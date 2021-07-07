電視推薦｜50吋4K智能電視盤點合集 最平$3480大量用家好評推薦

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撰文： 莉莉安 最後更新日期： 2021-07-07 18:27

電視機在我們的日常生活中扮演著非常關鍵的角色，由昔日的「大牛龜」電視到如今的LED電視，由標清畫質到8K解像度，無論是體積、功能，還是影畫質素都無不出現了大躍進，讓電視收看由以往的資訊接收，變成了多元化的娛樂享受。加上影視串流平台的流行、4K影片及次世代遊戲機相繼推出，想在家中舒舒服服地觀賞電影、沉浸在電影及遊戲世界之中，升級電視機可以說是勢在必行。假如想為家中換部新電視，來到2021年年中，市面上又有什麼抵玩而且質素不俗的型號值得推薦？

要挑選電視，相信大部分人也會先從尺寸入手，而具體要選擇哪一種尺寸，又需要視乎電視的畫質而言。很多人認為蝸居即使能放下大電視，但在觀影距離限制下，購買大螢幕電視似乎也是不太實際之舉。雖然電視尺吋與觀影距離確實有一定的關係，但其實隨著電視技術愈來愈成熟，影像的畫質及解像度都早已比以往進步不少，在4K、8K、HDR，以至各種影像處理技術的加持下，用家即使要在小空間內以近距離觀看電視，影像的畫質亦依然能保持清晰細膩，變相購買較大尺寸的電視也並無不可。

電視的最佳觀賞距離隨著畫質進步而逐漸收窄。(網上圖片)

近年大尺寸電視已經是大勢所趨，以一般香港家庭而言，43吋至55吋都是較為普遍的選擇。為貼合大眾需求，本文將會聚焦在尺寸適中的50吋電視上，為大家推介多款抵玩而又質素不俗的型號。

TCL P717 4K智能電視機——影像處理技術比同價位電視更佳、搭載安桌系統及聲控功能

要是打算為家中更換電視，相信大家都會先考慮傳統電視品牌如Samsung、LG、Panasonic等的電視機，但假如有預算考慮，想尋求價錢與功能兼優的選擇，近年電視市場亦誕生了不少抵玩品牌，譬如TCL便是一個頗為值得推介的例子。雖然它是電視市場的新力軍，但近年卻因為性價比高而屢獲不少用家推薦，在歐美的銷情亦特別出眾，譬如TCL的P717及C716系列便是近期非常值得考慮的選擇。

TCL P717 系列採用全螢幕設計，提供43吋及50吋兩種選擇。機身纖薄並採用只有2mm的超幼邊框，可掛牆之餘亦有兩個腳架提供。超薄的幼邊設計能夠帶來極致大屏幕效果，配合4K畫質提供恍如臨場一般的觀影沉浸感。

P717採用DLED背光面板，解像度為3,840×2,160，顯示比例16:9，具備4K畫質之餘，內建的動態色彩增強技術及演算法亦可即時優化圖像內容，將全高清和2K內容圖元倍增至4K解析度，即使觀看非4K的娛樂內容，亦可呈現出4K的質感，令畫面效果更細緻。

4K之外當然亦少不了HDR 10技術，以智能方式逐幀增強畫面色調、亮度和對比度範圍。

與此同時，P717亦有同價位電視機中少見的局部調光技術，可分析1296個不同區域的電視內容，智能調節亮度和暗度。在4K及HDR畫質的基礎上，進一步提升影像質素，令畫面銳利清晰之餘，色調及光暗的呈現亦更飽和及更具層次感。

在軟件方面，P717採用的是ANDROID TV系統，除了預載了一般的主流應用程式及影音串流平台如YouTube、Spotify、Netflix等，用家亦可在Google Play上下載電影、劇集、遊戲等，使用方式就如同放大版的ANDROID手機一樣。

雖然P717是平價電視，但它是操作方式上仍然採用了較為智能方便聲控功能，用家除了可透過聲音來搜尋娛樂內容、查找問題、開啟及關閉電視外，亦可遠端同步和控制Google Home的智能產品，設定恒溫器、調暗燈光、控制機器人真空吸塵等等。

Skyworth SUC7500 4K智能電視機——支援AV1解碼、Dolby Audio及DTS Studio Sound雙解碼

提到平價電視機品牌，除了TCL以外，創維Skyworth亦是不少人選用的牌子。它的電視機雖然在功能上不算太新太突破，但勝在價錢親民，功能齊全，性價比相當不錯。想平玩智能電視，SUC7500系列可以是非常值得考慮的一款，尺吋上有43吋、50吋、55吋可選，這個售價有齊原生Andorid TV、DTS Studio Sound、HDR，可以說是相當抵玩。

SUC7500採用無邊框設計，機型十分纖薄，無論是掛牆或是配合線型機架擺放都頗為慳位，不佔多餘地方。

面板上採用的是LED液晶螢幕，解像度為 3840 x 2160，屏佔比達95%。雖然SUC7500是屬於較為平價4K UHD電視機，但它内置了由Skyworth自主研發的Chemeleon Extreme 2.0 處理器，並預載了Pure HDR及 S-Motion兩項技術，通過AI技術優化影像畫質及色彩表現，令對比、流暢度及銳利度得以提升。

Chemeleon Extreme 2.0的AI技術可將畫面中的影像與網絡禎資料庫的資源進行對比修正，在判別物體的細節後為影像消除噪點，還原物體細節，並改善邊緣的銳利度，令整體影像看起來更為清晰。

而為了配合影音串流平台如YouTube、Netflix採用的AV1格式，SUC7500亦進一步支援AV1解碼，加上S-Motion功能，令畫面整體流暢度提升不少。

聲音效果向來都是平價電視機略為遜色的一環，而SUC7500就為此加入了Dolby Audio及DTS Studio Sound雙解碼，開放多聲道輸出，並預載了Wonder Audio Live聲場技術，透過AI演算法來識別對白及環境場景，以帶來更突出分明，彷如身臨其境的聲音效果。

作為智能電視機，SUC7500並沒有研發一套自家Smart TV 系統，而是採用了Android 10，穩定度更佳之餘，內建的Google Play商店亦提供了數千種應用程式，包括YouTube、Netflix、Prime Video等影音串流平台，讓用家可以透過電視機享用多樣化的多媒體功能，並使用語音搜尋等方法操作電視。

除了可透過語音和遙控器來控制電視，SUC7500亦採用了自主研發的手機App控制平台，支Android及iOS手機代替控遙器操控電視，既可以手機文字輸入搜尋內容，亦可投屏手機畫面。

雖然是平價電視機，不過SUC7500亦提供了三組HDMI輸入及兩組USB輸入，無論在軟件還是硬件都算相當完善。

TCL C716 4K智能電視機——高階QLED螢幕面板、更佳的影像優化技術

假如對影像質素有更高的追求，TCL的C716系列或許會是更好的選擇，事關它是平價電視松中少有地採用QLED面板作屏幕的型號，相比起LED及OLED，QLED能達到超過 4000nits 甚至 5000nits光亮度，在畫面的光暗對比上除了比傳統的LED更為細緻出色，同時也能夠呈現出高純度的白光，讓電視即使在不同亮度之下，仍然可以還原最真實的影像色彩。

用上了QLED面板，當然亦要影像處理技術的配合。C716擁有量子點層過濾技術，除了色域提升到 DCI-P3 的 93% 以上，同時亦支援 HDR 10+ 高動態範圍，Dolby Vision及IPQ技術。

Dolby Vision能夠增強Dolby Vision 影片的影像效果，一來可強化畫面的對比度和提高亮度，二來亦可顯示出更豐富的顏色，讓用家即使在家中觀影，也能夠享受電影級數的視覺效果。

HDR10+技術是HDR 10的升級版，可以因應影像中的不同場景，自行調節及強化影像的亮度、色彩飽和度，對比度等，令每段畫面都有獨立的HDR效果，進一步增強畫面的色彩飽和度和對比度。

而IPQ技術則可對HDR內容進行場景識別，以改善HDR在低光顯示、高光過曝和細節增強方面的性能，使畫面更具層次感，內容細節更豐富。加上3,840 x 2,160的4K解像度，在規格方面已至相當接近高階電視的質素。

聲效方面，C716除了採用DTS智慧音效處理技術，以零壓縮音訊解碼格式打造豐富的聲場感外，同時亦支援杜比全景聲音效，以改善電視音效臨場感不足的問題。

市面上平價的QLED電視選擇不多，而同時搭載Android操作系統更是少之有少。 C716運行的是Android原生系統，電視在出廠時已預載了 Youtube、Netflix、Google Play Movies等主流的影音串流平台，用家亦可透過Google Play下載其他播片程式，或以手動安裝 APK方式下載其他 Android兼容Apps。

另外，C716亦有提供極其方便的Chromecast 功能，方便用家把手機畫面投放到電視觀看。

在影視娛樂以外，C716同時亦支援智能聲控及Google Home功能，用家只要發出簡單的語音指令，即可操作並控制電視，譬如以語音切換頻道、控制電視音量、暫停節目等，甚至可透過聲控電視來設定恒溫器、調暗燈光、控制吸塵機器人等等的功能。

雖然聲控是這款電視的一大特點，不過購物時當然都附有遙控器，而除此之外，TCL的MagiConnect應用程式亦支援iOS和Android作業系統，意味著用家亦可以使用手機作為第二個遙控器，以及播放流動裝置內的內容、以及投放屏幕到電視上。

簡單來說，雖然C716的QLED面板距離高階規格仍有一段距離，但加上影像處理技術後，已經讓它非常接近高階級數，加上Android TV系統，智能聲控功能，對於預算有限的朋友來說的確實是相當值得考慮的選擇。

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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/07)

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