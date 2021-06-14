盤點2021日本熱賣小家電 全球首款360°搖頭循環風扇 一推出即售罄

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-14 19:00

正所謂「貨比三家不吃虧」，購物時除了要留意功能和價錢，很多人亦會特別在意品牌的來源地。而提到家電，日本品牌就可以說是不少港人的心頭好，皆因日本的家電素來以安全和耐用聞名，品質早已有口皆碑，而且美觀的設計亦非常符合港人的審美喜好，讓家電不單是提升生活便利的產物，更可裝飾家居環境，提高生活格調。疫情下無法到日本掃貨，又不想與潮流脫節，以下就來看看日本最近有什麼熱賣小家電，而哪一些又能夠在香港入手？

談起日本家電，你首先想到的會是Sony、Panasonic、Hitachi、Sharp、Daikin、Toshiba這一類耳熟能詳的牌子嗎？其實除了經典的大牌子外，日本近年還出現了不少顏值和CP值都超高的前衛家電品牌，譬如BALMUDA、Aladdin、西哲SEZZE、IRIS OHYAMA、Salonia等，這些牌子貫徹了日本家電做工細膩，以人為本等種種設計細節，而且還兼具大牌子少有的CP值，非常值得大家留意。

早前網購攻略已經介紹過IRIS OHYAMA這一個不論在日本，還是香港皆相當有人氣的品牌，今次就來看看另一個在近年人氣度急升的新興牌子——西哲SEZZE。

西哲SEZZE是一家專門開發和銷售自主品牌的日本新型家電企業，近年它憑著創新和以人為本的設計，在短時間內已得到不少年輕消費者的青睞。它旗下的產品包括風扇、暖風機、吸塵機、電熱鍋、陶土飯鍋等各式各樣的產品，其中一款循環風扇更是一推出便立即售罄。

這款風扇到底有什麼厲害之處？而SEZZE除了循環風扇外，還有什麼熱賣產品是值得留意？

西哲 Sezze 360°循環風扇——一年時間研發、全球首創360度擺頭設計

循環風扇其實並非近年才誕生的新產物，但西哲 Sezze循環風扇之所以做到秒速售罄，原因在於它是由日本團隊研發，由設計到生產的時間歷時整整一年，是全球第一款能夠360度擺頭，可全方位無死角送風的循環風扇。

循環風扇其實也是風扇的一種，不過它的設計卻有別於傳統的落地式風扇。它的葉片角度能夠吹送出渦旋式的風，令風力更為集中，到達更遠的角落。從而帶動整個房間的空氣產生對流，並達到夏季降溫、雨天除濕、冬季助暖的效果。

要達到帶動空氣循環的效果，循環扇的側面一般都會採用完全密封的設計，讓吹出來的風以直線形式遍佈室內空間。

但為了加強空氣循環的效果，這款風扇便在機身的整體設計上作出改動，一改傳統風扇只能左右搖頭，以手動方式調整俯吹和仰吹角度的弊病。它能夠360度轉動，並可同時開啟左右自動旋轉功能，將風力送到室內每一角落，以做到真正無限循環的效果。

當配搭冷氣機使用，便能夠讓冷空氣在室內高速流通，此時再調高冷氣溫度，便可能夠節省約20%的冷氣電費。假如習慣在室內晾衣，使用循環風扇亦有助加強對流和通風，令晾曬衣物的時間縮短約3倍。

風扇具有四檔風速，及三種模式可選，包括連續、夜間和自然風。使用時亦可自行設定定時功能，預約最多8小時自動關機。

習慣在睡眠時使用風扇降溫，但又不喜歡硬生生的風力，吹得人頭痛又頭暈，循環風扇便可以更柔和的方式來讓室內溫度下降，而且它運轉時的音量亦相當低，不怕會打擾入眠。

日本對生活的小細節可說是十分注重，而這款風扇同樣能夠體現這一點。使用時除了可透過風扇上的液晶面板，以輕觸方式調校所需功能，亦可以使用附送的搖控器，在7米的距離內控制風扇。而貼心的地方，就在於它的手柄底座不僅採用了方便移動的設計，底座還增設了可存放搖控器的凹陷處，不再發生遺失搖控器的情況。

西哲Sezze 極細輕量兩用吸塵機 S25E——業界最輕量、機身僅重0.9kg

除了黑科技的風扇值得留意，吸塵機也同樣是﻿﻿西哲Sezze的拿手好戲。有見日本的單身貴族、獨居人士愈來愈多，許多品牌包括﻿﻿西哲Sezze，也針對這一點推出各種輕量化的家電，不僅適合日本人，在蝸居盛行的香港使用也非常合適。而以下這一款極細輕量兩用吸塵機就正是例子。

這款吸塵機最特別的地方就在於它的重量極輕，全機身僅重0.9kg，亦即是相當於2瓶500ml礦泉水的重要，假如變換為手提式吸塵機使用，機身的重量更只有0.6kg，無論是身形纖瘦的女生，還是小孩子都能夠輕鬆舉起。而修長窄身的設計，亦讓它能夠輕易深入角落縫隙，清潔難以觸及的衛生死角。

雖然它的機身相當小巧，但吸力也絕比其他吸塵機遜色。它的吸力可以達到 15000 PA，並提供了兩種清潔模式，包括標準模式和強檔模式，前者可用於常規地板和沙發清潔，而後者則可用來吸走地毯等難清潔材質上的毛髮和異物。

而這台吸塵機貼心的地方，就在於它的使用方式非常靈活。首先它是一款無線的吸塵機，一來已不受電線的束縛。

其次，它的吸塵機亦可自由拆除組合，既可以直立方式吸塵，亦可以手提方式為車廂和細微的縫隙位清潔。

再者，它還配備3種吸頭，包括能夠360度轉向的地刷、寬嘴刷頭和扁吸吸頭，連同加長杆，一台機器便能夠組合出5種清潔模式，方便清潔不同空間和位置。

而且噪音亦是相當的低，音量約為60-75dB，大概是一般對話的聲量。

與此同時，它還有不少細心的設計，譬如是懸掛式收納、貼牆防滑設計、可拆卸式集塵杯、可水洗濾芯、一鍵啟動、和一鍵拆卸。

西哲 Sezze 日系多功能橢圓電熱鍋——一機炮製煎炒煮炸及燒烤、貼心收納設計

對於蝸居及單身人士來說，居住在細小的居所，最麻煩的就是無法放置各式各樣的家電和鍋具，因此集合多種功能的煮食電器近年便非常流行，除了Bruno以外，西哲 Sezze同樣有推出多功能電熱鍋產品。

這款電熱鍋配備了平面烤盤和章魚燒烤盤，平面烤盤可烹調出煎、炸、炒及燒烤食物，而章魚燒烤盤除了可製作章魚燒外，亦可以炮製小蛋糕、明石燒、烤飯團、烤肉丸、燒賣等美食，而容量亦足夠烹調2至3人份量的食物。

烤盤採用特厚壓鑄鋁物料製作，與日本進口電飯煲使用相同塗層，烹調時輕油少煙，不容易沾底之餘，使用後亦易於清潔。

至於在性能方面，機底使用了升級的1500W發熱板，並具備四檔溫度可調，能夠於80度至230度的範圍內掌握火候，無論是為食物保溫，還是烹調食物皆可。

為了方便收納，電熱鍋不僅用上了輕巧的設計，底部亦加入了繞線收納位置，方便使用後把電源線妥善整理，非常貼心。

日本品牌對不少香港人來說可說是信心保證，雖然現時因疫情關係無法到日本掃貨，但其實有不少日本電器都早已引入香港，想為家中添置一些貼心又實用的小家電，不妨參考以上的推介吧！如欲購買可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/11)

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