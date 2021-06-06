小米2021必買家電排行 邊款銷量高? 邊款獲一致好評? CP值最強是…

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-06 18:15

來到2021年，智能化的生活已經不再是遙不可及的想像，而是切切實實地落入到我們的日常生活之中。能夠用手機操控的風扇、會自動升降的晾衣架、會提醒刷牙時間的牙刷、能夠掌握身體細微變化的體重秤，這些智能家電無一不把我們的生活推向更高的水平。你也想添置智能化的日用品，卻又擔心價錢昂貴嗎？想憑著家電打造更舒適更便利的家居生活嗎？第一步不妨先從小米的家電入手！

談到智能家電，就不得不提起國產品牌小米。儘管小米當初是以手機起家，不過其家電產品近年亦愈來愈受大眾用家歡迎，皆因它們的產品不但在外型簡潔時髦，功能實用，在價錢上亦比大廠牌更為親民。而在坊間的效能測試中，小米更屢次勝過知名大品牌，假如想為家中添置家電，小米絕對可以成為優先考慮的品牌。

(小米官網)

不過小米旗下的產品實在五花八門，型號亦多不勝數，細微至洗漱做飯，大至控制家居環境，都能找到相應的產品，那底哪一些家電及日用品是值得大家入手的呢？這次編輯就整理出4款小米經常賣到缺貨，而且獲得網民一致好評的高CP值商品，讓實際銷量告訴你什麼值得入手。

銷量突破100萬台、網民大讚物超所值：小米米家直流變頻落地扇 2

想在炎熱的夏天迅速降溫，一台能送出強大風力的風扇可說是必不可少。風扇這項產品雖然在坊間隨處可見，乍聽之下亦似乎很難想像有什麼特別之處，那為什麼小米的米家直流變頻落地扇卻能獲得大量用家的追捧及好評？

正正就是因為它具備了傳統風扇沒有的智能元素。這一台小米風扇最特別的地方在於它能夠與米家應用程式連線配對，讓用家能透過手機隨時控制風扇，包括風扇的開關、風力、時間、吹風角度，以及關乎安全的「兒童鎖」功能。無論是不願下床調校風扇、出門在外忘了關風扇，還是想在回家前先開啟風扇降低室內溫度，只要透過App就能隨時隨地控制所需功能，令風扇的使用變得更為靈活，更能貼合不同需要。

說到使用靈活，小米在這一款風扇上亦特別加入了簡易的拆卸功能，只要透過支撐桿上的一鍵拆卸按鈕，單手一按便可自行調節所需高度，在座檯扇及落地扇兩種模式中隨意切換使用，無論是放置在客廳，還是轉移到房間使用都同樣方便。

除了智能功能帶來的便利，小米當然沒有忽略風扇最基本的元素，風力。在風力方面，小米採用了「7＋5 雙層扇葉」設計，外層扇葉用來產生快速風、而內層則產生慢速風，當快慢速風相互碰撞後便會消除渦旋，令切風更自然，更像真實的自然風，即使是以風扇直接吹往臉部，感覺依然輕柔舒適，不會頭痛。

而當風扇的扇葉愈多，風量自然也會愈大，加上機內採用了直流變頻電機，令這一台風扇的送風量不僅每分鐘可達到20Mз，同時亦可降低風扇產生的噪音。

風扇運行期間全程自動降噪，噪音低至30.2分貝，這音量相當於鄉村的夜晚環境，所以即便要在睡眠時使用，也不怕會打擾休息。

一般風扇大多只提供3檔風速調節，而小米風扇卻有多達100 檔風速供用家自行調校，不論任何天氣，都能按需要調節到最舒適的風力。

除此之外，用家亦可為風扇開啟擺頭功能，風扇可左右搖頭到140度範圍，並以手動調節俯仰角度，方便隨時調整小角度集中送風，或者擴大角度循環室內空氣。加上長達14米的超遠送風距離，要是搭配冷氣使用，便可以均勻的將冷氣分散到房間每個角落，快速地為環境降溫。

當然還有最重要的一點，就是價錢。米家直流變頻落地扇比起大品牌的落地扇幾乎便宜了一半，只售$599的價錢卻帶有多種功能及貼心設計，也難怪網民如此推薦，綜合外觀、智能、風力、音量及價格各方面的考量後，絕對值得大家入手。

眾籌超過6000人支持、掛熨平熨二合一：小米咱家手持式蒸汽熨斗

穿上熨貼的衣服能夠予人整齊企理的感覺，但衣物要熨貼，首先要有一款適合的熨衣工具。傳統的熨斗由於需要連同熨衣板一起使用，對於居住面積狹窄、經常趕時間出門的人士來說並不友好，而掛熨機的出現，就正好讓熨衣這一項苦差事變得更為方便，更符合現代人的需要。

相比起小米的其他產品，掛熨機雖然沒那麼有名，但其實只要留意網民的推薦榜單，就不難發現它是一款經常被評為「效果竟然出奇的好」、「只有用過才懂有多好用」的產品。

這款掛熨機是利用蒸氣來去除衣物上的皺褶，過程中毋須使用到熨衣板，只要把衣物掛起，然後手持掛熨機在衣物上滑動，就能夠讓衣物重現平整光滑的狀態。

為了避免瞬間噴出的蒸汽傷害衣物，小米掛熨機特別採用了SteamPlus智能技術，並配合高溫鋁壓鑄面板帶來的二次加熱功能，讓蒸汽可保持在高溫高壓，並持久穩定地滲透在衣物之中，以達到一熨成型的效果，避免因反覆熨衣而導致衣物纖維受到破壞。

值得一提的是，這款掛熨機除了可以掛熨以外，同時亦可以平熨方式熨衣。熨頭的設計方便用家把衣物放平熨衣時，針對細小的衣領及邊角位置，精準地熨直皺褶部位。

而在整體設計上，掛熨機採用了小米一貫的簡化式操作設計，機身只保留一個蒸汽按鈕，使用時輕輕一按即可噴出蒸汽，而在按鍵離手後的3秒內，蒸汽便會快速停止，方便用家一手駕馭，輕鬆熨出平整衣物。

水箱被放置在機身尾部位置，150ML的容量，配搭全透明的設計，讓水位清晰可見，方便隨時掌握用水量。

作為一款發熱式的家電，掛熨機亦加入了雙重安全保護裝置，當發熱點超過140度，掛熨機便會自動切斷電路，而當熱熔器溫度超過240度，便會自動啟動溫度控制。為了避免因缺水、水量少而發生意外，同時亦加入了防乾燒提示，多方面保障用家安全。

最後值得一讚的是，掛熨機的整體重量只有630g，亦即是只有僅僅一個IPAD的重量，即使要長時間熨衣也不會弄得手腕酸痛。而且輕巧的機身亦加上了摺疊功能，方便出差旅行時隨身攜帶，應付突如其來的熨衣需要。

月銷量達10萬、時刻掌握身體變化：小米體重秤 2代

接下來介紹的小米產品是一款看似平平無奇，但月銷量卻能達到十萬，甚至長期高居小米熱賣榜的三甲產品，那就是——小米體重秤二代。

提到體重控制，可能有很多人誤以為只有減肥人士才有關注體重的需要，但其實體重控制的重要性不在於維持身材，而是用來監察身體會否出現一些異常的情況，以及協助改善高血壓、高血糖、高血脂，並減少膝關節、足踝關節等的負荷，因此無論是減肥人士，還是普通人，都有必要為家中配備體重秤，時刻掌握身體變化。

小米的體重秤之所以如此受用家歡迎，原因就在於一般的體重計大多只有秤重的功能，而小米的體重秤除了能夠秤人，同時也能夠秤量小物件，即使是輕量至100克的靜物，也能夠為其秤出重量。家中毛孩到底有多重？準備寄出的包裹重多少？買回來的瓜果是否足秤？只要靠著小米的體重秤，生活上大大小小的秤重問題也可迎刃而解。

小米體重秤不單可秤出低至100克的物件，它內裏採用的高精度錳鋼感應器，亦能夠測量到細微至50克的變化，換言之即是你吃下的每一餐，喝下的每杯水，無論多細微的變化，統統都能夠被量化出來，如此一來，體重管理自然就更為準確和精細了。

光是憑著精準這一點，當然未足以讓它成為明星產品。它最特別的一點，是在於它的智能化。小米體重秤除了能夠根據你的身高年齡及BMI數據算適合你的體重，它還可以與小米運動App配搭使用，把你每次秤重的數據記錄下來，以數字或曲線圖表來呈現體重變化，讓你可根據BMI數據，來進行健身計劃及飲食調整。

智能不止於此，小米體重秤最多可支援16人及訪客共同使用。假如是全家共用，體重秤可以根據身體來自動辨識家中成員，如果是訪客使用，主人家則可以為他設置訪客模式，而測量後的數據將不會保留下來。

與此同時，小米體重秤還具備一個一般體重秤少見的功能——平衡能力測試。平衡能力是身體活動的基礎能力，提升平衡力能夠減少摔倒和關節受傷的機會。用家可以透週過單腳站在體重計上，來測試自己的平衡能力，看看是否需要加強運動來加強自己的平衡力。

除了一系列的智能功能外，小米體重秤在外觀設計上亦有不少特別之處：

小米銷量排名第6、最便宜的入門電動牙刷：米家聲波電動牙刷 T300

相對於手機、家電等熱門商品，小米的個人護理用品雖然較少被提及，但其實當中卻有不少經濟實惠，而且實用性高的好物值得入手，譬如這款米家聲波電動牙刷，它不但在小米銷量排行榜中高据第6，而且價錢亦以不到二百元，打破了電動牙刷必定價格高昂的印象，讓有預算限制的用家也可享用智能化的個人護理用品。

米家聲波電動牙刷 T300採用由德國及日本專家研發的聲波摩打，震動頻率每分鐘可達31000次，透過密集的次數來徹底清除牙齒及牙縫間的頑固污漬。除此之外，刷頭亦經過特別設計，刷毛可保持10度的穩定擺幅，從而帶動口腔中的水和牙膏泡沫形成沖力，以沖洗牙齒細縫盲居，將牙菌斑統統清除，保證口腔及牙齒潔淨健康。

刷毛材質上，T300採用了來自美國，並帶有抑菌能力的杜邦刷毛，毛量不僅比一般牙刷提升約40%，整個刷頭亦用上了弧形設計，中間的刷毛微微凸起，能夠緊密貼合牙齦及牙齒縫隙處，帶來更佳清潔效果。而刷頭底部則不帶金屬銅片，避免帶來口腔隱患。

作為小米的產品，當然少不了一些智能化的功能。聲波電動牙刷具備兩種使用模式，使用時通過單鍵操作便可從「標準模式」及「輕柔模式」中自動切換，前者適合一般牙齦健康的用家使用，而後者則特別為牙齦敏感人士而設，切合不同用家的清潔需求。

與此同時，牙刷亦帶有記憶功能，可自動記錄用家習憤使用的清潔模式，那麼下次使用時便無需再手動調校所需模式，方便快捷。

至於在充電及續航力方面，牙刷採用Type-C充電方式，充滿一次電只需四小時，其後即可使用約二十五天，即使在旅行出差時隨身攜帶亦不成問題。

更貼心的是，雖然這款聲波牙刷使用了小米一貫的純白簡潔設計，但為了方便全家人使用同一型號而不造成混亂，牙刷底部更特地加入了可更換的色環，讓大家可輕鬆辦別出屬於自己的牙刷。

小米不止手機值得為人認諙，無論是家電，還是普通不過的日用品，它的智能化設計及人性化操作都無疑能為我們的生活帶來更便利的體驗，最重要是，小米產品的價錢亦比一般家電品牌便宜許多，想以便宜的價錢享用智能化的家電，選擇小米相信就準沒錯了。

如欲購買，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/06)

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