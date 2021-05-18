身體護理 | Crabtree & Evelyn 8折優惠！給你一個高質沐浴時光

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-05-18 18:06

夏日熱辣辣，太陽一曬，很容易就汗流浹背，令皮膚變得「黐笠笠」。回到家後，當然要舒舒服服地洗個澡，一邊浸浴、一邊敷面膜、一邊護理頭髮，好好享受這愜意的獨處時光。搭配使用適當的產品，不但可以提升「Me-time」的質素，還能夠將疲勞徹底洗去。

Crabtree & Evelyn 正在進行Bath & Body Exhibition，只要輸入優惠碼【SHOWER20】，購買全店身體護理產品即可享受8折禮遇，當中包含經典和全新系列的產品。不如來了解一下他們的人氣產品，用以下的五大法寶，去享受與C&E的高品質獨處時光吧！

▼ 為你帶來優質獨處時光的五大法寶 ▼

法寶一：CRABTREE 磨砂 + 修復潔膚皂 - 200G

想擁有高質的沐浴時光，第一步的清潔就非常重要。精緻和環保可以並存，不想使用沐浴露的話，不妨試試這款帶有清新蘋果香氣的 Crabtree 磨砂 + 修復潔膚皂，只需要使用少許便能夠產生稠密的泡沫，徹底清潔全身。

Crabtree 磨砂 + 修復潔膚皂

這款手掌大小的肥皂蘊含有助身體磨砂的磨砂纖維粒子、竹莖和蘋果纖維，同時含有豐富的果酸。它結合了兩大功效，可以有效清潔和去除多餘角質，修復並滋潤肌膚，非常適合日常清潔和沐浴。

法寶二：LA SOURCE 海洋洗髮露 - 500ML

酷熱的天氣很容易令頭髮變油。要維持秀髮清爽，可以使用 La Source 海洋洗髮露，使潔淨的頭髮充滿清新的感覺。

La Source 海洋洗髮露

這款海洋洗髮露蘊含珍貴的深海成分，可以輕鬆打造自然微捲的造型。同時，它的成分含有具抗氧化功能的綠藻和褐藻萃取物，不但能夠增加頭髮的豐盈感，還可以令你的秀髮時刻維持清爽感覺，煥發著健康的色澤。

它的成分含有具抗氧化功能的綠藻和褐藻萃取物。

法寶三：THE GARDENER 樹液滋養髮膜 - 200ML

什麼是優質的沐浴時光？當然是一邊享受浸浴，一邊為秀髮「焗油」了！使用洗髮露潔淨髮絲後，可以塗抹適量的 The Gardeners 樹液滋養髮膜 在濕潤的頭髮上，等待5分鐘後沖洗乾淨。

The Gardeners 樹液滋養髮膜

樹液滋養髮膜的質感順滑卻不油膩，能夠重點修護髮尾受損部份，滋潤乾旱髮絲，同時維持頭髮清爽。白樺葉萃取物可以溫和地清潔秀髮，保持潔淨清新，而楓糖萃取物及龍舌蘭則可以為秀髮補充水分，將容易打結和毛躁的頭髮變得柔潤飄逸。

法寶四：EVELYN ROSE 天鵝絨身體水潤乳霜 - 250ML

洗澡後皮膚卻依然十分乾燥？使用經典人氣產品 Evelyn Rose 天鵝絨身體水潤乳霜 為肌膚帶來水潤光澤就再合適不過。

經典人氣產品 Evelyn Rose 天鵝絨身體水潤乳霜

這款產品獲得了Marie Claire 瑪麗嘉兒的Best Label Award，一直深受大眾喜愛。它的成分包括天然玫瑰水和白池花籽油等，結合了多種植物的萃取物，如Evelyn Rose 意大利檸檬、岩蘭草，散發著獨特而濃郁的玫瑰花香和富有層次的植物香氣。

Evelyn Rose 天鵝絨身體水潤乳霜散發著獨特而濃郁的玫瑰花香和富有層次的植物香氣。

這款乳霜作為經典產品，具有獨一無二的補水配方，能夠強效保濕。它的質地像雪糕一樣豐盈絲滑，卻沒有半點油膩的感覺。經過按摩塗抹後，乳霜便會馬上乳化成油狀，迅速滲透，為全身的肌膚注入水分。它不但能修復皮膚狀況，更能讓肌膚變得柔嫩又有光澤，鎖住全身水分。

經過按摩塗抹後，乳霜便會馬上乳化成油狀，迅速滲透，為全身的肌膚注入水分。

法寶五：GARDENERS 滋潤身體潤膚乳液 - 250ML

沐浴完當然要為肌膚補充水分。相較於 Evelyn Rose 天鵝絨身體水潤乳霜的玫瑰香氣，如果你更喜歡貼近大自然的氣味，那麼這款 Gardeners 身體潤膚乳液就再合適不過了。它的產品靈感來源於夏日剛剛修剪完的草坪，所以潤膚乳液具有黃瓜、迷迭香和鼠尾草的萃取物，散發著淡淡的清爽草本香氣。

Gardeners 身體潤膚乳液

潤膚乳液能為肌膚補充深層次的養分。它結合了葡萄籽油、白芒花籽油和牛油果、乳木果，可以有效提高肌膚的含水量，帶來更加深層的滋養，使肌膚變得更加光滑。它的質感輕盈易推，手感順滑，不會對肌膚造成額外負擔。

潤膚乳液具有黃瓜、迷迭香和鼠尾草的萃取物，散發著淡淡的清爽草本香氣。

看完以上 Crabtree & Evelyn 人氣產品的介紹，是不是已經躍躍欲試，想把它們帶回家？現在只要購買C&E的身體護理產品，並輸入優惠碼【SHOWER20】，便可以享受8折優惠，優惠期由即日起至5月31日。立即按此鏈接前往選購各系列身體護理產品，在沐浴時享受更優質的獨處時光吧！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/14)

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