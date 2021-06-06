小米必買帶飯神器！$328飯盒堪稱「行走的冰箱」隔夜餸翻叮不變質

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撰文： 小甘 最後更新日期： 2021-06-06 17:15

也許是為了節約金錢，或者是為了吃得健康一點，有許多上班族也會選擇自己「帶飯返工」。可是，你想像中的午飯明明是這樣的……

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然而，吃進口卻發現食物變了質，口感和味道都與想像中大相逕庭…

由於早晨的時間太趕，許多人往往會用隔夜的剩菜剩飯做午飯，然後放入冰箱保存，第二天一早帶到公司，中午再利用微波爐加熱一下便吃。這種做法雖然方便，但經過一個晚上和一個上午的時間存放，飯物的營養不僅大打折扣，還會增加被細菌污染的機會。

（網上圖片）

可能有人會疑惑，食物放進冰箱不就不會變壞嗎？其實，冰箱內裡攝氏4度的低溫，實際只能減慢細菌繁殖的速度，無法完全阻止其生長，一旦回到室溫，仍會大量繁殖，就譬如是腸炎弧菌，其生殖時間最短僅需10分鐘而已。

加上踏入了炎熱的夏季，上班路途上又缺乏冷藏條件，時間一長，溫度一高，細菌和蔬菜中的亞硝酸鹽便隨之增長，導致食物變質變味，影響食慾不說，萬一真的壞了，這豈不是病從口入？嚴重的甚至會引發腸胃炎，得不償失。

那麼如何帶飯才更安全更健康？

除了避免帶隔夜飯菜、慎選食材之外，正確存儲才是延長食物保鮮程度的根本之道。就好比超市中常見的罐頭食物，之所以能夠做到長期保存，原理就是通過把裡面的細菌殺死，同時包裝封嚴，使外面的細菌進不去，那裡面的食物便暫時安全了。

以上的原理同樣可以應用於帶飯這件事情上，而要借鑒罐頭的保存方法，那麼選擇飯盒就是關鍵！

目前市面上的飯盒選擇多多，有塑膠、玻璃、木質、不鏽鋼材質等，有的可蒸、可放微波或有保溫功能，大部份均具有良好的密封性。然而，食物保鮮的原理並非簡單密封，更重要的是要採用抽真空的方式，使內裡形成真空的狀態，以免受潮或氧化，達到防止營養流失及拉長食物保存期之效。若以真空的狀態放入冰箱保存，食用前再徹底加熱，基本上便能抑制一切細菌。

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Life Element生活元素為小米有品生態鏈品牌之一，所推出的這款冷鮮真空飯盒不止是簡單的密封保存，而是提供「密封 + 真空 + 冷藏」三大技術，讓食物與空氣隔絕延，從而延緩食物氧化，達致長效保鮮抑菌的作用。

一鍵電動抽氣，簡單又快捷！

做法很簡單，只要把食物盛進飯盒，然後把附帶的電動真空泵放到盒蓋頂部的真空閥位置，輕按啟動按鈕後，就會自動開始抽氣，一旦達到-0.04Mpa的高度真空要求後，真空閥上的藍色燈將會閃爍提示完成，過程全自動操作，毋須手動按壓，而且快得僅需約40秒，其簡單程度相信即使是老人、小孩都能夠輕鬆掌握。而在高度真空加持之下，食物的保鮮時間便能有效延長3-5倍。

5小時製冷，猶如行走中的「小冰箱」！

與普通的真空飯盒不同的是，這款真空飯盒還有獨特的ICE保冷技術，使食物可在室溫下保存5小時之久，食物的溫度亦可維持在13℃之下。

為什麼室溫也能做到保鮮貯存？

秘密其實就在於盒蓋內搭載的蓄冷冰晶。當食物放進盒內，經過真空處理並放入冰箱冷藏8小時之後，蓄冷冰晶就會儲存了足夠的冷氣，並發揮製冷功效，讓飯盒宛如一台行走中的「小冰箱」，就算飯盒離開了「真正」的冰箱，內裡的食物依然得到冷藏，美味新鮮如初。如此一來，便不用再擔心夏日炎炎，食物會在長途跋涉的上班路上變餿了。

正因為有上述功能，更便於在夏天攜帶水果、蔬菜、沙律等食物出外，畢竟這類食物一旦接觸到空氣，很快便會產生氧化反應，果肉會變色走味，營養價值亦會大大下降。可是，有了這台「小冰箱」，剛切好的果蔬便不會再因氧化而發黃滲水，室溫之下還能夠保留冰鎮口感，讓我們吃得更健康之餘也更滋味。

（什麼值得買）

不僅僅保鮮，更多貼心小細節……

生活元素的冷鮮真空飯盒採用雙重密封蓋，加上真空負壓狀態，密封性極強，可說是360度滴水不漏。

飯盒採用食品級PP材質，符合安全認証，可以放入微波爐加熱（盒蓋除外），不釋放雙酚A。

全盒不易附著髒污，矽膠的材質使後續清洗工夫更簡單，一清一洗一抹，即刻乾淨如新。

外觀精緻好看，體積小巧便攜，出行外帶更輕鬆。至於內裡則有800ML容量，容納1人飯量剛剛好！

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+ 7 + 7 + 7

飯盒看似是一件普通不過的生活用品，事實上卻是保証食物健康、衛生的關鍵。假如你也習慣天天自備午餐，不妨多花點預算購入一款功能、品質更令人安心的飯盒，利用它來度過美味的用餐時光吧！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/06）

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