年尾獎勵自己! 百靈牌彩光脫毛器低至72折 Acer高清MON只需$778!

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緊急呀緊急呀❗❗年尾又係時候買嘢獎勵自己喇！但係荷包過完個感恩節之後已經縮晒水...... 不過唔緊要！因為趁住呢個周圍都減價嘅大日子，《一網打盡》都想同大家分享喜悅，決定推出一連串超抵勁減搶購熱賣產品嘅活動！

歡樂嘅時間過得特別快，貶下眼又嚟到一年最後一日，唔知大家今年過得如何呢？無論係過緊天堂抑或地獄般嘅生活，你都值得係年末新年獎勵辛苦努力咗一年嘅自己，順便激勵來年嘅自己繼續努力！

今次網購回贈平台【一網打盡】就為各位送上兩大超抵Deal嘅超人氣爆品，男女都有份，一人一份唔使爭！大家記得喺12月31號中午12時準時去一網打盡搶購，唔係錯過咗就要等下年㗎喇！

🔻閃購星期二兩大必搶產品🔻

百靈牌 Silk-expert Pro 5 PL5124 彩光脫毛器 HK$2843

女生們新一年要對自己好啲，一齊執靚自己再重新出發，除咗靠化妝同衣着之餘，一身光滑嘅皮膚都必不可少！試想像下，假如你着得再靚，但係舉手投足之間竟然露出未清乾淨嘅毛毛？oh my god！一秒就嚇走晒所有追求者！不過想脫清毛毛都並唔係咁簡單，自己脫又容易搞到皮膚一粒粒又烏卒卒，去美容院脫又好「乸脷」，咁點算好？一部家用脫毛機就可以幫你解決以上煩惱喇，唔止可以一勞永逸咁清走毛毛，同時亦都唔使受時間、地點、美容plan限制，非常方便！

百靈牌係家電大國德國嘅着名牌子，而呢款Silk-expert脫毛器亦係市面少數採用SensoAdaptTM 技術嘅彩光脫毛設備，亦即係持續感應膚色，然後自動調節脈衝光線強度嘅技術，防止因為膚色問題而出現灼傷等情況。另外值得一讚嘅係，Silk-expert脫毛器設有輕柔、超輕柔，以及快速滑動模式，所以無論係脫大面積嘅小腿位，定係敏感部位如面部或者比堅尼線，都可以用番相應嘅模式，減輕疼痛感之餘亦都更加安全。

🔻網購價格對比🔻

Acer 21.5" IPS 超薄邊框高清電腦螢幕 HK$778

新一年又係時候要掃舊迎新，無論你屋企部電腦係已經用咗好耐，開始有少少打柴嘅跡象，定抑或係新一年想激勵自己work hard play hard，都不妨更新一下自己部腦！首先當然係換過個靚mon啦，不過市面上嘅電腦螢幕五花八門，若然對螢幕冇乜認識，相信選購時必定會覺得一頭霧水，無從入手。今次一網打盡就為你揀咗一個性價比非常高，適合一般家用嘅電腦mon！

今次推薦嘅Acer電腦螢幕雖然尺寸只有21.5，但由於螢幕使用咗IPS面版，亦即係現今面版之中價位最高、可視角最大、色彩表現最佳嘅面版，用嚟上下網、做下文書絕對係綽綽有餘，另外呢款螢幕仲有一個特別之處，就係一個字——薄！一來機身厚度就只有6.6mm，比一部iphone仲要薄，二來邊框亦都只有1.5mm，令畫幅望上去更加寬闊。呢點對於煲劇同打機嚟講尤其重要，因為幼薄嘅邊框令人難以察覺，可以減低睇片時視覺上嘅干擾。 雖然規格上比較中規中矩，但以咁平嘅價錢就買到一個工作娛樂兩用嘅螢幕，可以話係非常超值，啱晒預算較低嘅用家！

+ 4 + 3 + 2

🔻網購價格對比🔻

(產品資料以官方最新發佈為準, 價錢最後更新至2019/12/30)

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