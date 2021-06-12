剃毛| 毛髮太多影響美觀？3款熱銷產品幫你搞定！超高性價比

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-12 18:00

你是否也正受身體毛髮太多而困擾？手手腳腳全是汗毛，女生穿吊帶舉手一片濃密森林，男生每天早上起床嘴邊一圈雜草，實在令人心煩。毛髮的生長是一件永不停止的事，要想除掉它們，就需要使用一些儀器來助力。

（Freepik）

今天，為大家帶來了三款非常熱銷的剃毛、修毛、脫毛產品，方便又實惠，性價比超高！

👍👍👍讓我們來看看它們吧！

1.小米有品 映趣 BlackStone 三刀頭可拆式電動剃鬚刀(顏色隨機)

（01mall）

每個男人都需要一個剃鬚刀，畢竟每天早上起床，鬍鬚是長得如此之快。用映趣BlackStone電動剃鬚刀，清晨只需花上1分鐘就能把嘴邊雜草統統除掉。

（小米有品）

3D獨立浮動刀片頭

它使用三組獨立浮動的刀片，比起市面上普通的雙刀頭剃鬚刀增加了三分之一的剃鬚面積，刀頭舒適貼面，觸感順滑。此外，這種刀頭能夠適應不同的臉型輪廓，無論你是輪廓立體的，還是輪廓偏平的，它都能貼合面部每個死角，輕鬆遊走于唇周、臉頰、下巴等部位，一次滑過快速剃淨，照顧到每一吋面部位置。

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超薄雙環刀網

它的刀網刀片組均為雙環設計，這種設計能夠大大增加網面與面部接觸的面積，覆蓋更多鬍鬚，減少了手動剃鬚刀左右上下移動的次數，剃鬚效率雙倍提升。剃鬚速度超級快，以後趕著出門也不用擔心不夠時間剃鬚的問題啦！

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ESM智能剃鬚系統，5W大功率

剃鬚刀的功率越大動力就越強，功率是一款剃鬚刀產品的強實力。這款剃鬚刀擁有ESM智能剃鬚系統，能夠將能耗效率發揮到淋漓盡致，配備5W大功率，剃鬚快、准、狠！把它放在面部使用，無需耗費任何力氣，它滑過的地方轉眼乾淨。

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67db低噪音控制

低噪音控制能夠減少發出噪音，為使用者提供一個舒適的剃感體驗。有些時候，早上起床後家裡其他人還沒睡醒，普通的剃鬚刀會發出較大噪音，打擾到其他人；使用這款剃鬚刀無需擔心這一點，只需放鬆、享受這一個剃鬚過程便可。

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充電一小時，使用2個月

把這款剃鬚刀完全充滿電僅需1小時，可持續使用高達90分鐘，按平均每次剃鬚1.5分鐘計算，每天使用的話可連續使用達2個月之久。平時出差、去旅行不用再帶充電器就能輕鬆上路！它亦同時支持即插即用，電量耗光時接上電源便可立即工作，繼續修剪理鬚。

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分體式設計

它的刀頭與機身為分體式設計，清潔鬍鬚殘渣時，可以將刀頭蓋整體拔出來放在水龍頭下沖洗，無需擔心機身滲水報廢，洗完甩乾插回機身便可，操作簡單不費勁，十分方便！

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2.小米小適鼻毛修剪器- 修毛機 脫鼻毛 無痛 親膚

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一根鼻毛就能毀掉一位有型有顏的男人？小適鼻毛剪修器，讀懂年輕人在意的體面，電動修剪，不傷鼻腔，一次乾淨。

機身迷你，方便攜帶

它的體積只有一支筆的大小，重量僅為26g。質地為抗污磨砂手感，纖細輕巧的身材，無論是褲袋、襯衣袋還是小包，都能夠隨意放進。帶在身邊出門旅行，又或是職場通勤，都能隨時隨地、隨心所欲地拿出來剃鼻毛，十分體面！

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360度高速旋轉，浮動刀片

內置浮動雙刃刀，在高速旋轉過程中，360度全向捕捉，無需人手在鼻孔裡轉動就能完美修剪鼻毛。此外，從刀頭狹縫進入的多倍鼻毛，切削過程沒有拉扯感，絕對無痛感，十分安全。鼻腔內再難處理的鼻毛也能快速剝淨，輕鬆修毛。

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減震降噪，安靜切割

這款鼻毛修剪器優選大扭力、高轉速、高壽命的微型馬達，獨特的減振降噪結構，在修剪鼻毛時不用擔心會打擾到別人，獨自盡享剃鼻毛的舒適過程。面對濃密鼻毛的深度潔淨需求，在保證電機強勁輸出動力、利落切割的用時，讓低噪成為可能。

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分離式機身，刀頭可拆裝水洗

它是可以分體的，可將其刀頭、機身拆卸清潔，不用擔心水滲入機身破壞儀器，快速省心。修剪鼻毛後刀片立即拆卸沖洗，能夠防止細菌滋生，下一次使用時鼻腔無菌更安全、衛生。

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3.SmoothSkin Bare+ IPL 激光脫毛儀

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體毛露出來被別人看見難免有些尷尬，用脫毛膏、蠟紙、刀片刮毛等等方式又治標不治本。SmoothSkin Bare+激光脫毛機輕鬆快捷就能脫毛，持久抑制毛髮再生，更毛毛們說Bye Bye啦！

（Freepik）

它自英國，此品牌被名為英國「國家級」科技品牌。在2019年，SmoothSkin品牌獲得了第53屆Queen’s Awards for Enterprise。品牌創始人在1979年發明了激光脫毛機，近40年來亦一直在光學脫毛行業研究及發展。SmoothSkin擁有多年來研發的成果，其脫毛產品的技術在行內絕對是數一數二，技術成熟，效果明顯。

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超快速閃光，全身使用

1分鐘閃動115次，一次的全身脫毛僅需10分鐘就能完成。插上電源就能立即使用，用家無需擔心耗時太久，超級省時方便！

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持久抑制毛髮再生

多項臨床試驗證實，它擁有卓越的脫毛效果。研究指出，只需4周，每週使用一次，便可抑制92%的毛髮再生；僅用4次，第六個月後87%的毛髮未有再生。長久使用的話，毛髮的生長速度會越來越慢，更毛毛說再見啦！

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通過美國聯邦藥監局FDA CLEARED審核

SmoothSkin獲得的FDA證書的適應症指出「持久抑制毛髮再生，即在一個脫毛療程后的6/9和12個月後觀察均長效穩定地抑制毛髮的再生。」。

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超簡易操作，1秒上手！

自動感應皮膚接觸，無需對照色卡；整機僅一鍵操作；點動/滑動2種脫毛方式。

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使用步驟：

Step 1——刮毛準備：使用剃毛刀將多餘的毛髮刮掉，保持皮膚乾淨乾燥；

（Freepik）

Step 2——連接電源開關：連接電源，把儀器燈頭垂直緊貼皮膚直接指示燈亮白色；

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Step 3——燈頭垂直緊貼皮膚：使用時燈頭持續垂直緊貼於皮膚；

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Step 4——開始脫毛：點動/滑動脫毛。小面積：臉部、腋下、比基尼區域等；大面積：手臂、腿部、背部區域等。

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用家真實反饋：

（小紅書）

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/11)

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