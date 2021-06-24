C&E 家品+全身護理激罕低至77折 四天快閃入手即送潔面泡！

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撰文： 孫小水 最後更新日期： 2021-06-24 18:34

暑假來了，終於有時間可以放鬆一下，而放鬆的同時個人護理也不能擱置！Crabtree & Evelyn The Gardeners系列推出超大優惠，四天限時折上折，機會難得，快點購買它們陪你共渡夏日吧！

這次，The Gardeners系列的優惠超級大，絕對千載難逢！

除了正在進行的優惠（即日起至6月30日）：

🙌1. 凡選購The Gardeners 或 Gardeners 系列任何單品，結帳時輸入優惠碼【WEARENATURE】即可享85折；

🙌2. 購物滿HK$500或以上即可獲贈 Evelyn Rose 柔滑潔面泡沫 - 50ml （價值HK$120）乙枝。

現在，再推出4天限時優惠（即日起至6月27日）：

🙌1. The Gardeners 指定產品額外再享9折。

即是The Gardeners 指定產品：原本85 折+額外9折 = 接近77折！！

產品包括：面部護理﹑手部護理﹑生活家品等，立即到官網看看！

👍精選3款性價比超高產品搭配使用，體驗晚間滋養升級護理，打造舒適又有情調的晚間氛圍！

1.The Gardeners 滋養甜夢睡眠面膜 - 100g優惠價$333（原價$370）

入眠時，敷上它享受美夢的同時，更為肌膚注入水分，保濕修護。早上醒來，臉部展現光澤，猶如剝了殼的雞蛋般細膩，體驗草本配方的一夜力量，效果超好！

夏天，天氣炎熱，我們會長時間開著冷氣入睡，然而冷氣會使空氣變得乾燥，皮膚長時間待在這種環境中會變得乾燥缺水。The Gardeners 滋養甜夢睡眠面膜為凝露質感，不油不黏，不會悶油長痘，適合在晚上使用，讓晚間護膚程序加入補水步驟，保濕滋潤，不用再害怕皮膚被冷氣吹得乾燥啦！

使用方法：

睡前均勻塗在乾淨的臉上和頸部。肌膚完全吸收後，可待過夜，起床後沖洗。

2.The Gardeners 草本精華香氛蠟燭 - 200g優惠價$207（原價$230）

沐浴後燃點它，營造晚間浪漫寫意氛圍，享受你的睡前閱讀時光。深啡色玻璃瓶，讓房間更有格調。

香氣前調為羅勒葉，新香氣，帶輕微辛辣感；中調為醒神的橙花精油，易辨認的橙花香氣，香甜提神；後調為琥珀香，樹脂芳香，為香氣加入層次感。仿如置身於草本植物園，迎來令人放鬆的氛圍。

蠟燭的包裝紙盒由環保物料製造，加入了羅勒種子，將其剪下更可DIY種出草本植物，享有屬於自己的羅勒葉！

步驟一：剪下香薰蠟燭的包裝紙，將其浸泡在水中；

步驟二：將浸泡過水的包裝紙碎放進盆內，蓋上泥土並為其澆水；

步驟三：將盆栽置於照射到陽光的位置，並隔天澆水。

3.The Gardeners 夜空繁星香氛噴霧 - 100ml優惠價$184.5（原價$205）

在房中噴 The Gardeners 夜空繁星香氛噴霧，把睡房幻化為平和靜謐的安睡天堂，草本氣味瀰漫四周，放鬆心氣，結束疲憊的一天。

香氣前調為金鐘柏木和橙花，木質柑橘香氣，活潑清新；中調為檀香、雪松和佛手柑，柔滑紓緩，辛香清爽；後調為乳香、雲尼拿、琥珀和麝香， 淡淡甜香，柔和誘人。香味如夢似幻，有助放鬆神經，讓人更容易入睡，為你帶來一整晚的優質睡眠，盡享美夢。

使用方法：

輕輕均勻地向上噴灑（確保瓶子與任何織物至少25厘米距離），使其擴散到四周環境，讓房間充滿香味。

這些都是熱賣產品，數量有限，心動不如行動，立即以更優惠的價格購買你的「睡前護膚程序」！

**付款前先輸入優惠碼【WEARENATURE】才能享受折上折優惠！（結帳時產品將顯示9折後價錢，輸入優惠碼後才能再享85折優惠。）

如欲購買及查看詳情可點擊上面「立即購買」按鈕前往頁面。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/24)

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