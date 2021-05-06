母親節｜更年期不適可能是身體警號 子女帶媽媽體檢該檢查什麼？

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-05-06 17:52

女性為人母後既要擔起母親身份，還要肩負起要打理家庭的重任，多年來為子女家庭勞心勞力，無形中卻往往忽略了自己。母親節迫在眉睫，身為孝順仔女的你，是否正在苦惱到底該買甚麼貼心的禮物，向母親表達愛意及謝意呢？媽媽們操勞大半輩子，步入中年自然少不了病痛，與其送花，倒不如送媽媽一個身體檢查，由健康開始愛鍚媽媽，也提醒她們多加照顧自己。

女性兩大疾病要注意 中年更易受威脅

女性往往都要同時肩負工作和家庭兩方面的沉重壓力，加上飲食不均、缺乏運動鍛煉、工作壓力過大、家族遺傳等生理和心理上的因素，都容易誘發疾病。而且普遍來說，女性罹患疾病的機會率一般都會較男性高。在過去短短的20年間，女性乳癌的確診個案已激增近 3 倍，而另一女性癌症殺手，子宮頸癌的嚴重性亦不容忽視，皆因無論是什麼年紀的女士，只要曾進行過性行為，一生中便有高達75%機會感染人類乳頭瘤病毒（HPV），從而引發子宮頸出現癌變。

以為是更年期的症狀？可能是身體警號！

雖然很多人都了解到疾病的嚴重性，但其實很多時候身體上毛病都並不容易察覺，特別是一些女性常見的健康問題，譬如陰道炎、月經失調、乳房或乳頭皮膚發癢等，即使是不同年齡的女性都有機會患上，但步入中年的女性往往會把它們當成更年期的症狀，加上抱有僥倖及諱疾忌醫的心態，隨時身體響起了警號卻不自知，而當有更明顯的病徵出現時，很有可能病情已經惡化，或進入中至後期。要愛錫媽媽，最重要的還是定期帶她或提醒她進行身體檢查，以找出潛在風險及已潛伏病症，防患於未然。

帶媽媽體檢該做什麼項目？

1. 子宮頸細胞檢查

子宮頸癌是香港婦女常見癌症之一，主要由人類乳頭瘤病毒(HPV)引致，而由於早期的子宮頸癌並沒有明顯徵狀，因此但凡有性經驗的女性，都應該由25歲起，每年定期進行子宮頸癌篩查，做柏氏抹片檢查或HPV測試，以檢測子宮頸會否出現早期的不正常病變，以便在癌症形成前加以治療。而根據衛生署引述國際癌症研究機構 (International Agency for Research on Cancer) 的研究顯示，子宮頸檢查越頻密，發病率的減幅亦會越大。

2. 乳房檢查

乳癌是女性發病率最高的癌症，平均每15名香港女性中便有一人有機會患上乳癌，不過只要及早發現，第1期或第2期的5年存活率都可達90%以上，因此女性在20歲後便應定期進行乳癌檢查，較年輕的女性可透過醫生觸診來檢查乳房是否有硬塊，而40歲或以上的女性則可進行乳房X光造影檢查或超聲波掃瞄，以確保乳房健康。

3. 骨質密度檢查

骨質疏鬆是常見的退化問題，由於女性先天骨質較男性薄和輕，加上更年期的雌激素下降會加劇骨質的流失，因此中年女性患有骨質疏鬆症的機會會比同齡男士高4倍，不想跌倒骨折時才發現病情，定期檢查絕對是必不可少。常見的檢測方法有驗血、照超聲波及X光檢查，建議50歲以上的或停經婦女，都應定期檢查骨質密度，由醫生來評估骨質流失程度，檢視一些痛症是否因骨質疏鬆，或由其它潛在疾病所引起。

假如想及早帶媽媽進行周全的身體檢查，不妨把握母親節時機，透過網上預訂體檢計劃。近日有體檢因應母親節推出女性健康檢查套餐優惠，價錢相對便宜，只需$3800（原價$5480） 便可作多種檢查，包括女性癌症指標檢查、超聲波盆腔掃描、超聲波乳房掃描等。

香港醫學診斷體檢中心推出：【40+女性升級健康檢查】

由香港醫學診斷體檢中心提供的女性體檢套餐，檢查項目包括乳房X光造影、超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查、7項女性癌症指標檢查如癌抗原 125 (卵巢)、癌抗原 15.3 (乳房)等。

香港醫學診斷體檢中心推出：【40+女性全面健康檢查 (連女性癌症指標及基因檢測)】

套餐包括遺傳性乳腺癌基因檢測、遺傳性卵巢癌基因檢測、乳房X光造影、超聲波盆腔(經腹部)掃描、超聲波乳房(雙邊)掃描、雅圖細胞塗片檢查、小便常規檢查、7項女性癌症指標檢查如癌抗原 125 (卵巢)、癌抗原 15.3 (乳房)等。

作為子女的，當然想父母長命百歲，好讓自己及時盡孝，愛鍚母親不止是一句我愛你，而是任何時候都應該關心母親的健康，這份心意絕對比貴重禮物來得更貼心，亦讓大家多一份安心。如欲購買以上的體檢計劃，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/06)

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