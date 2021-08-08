小米75折｜唔止得家電 小米必買3款平靚正家品 解決收納晾衫難題

提到小米，你第一時間會想到什麼？高性價比的手機？多功能的家電？還是人性化的智能家居產品？儘管小米以手機起家，近年亦積極推出不少方便實用家庭電器，不過作為近十年火速竄紅的國產品牌，小米值得留意的產品當然不止如此！



相信大部份人對「小米」的初印象都是來自小米推出的平價手機，不過自從以手機打出名堂後，小米近年又陸陸續續發展「米家」、「小米有品」等多個子系列，而當中不得不提的必定就是「小米有品」。小米有品除了包含小米、米家和米兔等小米自家品牌的產品，同時亦會積極發掘市場上的新晉品牌，並將產品的類型由電子產品、家庭電器延伸到生活家品。

小米有什麼好用電器相信大家已略知一二，那麼家品方面又有什麼好選擇呢？這次編輯就找來了三款小米有品的實用家品，並同時奉上小米8月優惠情報，讓大家以75折的價錢買到外型簡潔時髦、功能實用的生活用品。



【1】小米晾衣好物：小米納谷折疊式晾衣架（優惠價$288/原價$410）

家居空間不足帶來的問題不計其數，除了物品無處安放，曬衣和晾衣也是相當令人頭疼的大問題，想用盡蝸居的每一吋空間，在淺窄的環境中晾曬更多的衣服，這款小米的多功能晾衣架或許就能派上用場。

相比傳統的晾衣桿和曬衣鍊，落地式設計的晾衣架看似是頗佔位置，但其實不論是從晾衣量出發，還是由靈活性考慮，它在相對上都更能符合香港家庭的需求，而且這款晾衣架更在傳統的基礎上加入了不少實用的設計，讓晾衣架的用途變得更廣、靈活性更強、收納起來的體積也更迷你輕巧。

驟眼看來，這款晾曬架在外型上雖然與一般的曬衣架沒有太大的區別，但它實際上卻擁有一物多用的多功能設計。「大字形」的結構為晾曬架提供了上下三層多個晾曬區域，最上方的橫杆可用來晾曬長褲或連身裙等長身衣物，中層的多排橫杆除了可晾曬普通衣服之餘，攤開後還可以用來曬棉被床單，而下方的置物空間則可用來晾曬玩偶、毛巾等物品。

假如擔心衣架移位會讓衣物擠在一起，晾曬架上亦配備了掛勾，能夠讓每件衣服之間保持距離，以加速通風，防止異味產生。

晾曬架展開後長度足足達兩米，加上整體承重力強，用來掛曬厚重棉被也不成問題。

而晾曬架的下方還設有雙層鞋架，倒放的設計方便鞋子在洗滌之後瀝水風乾。換言之只要一個晾曬架，就能夠同時晾曬長身衣物、短身衣物、鞋子、毛巾、棉被、甚至是毛公仔，面面俱到。

除了功能多、用途廣，這款晾曬架最實用的地方在於它的摺疊式設計及伸縮功能。使用時除了可按照實際需求調整各種高度，翼形的曬衣桿還可以隨意摺疊或變換形狀。當衣物量多的時候，可以把曬衣桿整面攤開使用，而當衣物量較少時，只拉其中一側出來使用亦可。

高度的調整亦非常方便，只要扭動旋轉把手，便能夠將翼形的曬衣桿調整成不同角度。

整個晾曬架採用一體成形的摺疊式設計，使用時無需安裝，不用時能快速折疊收納。晾曬架合起來時的厚度僅有5.5cm，收納於縫隙處完全不佔多餘空間。

晾曬架一共有「標準款」、「升級款」，及「升級龍門款」三種款式尺寸可選。「標準款」與「升級款」同樣具備可調式功能及雙層鞋架，不同之處主要在於晾曬架的長度，而「升級龍門款」則額外配備多一根橫杆，能夠晾曬更多的衣物。

【2】小米家居收納好物：小米納谷折疊收納箱（優惠價$118/原價$175）

除了晾衣讓人頭疼，家居空間不足還帶來了不少收納問題。想在固定的空間中變出更多儲物空間，除了要學會斷、捨、離外，還要懂得活用一些實用的收納工具，當零散的東西有邏輯地收納好，可用的空間自然就更多更靈活了。

這款由納谷推出凡折疊收納箱，就正正針對衣物收納而設，只要把衣物通通摺好再放入箱內，便能放入衣櫃上層、床底下或櫃頂，有效利用家裡的零碎空間之餘，還能夠為衣櫃騰出更多空間。

折疊收納箱最大的優點顧名思義就是可以折疊，只需簡單兩個步驟—打開及支撐，即可完成安裝。裡面採用的4mm堅韌鋼骨，非常堅固抗壓，無懼日常堆疊，輕鬆滿足大型衣物的收納需求。

衣物長時間放在收納箱裡，不少人都會擔心有異味、發霉的問題發生。這款收納箱採用了棉麻質感的面料，加上全包圍式結構，內裡則是以防潮性高的複合塗層製成。所以即使在開放的空間使用，亦無懼潮氣侵入，不用擔心灰塵問題。

市面上的收納箱雖然選擇繁多，但它們一般都只採用單開口的設計，假如心血來潮想拿取衣物，便需要翻箱倒櫃才能找到衣服，好不麻煩。針對這個弊病，這款收納箱就特地在頂部與側面加入了雙開口設計，方便日後或換季時翻找和拿取衣物。

收納箱總共有三種不同容量可選：22L & 66L & 100L容量，用家可以根據衣物數量或種類自行選擇，方便把不同類型的衣物分類擺放，日後拿取時自然更簡單容易。22L適合用於收納襯衫、T-shirt等輕薄衣物；66L適合用於收納毛衣、衛衣、外套、牛仔褲等厚重服飾；而100L的容量極大，不僅可收納冬季衣物，亦可輕鬆收納羽絨被、枕頭等大型物品。

【3】小米生活好物：小米宜諾輕便折疊手拉購物車（優惠價$168/原價$235）

任家庭主婦如何十項全能，平日買菜入貨時，單憑一雙手也很難應付龐大的餸菜數量和重量，想買得輕鬆不費力，一架手推車可以說是主婦們的最佳戰友。假如平日買菜量大，偶然還需要拿拿快遞包裹，想尋找一款承重量大而且耐用的車子，那這款小米有品的手推車或許會是你的不二之選。

傳統買餸車的承重量相當有限，在用途上一般亦只有買餸一項用途。為了提高實用性，小米這款手推車便採用了分體式的設計，把手拉車與購物袋分開，兩者既可單獨使用，亦可組合起來一同使用。

當需要大量入貨時，只要把購物袋內側面的帶套在手拉車的拉杆上即可，當不需要搬運重物時，可以將購物袋取下，變成一般的單肩袋使用。而車子則可以用來搬運重物、拿拿快遞包裹，比起傳統的買餸車的用法更為靈活。

傳統的「收納袋型」買餸車一般都是用不織布製作，容易被生肉的血水、冷凍食物的倒汗水、甚至是熟食餸菜的菜汁沾污，而這一款購物袋就針對了這一點，在內部加入了防水塗層，不但防水防潮，清潔時也只需要輕輕抹一抹，就能把污漬除去，這樣一來便不用大費周章地把整個購物袋拿清洗，也不用預留長時間晾乾，非常方便。

要應付龐大的買菜量及搬運需求，手拉車的承重量可達到30KG，無論是買足一星期的餸菜，還是要搬運小型的家電也不成問題。

除了承重量大，車輪亦特地加寬至3 cm，以應付不同的路面情況，拉起來也更輕鬆自如。

為了方便攜帶和收納，手拉車還使用了摺疊式的設計，摺疊後的尺寸45 cm x 25 cm x 8.5 cm，而重量也只有1.4 kg，體積迷你輕巧，無論放在家裏，還是放在汽車備用也不佔空間，相當方便。

晾衣架、收納箱、買餸車這些看似是平常不過的物品，但要找到一款合心水而且耐用的也不簡單。而小米的厲害之處就正正是在這些普通不過的家品上，加入了不少人性化的設計，不僅功能更多，使用起來也更加方便就手，想為家中添置一些新家品的，不妨考慮一下。



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/08)

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