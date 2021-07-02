C&E| 7月感謝祭 4大優惠 全店8折+多重精彩禮遇 買乜都有贈品送！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-07-02 18:00

夏日感謝祭將於7月來臨！Crabtree & Evelyn一連串的盛大禮遇即將掀幕，除了購物享有一系列的優惠之外，還有「網店購物贈禮」，購買任何產品都有贈品附送，立即準備迎接驚喜禮遇吧！

7月感謝祭 4大尊享精彩獎賞禮遇（由7月5日至31日起）

❤️驚喜優惠一、「夏日感謝祭全店優惠」：憑優惠碼【THANKS2021】可享全店8折優惠；

付款前，輸入優惠碼【THANKS2021】便可享受全店8折優惠。

❤️驚喜優惠二、「網店購物贈禮」：享總值HK$265禮遇；

凡選購任何產品，即送 Evelyn Rose 亮澤沐浴乳液- 15ml 旅行裝 （價值HK$65），另外：

- 購物滿HK$400 額外加送 檸檬與香菜護手霜 - 25ml （價值HK$80）**滿HK$400共送2樣產品；

- 購物滿HK$800 額外加送 Crabtree 煥膚 + 再生潔面泡沫 - 50ml （價值HK$120）**滿$800共送3樣產品；

- 可享總值高達HK$265豐富禮遇。

❤️驚喜優惠三、「感謝祭年度回饋」：精選產品限時優惠，減價貨品低至$58；

「感謝祭年度回饋」收納多款人氣產品，價錢非常經濟，記得捕足時機，以心儀價格入手多款人氣產品！

❤️驚喜優惠四、「快閃星期一」：多款組合低至半價搶購，逢星期一更新，數量有限，售完即止。**7月5日（星期一）開始

優惠含有多款驚喜套裝選購（包括：護手霜禮盒、護膚禮盒），逢禮拜一揭曉搶購產品，搶購價錢低至半價！

【編輯推介】精選數款人氣產品

手部護理

熱賣：GARDENERS護手霜 - 250ML

採用超強保濕成份如堅果籽油及乳木果油，有助補充流失的水分，專為辛勞過後疲憊的雙手而設。散發草本植物的清香，令人感覺猶如置身於陽光照耀下的蒼綠草地，喚起夏日回憶。

👍👍👍用家實評：「用過的最好的護手霜。 鍾意佢，因為佢讓我的手柔軟而不粘。 」

其他：

THE GARDENERS 滋養豐凝護手霜 - 250ML

山羊奶與燕麥護手霜 - 75ML

GARDENERS洗手液 - 500ML

THE GARDENERS 滋養豐凝去角質洗手液 - 250 ML

身體護理

熱賣：EVELYN ROSE 天鵝絨身體水潤乳霜 - 250ML

奢華的絲絨身體潤膚乳液豐盈如霜、絲滑如油。按摩塗抹時，華貴乳霜融化為油，潤滑極致。別具一格的保濕乳液，散發 Evelyn Rose 意大利檸檬、玫瑰及岩蘭草芳香。

👍👍👍用家實評：「非常保濕，非常光滑，完全沒有粘膩感......讓我的整個房間都散發出EVELYN ROSE的香味。」

其他:

山羊奶與燕麥身體潤膚霜 - 250ML

馬鞭草與薰衣草身體潤膚乳液 - 250ML

EVELYN ROSE 亮澤沐浴乳液- 250ML

LA SOURCE 海洋洗髮露 - 500ML

THE GARDENERS 琥珀蜜糖泡泡浴露 - 350ML

家居香薰

熱賣：EVELYN ROSE FEMME DE FORCE 香氣瓶

Femme de Force 香氣瓶象徵著一種氛圍、精神和性格。它混和各種鮮明而截然不同的香氣——中調為佛手柑、綠草香調和覆盆子；中調為玫瑰、牡丹、茉莉花和紫羅蘭；後調為琥珀和麝香。香氣掃走壞心情的同時，充滿藝術感的黑色玻璃瓶為家居角落或空空的書櫃提升格調。

👍👍👍用家實評: 「清新玫瑰香味，香味絕對令人回味。」

其他：

EVELYN ROSE FEMME DE FORCE 香氛蠟

CRABTREE 自然氣息香氛蠟燭 - 250G

THE GARDENERS 草本精華香氛蠟燭 - 200G

面部護理

熱賣：EVELYN ROSE 玫瑰花瓣輕柔潤唇膏 - 10G

潤唇膏結合玫瑰果果油、白芒花籽油及維他命E，讓唇部持久保濕，告別乾燥唇紋。它含有薄荷成份，塗上後為唇部帶來涼爽、清新的感覺。

👍👍👍用家實評： 「潤唇膏呈黃油般柔軟，香味如此輕盈和花香，而且持續時間很長。」

其他：

THE GARDENERS 鮮果奶昔面霜 - 50G

EVELYN ROSE 水凝亮澤保濕面霜

EVELYN ROSE 玫瑰花瓣唇部磨砂膏-10G

CRABTREE 活化 + 磨砂果肉面膜 - 100G

送禮禮盒

熱賣：皇牌護手霜禮盒

套裝共有9款護手霜，包括La Source和Evelyn Rose。除了全新推出的香味，亦包含熱門經典香味，應有盡有。潤手霜香味怡人，成份滋潤修護，為你還原嫩滑肌膚，而且每款潤手霜的滋潤程度略有差異，可因應天氣及需要選擇。

禮盒包括：Evelyn Rose 緞光絲滑護手霜 、Crabtree 再生 + 滋養護手霜 、The Gardeners 滋養豐凝護手霜l、Gardeners護手霜 l、香梨與粉紅木蘭花護手霜、檸檬與香菜護手霜 、La Source海洋護手霜、薰衣草與濃縮咖啡護手霜 、玫瑰與粉紅胡椒護手霜。 **全部為25ml

👍👍👍用家實評： 「會回購和推薦的產品，很快吸收，也比較滋潤，本人皮膚比較乾，絕對不會厚重。Crabtree 香味特別好聞 。」

其他：

EVELYN ROSE 非凡補水禮盒

EVELYN ROSE 肌膚復甦禮盒

花香護手霜禮盒

經典香氣護手霜禮

*以上優惠不能同時享用。數量有限，卻購從速。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/02)

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