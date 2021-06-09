淘寶 | 用4PX可以慳100蚊運費？618集運優惠搶先睇！

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撰文： 林美斯 最後更新日期： 2021-06-09 10:38

除了臨近年末的雙十一以外，踏入六月，年中亦有618購物狂歡節。現金紅包、購物津貼、跨店滿減——優惠力度如此之大，涵蓋範圍如此之廣，逛著逛著，發現要買的東西實在太多了！買得越多，要集運的貨品也越多，那運費該怎麼辦？

為了讓你盡情購物，不用擔心集運費用，4PX遞四方推出一系列優惠活動，讓身處香港的我們也能享受這個網購狂歡，搶佔先機！以下就讓我們一起來看看優惠詳情吧！

今年，4PX遞四方在618的優惠活動玩法上進行了全面升級，推出了新用戶自提首2公斤免運費的活動。活動流程十分方便，不需要激活優惠碼，只需要在支付運費時，點選適當的按鈕便可以享受免運費的優惠了。

4PX推出了新用戶自提首2公斤免運費的活動。

在這次618大促活動，4PX將於6月4日在官網上線「開禮盒、拎優惠」的活動。用戶可通過註冊或登錄帳號、充值任意金額、支付訂單，然後累積卡片，從而獲得89-95折優惠券和港幣100元的運費大禮包，更重要的是，活動不限領取次數，優惠力度可謂非常之大！

在活動時間內，用戶亦可以通過邀請好友完成註冊以獲取88折優惠券。每邀請1位好友完成註冊，就可以獲得1張88折的優惠券。而好友首單支付成功後，可以再獲得1張88折的優惠券。在好友註冊成功後，記得要再次登錄才能獲得優惠呀！

好友首單支付成功後，可以再獲得1張88折的優惠券。

與此同時，4PX推出了商品團購活動，還通過小紅書種草、YouTube、朋友圈曬單等活動全方位給用戶發放大量優惠券，讓你可以在618購物節時享受折扣、盡情網購！

落單的流程非常簡單。

購物狂歡過後，不用多久，包裹就能送達你的家中。在5月初，4PX已經對商品的入庫、出庫、清關、派送等環節推行規範化管理，將整體時效加快至2個工作日送達全港各地。4PX還可以為選擇送貨上門的用戶免除住宅附加費，靈活滿足多樣化和個性化的需求。這樣，身處香港的我們便能一邊享受網購的樂趣，一邊體驗集運的便捷了。

4PX 三公斤派送免郵優惠券

4PX 一公斤派送免郵優惠券

提提大家，是次活動需要使用手機打開參與，如欲參加「運費立減HK$100」活動，可透過手機按此連結前往活動頁面。

（活動規則以官方最新發佈為準，最後更新至2021/06/07）

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