20不僅具備Base extension低音延伸功能，它同時搭載了DTS VirtualX虛擬3D環繞聲技術，模擬出四面八方的聲音包圍觀影者，大大增加觀影時震撼的臨場感及真實感。 Soundbar配備的Clear Voice模式亦可強化並提升語音對話的清晰度，令細微的說話及對白亦變得清晰可聽。而以上模式，包括Clear Voice，均可透過「Sound Bar Controller」App來設定並進行調校，令聲效表現更符合個人喜好。想安在家中享受電影？心動不如行動！

3.HOME@dd 6” 慳位式 強風 循環扇搶購價 $269 （原價$499）

HOME@dd 循環扇擁有慳位式的設計，面積少於一張A4紙。機身採用旋渦型氣柱式送風，對流循環的空氣製造特強風力。循環扇亦可配搭冷氣暖器，均衡室內溫度，慳電環保！配備3段風速選擇。機身亦可左右自動旋轉，調節上下送風角度。其人性化便攜手提設計，方便隨時移動室內室外都不可缺少。不妨買回家中陪你度過炎炎夏日！

4.A＆S HC100 無線自動捲髪器搶購價 $688 （原價$899）

一個理想的捲髪器不只需要容易操作和安全，加熱速度亦同樣重要 。A＆S HC100無線自動捲髪器則正正能滿足以上三種需求。捲髪器配備陶瓷電氣石技術 可安全地產生整體溫度，防止頭髪乾燥受損。3小時充電的時間最長可運行60分鐘還能在短短2分鐘內升溫至200°C。A＆S亦有三種溫度設置可供選擇：165°C，185°C和205°C，方便在短時間內塑造不同造型。想打造完美造型？ 快點把捲髪器帶回家！

5.OMRON - HEM-7121 手臂式電子血壓計 (中國版)搶購價 $288（原價$427）

Omron 是全球知名的專業電子設備製造廠商，也是專業的醫用品品牌，Omron的血壓儀應用了獨有的核心生物傳感技術，在提高測試舒適感的同時，也讓測量更精準，故得到過許多醫生推薦，設計和品質都值得信賴。HEM-7121具備了臂帶佩戴自檢功能、錯誤動作提示、不規則脈波偵測功能三大附加功能。同時亦配備 14組記憶容量，方便儲存用家過往紀錄。HEM-7121 亦採用特大熒光屏幕，方便中年人、老人使用。

Omron 輕巧細小，不妨買回家送給父母親友。

最後提提大家，包羅萬有優惠祭將於5月10日正式開鑼，場內還有更多未節錄的貨品以優惠價發售。除此之外，凡於活動期間購買任何產品，均可享有免運費送遞服務。趁著優惠祭，大家快點把握機會，為自己、親朋好友挑選禮物吧！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/09）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！