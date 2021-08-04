Philips智能鎖｜限時超大優惠 原價產品低至8折 再免安裝費$750！

隨著科技的進步，身邊很多事物日新月异，市面上不斷推出各色各樣的科技產品，如智能手機、智能手錶、智能垃圾桶等等，令我們的生活變得更便利、順心，改善生活品質。那麼，智能門鎖和門鍾你應該也聽過或是正在使用吧？



相信大部分人都知道Philips 這個品牌，他們的科技產品性價比和質量在行內都是數一數二的，非常值得信賴。這次，Philips的幾款智能門鎖和門鍾推出超大優惠，低至8折！當中購買智能門鎖還免$750安裝費，超級划算！

【限時優惠】Philips Easykey Alpha 推拉式智能門鎖 香檳金

優惠價$3780/原價$4980

1. 全自動鎖體。智能門鎖採用全自動鎖芯，無需額外操作，鎖舌即可在您關門後自動彈出。如果門沒有正確鎖定，鎖芯將發出警報，提醒您門鎖的狀態。此外，全自動鎖體在成功識別後，您可以直接通過推或拉把手來開門，大大簡化門鎖的使用步驟，為您帶來快速方便的進出體驗。

2. C級防盜鎖芯。鎖芯是控制鎖開啟的主要零件，就好比是鎖具的心臟。C級鎖芯採用多項防盜技術，配合獨特的彈子與葉片結構設計，具有防技術與暴力開啟的安全性能。

3. 面板優質。採用汽車製造同級別材質，加厚合金，鐵甲外殼；IML工藝，防水防潮防指紋。

4.雙重驗證解鎖。在雙重驗證模式下，用家可以使用任意兩種組合驗證方式，分別有指紋、密碼和卡片，作為解鎖解決方案，為家居安全提供雙重保障。

5. 連接電話App。 無線聯網功能可令您遠端管理門鎖的使用情況，並且時刻監察門鎖狀態。用家還可隨時查看門鎖的使用日誌，實現智能門鎖的個人化管理。

【品牌旗艦店獨家開賣】Philips Easykey DDL702V 視像智能鎖 - 曜石黑

優惠價$5922/原價$6580

1.隨時掌握門外情況。智能門鎖擁有視訊功能，門鎖通過WI-FI聯網實時在線，綁定Philips智能鎖App後可查看門鎖記錄和密鑰信息，遠程授權發送臨時密鑰，還可以通過點擊視頻實時查看門外情況。無論在家裡還是在街上，打開App便能查看門外狀況，安全又安心。

2. 離家也能實時溝通。當訪客按下門鈴後，會立刻推送消息至App，若App在前台，則會收到通話提醒；若在後台，則會推送消息，點擊消息打開App接通後，可開啟雙向語音進行對講。不用走到門前就能與訪客溝通，超級方便！按嚮門鈴後，智能鎖還會自動錄製視頻，即使未能即時接通也不錯過訪客信息！

3. 異常消息推送提醒。採用PIR傳感器，當門外3米範圍內有人逗留時，通過AI人形偵測算法識別異常動態，即刻抓拍或錄像，同時通過雲加密服務器給手機App推送提醒，掌握家門動態，避免安全隱患。

4. 穩定持久續航。在充滿電情況下，WI-FI持續連接，每天視頻通話5分鐘，開關門10次，鋰電池可持續使用2個月。當門鎖電量低於7.2V的情況下，將觸發“電量低“信息推送至App，並自動關閉視頻功能後，按照每日開關門10次的頻率，電池還能持續使用1個月。充一次點就能使用幾個月，方便又人性化。

5. 自動上鎖。採用全自動鎖體，關門後無需多餘操作，鎖體自動打出鎖舌，完成上鎖，避免因馬虎等原因而忘記上鎖的情況發生。門未完成上鎖時，鎖體會發出警報，提醒你門鎖狀態，時刻守護你的居家安全！

【品牌旗艦店獨家型號】Philips Easykey 智能可視門鐘 DDA121

優惠價$1680/原價$1699

1. 135度高清廣角夜視。智能可視門鎖採用135度廣角鏡頭，大光圈高進光亮，配備4顆高亮紅外補光燈和專業紅外燈罩，即使在暗光、微光等惡劣光照環境條件下也擁有高清夜視效果，讓你看得更廣更清晰！

2. 雙向通話，遠程可視。支持雙向語音實時通話，當訪客按響門鍾後，即可發起通話，你可以通過手機APP遠程可視對講，即使不在家，也不錯過每次訪客到來，離家也能實時溝通！

3. PIR人體感應偵測。專業PIR紅外傳感器，當門外約3米範聞内有人出現時，通過移動偵測識別異常行為，即可抓拍或録像，並對數據加密處理發送至服務器，讓您隨時掌控門前情況，避免不必要的安全隱患。

4. 異常警報功能。當檢測到門口有人異常逗留，室內叮咚機會發出警報音，提醒家人，同時手機APP會立即收到異常通知，實時守護家門安全。

5. 簡易安装。Philips可視門鍾有兩種安装方法，採用3M膠貼或螺絲固定。毋需多餘的操作即可完成安装，為你提供充分周到的安全保障，帶給你輕鬆的智能使用體驗！

6. 5200 mAh大容量電池。採用5200 mAh聚合物鋰電池，結合專業智能省電技術，能持續待機3個月，無需經常充電，讓您安心使用每一天。

(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/02)

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