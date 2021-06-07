夏天必學慳電費方法 冷風機降溫效果媲美冷氣? 每月電費慳足幾百?

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-06-07 18:44

夏天熱浪迫人，哪怕只是待在家中，室內的氣溫也隨時高達30度，日日如是實在令人吃不消。這個時候，相信沒有什麼比「歎冷氣」更舒服不過了。然而，夏天除了溫度驚人，電力的消耗也相當嚇人，電費昂貴，而當中的罪魁禍首正正就是冷氣機。想節省冷氣費，除了改用變頻冷氣機、以電風扇配搭冷氣使用、睡覺時將冷氣溫度調高等諸如此類的小方法外，近年亦流行以耗電量更低的冷風機取代冷氣，不僅能減低家中用電量，據稱更能夠讓每月的電費減少數百元。到底冷風機是什麼玩意？它的降溫效果比得上冷氣機嗎？而價錢便宜的它，又是否值得大家入手呢？

冷風機與冷氣／風扇有什麼分別?

冷風機顧名思義就是能吹出冷風的電器，它的主要結構雖然與風扇相似，但由於當中添加了儲水器及環捲動的水簾，使用時只要在儲水器中加入冰水，或者代用冰磚，捲動的水簾便會把冰水從儲水器捲出，其後當空氣進入冷風機，經過機內的水簾後，便會轉化成涼爽而帶有濕度的冷風，降低室內溫度。

簡單來說，風扇雖然是慳電的消暑家電，但在炎熱環境下吹出來的風卻是熱辣辣的風，而冷風機則是結合了風扇的慳電，與冷氣機的涼快，讓用家在不增加耗電量的同時，享受到溫度更低的涼風。

圖解冷風機運作原理 (網上圖片)

冷風機降溫效果媲美冷氣？

一般來說，冷風機在不加水的狀態下，可以令室內環溫度下降1-2°C，而加水後可降溫4-6°C，假如是加入急凍的冰磚，則可降溫8-10°C。但要注意的是，冷風機的水簾在潮濕天氣下可能會較難吸收潛熱，效果未必如冷氣般顯著，倘若在乾熱的環境下使用，冷風機則會是一款慳電又涼快的消暑好物。

冷風機vs冷氣 耗電量大比併

冷風機功率一般為50-90W不等，假如以75W為標準，耗電量大概與座地風扇、打印機、音響等小型家電相約，每小時的電費約$0.09，而1匹的冷氣機功率約為960W，每8小時的電費約為$8.35，雖然冷氣電費驟眼看來也不算誇張，但當兩者比較起來，冷風機著實慳電得多。

值得一提的是，冷風機除了有以上提到的送風及製冷功能外，有些型號更帶有過濾、香薰等功能，能夠滿足香港家庭的多樣化需求。假如家有小孩與長者，冷風機更可同時做到降溫和保濕的效果，避免因長時間吹冷氣而導致的乾燥、頭暈、頭痛、感冒、敏感等一系列「冷氣病」。想在今個夏天試試用冷風機取代冷氣機，以下為大家推薦兩款實用且價錢親民的冷風機：

15小時亦只需1度電、少有雙水箱設計：HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機

隨著技術進步，現今的冷風機既可一機多用，同時亦兼具智能化操作方式，不僅如此，機內的製冷系統亦比以往舊式的升級不少，令降溫能力大大提升。譬如這款由香港品牌出品的「無葉搖頭智能遙控冷風機」就正是例子。

這款冷風機採用了無扇葉設計，具備雙水箱及水循環系統，能夠將室內空氣加濕和冷卻，簡單來說，即是單靠一部機，已經可以帶來無葉送風、製冷降溫、加濕潤燥三大功能。當風扇啟動後，涼風會通過360°環狀出風口送出，其後通過2cm的窄氣道把氣流集中噴射至更遠的距離，讓涼風循環及遍佈室內每一個角落。

同時，它亦有別於傳統冷風機採用的單水箱結構，把冷風機改良成雙水箱設計，使用時只要把冰磚放入水箱，並把清水加進上水箱內，水流便會在機內自動循環，經過二次降溫後浸濕水簾並進行製冷，其後當熱風進入水簾，便會降溫轉化成濕潤的冷風，令吹出來的風更冰爽涼快。

如同一般風扇一樣，冷風機也具備三種送風模式及三段風速可選，包括正常風、自然風，及睡眠風。運作時可自行調校送風角度，讓冷風機左右自動搖頭，送風範圍比起傳統冷風機更遠更廣，即使放置在空間較大的地方風量也強而有力。

至於在實際操作方面，雖然這款冷風機屬於較為平價的款式，但它仍然採用了 LED數碼顯示屏及智能系統，用家除了可透過附送的遙控器來調校風力及風速，亦可通過觸控的方式來選擇需要的吹風效果，操作上比起舊式的冷風機絕對方便不少。

選用冷風機，其中一個優點就是它的耗電量相對低。以這款冷風機為例，它的額定功率為65W，使用15小時亦只需1度電，每小時只需約$0.08電費，耗電量比座地風扇更低，比起冷氣機著實慳電慳錢得多。

不止如此，冷風機還有更多的貼心設計，譬如它的底座尺寸比A4紙還要小巧，體積如此迷你，擺放及收納時自然更慳位。此外，整部冷風機亦採用手提式設計，即使有需要移動位置，也相當方便。

迷你輕巧更便攜、香薰及夜燈多功能設計：三合一降溫冷風機

夏天酷熱難耐，尤其在廚房煮菜做飯的時候，哪怕家中已經開了冷氣，還是會熱得全身冒汗。不想做飯做得像焗桑拿一樣，這個時候冷風機就可以派上用場了。

傳統的家用冷風機大多都是採用落地式設計，皆因體積愈大，製冷能力和出風量也會愈強，但為了貼合蝸居的需要，現時市面上亦誕生了不少體積迷你輕巧，便攜性強的小型冷風機，方便用家放置在家居不同空間使用。

譬如這一台三合一降溫冷風機，它的高度只有26 cm，闊度亦僅有20 cm，而且重量輕盈，身形纖薄，非常適合當作移動式冷風機，放在睡房、廚房、浴室，甚至是書桌上使用，彌補所處空間冷氣不足、空氣不流通等的問題。

而為了便於攜帶，冷風機亦採用了USB充電方式，除了可透過USB插頭充電，亦可使用外置的充電器充電。

不止如此，冷風機的頂部亦加入了仿皮的手提帶，不但方便在家中拿出拿入，即使想攜帶外出，在戶外如露營時使用亦無不可。

冷風機雖然體積迷你，但應有的功能也沒有或缺。操作方面相當簡單，風扇的頂部設有60ml的可視式大水箱，不加水時可當作普通風扇使用，而加水後則可當作風扇與加濕機兩用，讓帶著微微濕氣的風降低室內溫度。

至於在風力方面，冷風機具備高、中、低三檔風速及三檔水霧選擇，在600ml的水量下，最低檔的水霧功能可持續使用約12小時、中檔可使用4小時、而低檔則可使用2.5小時。

假如習慣在睡覺時長開冷氣，不想一覺醒來臉乾又口乾，不妨把冷風機搭配冷氣機使用，一來既可為皮膚補補濕，二來冷風機亦可把涼風擴散至整個房間，此時便可調高冷氣溫度，減低耗電量。

為了方便在睡眠時使用，冷風機亦加入了定時功能及夜燈功能。水箱頂部設有七色LED燈，開啟功能後可自行選擇紅、黃、綠、藍、淺藍、粉紅、白色的燈光放果。而在定時方面，則提供了1小時至3小時的計時功能，一到設定時間，冷風機便會自行關閉。

雖然這台冷風機並沒有搖頭功能，不過卻可以手動方式上下60°調校送風角度，相對來說比較適合定點使用。冷風機還具備香薰擴香功能，只要把香薰精油滴進香薦棉中，便可在送風的同時把香氣擴散至家中的每一個角落。

開風扇夏天消暑是的指定動作，不過在炎炎夏日，單憑風扇的風力實在難以消解暑熱，想靠著冷氣降溫，又怕換來昂貴的電費單，此時此刻，利用能夠釋放冷風的冷風機來緩解燥熱就最適合不過了。假如有意購買以上推介的冷風機，可按藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/06/07)

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