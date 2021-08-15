消費券攻略｜家電減價低至5折 $2000買Dyson吸塵機 日本最Hit電器

全城期待的政府5000元消費券計劃首期款項終於發放！除了用來幫補衣食住行日常開支，相信有更多人會把這筆意外之財花在購物之上。但到底買什麼才好呢？要怎樣花才能花得划算呢？無論想購買電子產品、家庭電器，還是個人護理用品，想將消費券的價值放到最大，不妨留意網購攻略整理的消費券攻略，除了為大家分門別類推薦各種值得入手的商品，還有相關的網購優惠，方便大家鎖定目標出擊購物！



2000元正式到手，相信有不少人也打算為家中汰舊換新，添置一些實用電器。假如不打算把兩期或三期款項合併使用，到底有什麼是約莫2000元，甚至是在2000元以下的家電值得購買呢？本地特地搜羅了四款由數百元至二千元不等的熱賣電器，它們除了功能實用先進，在坊間的評價也是相當不錯，而且把握時間購買，還可享有低至5折的優惠。

【1】Dyson V8 Fluffy Extra 無線吸塵機——冠軍級大吸力、配備4款吸頭

優惠價：$2199



原價：$3380



在云云家電中，售價相對昂貴的吸塵機相信是不少主婦的頭號入手目標。儘管市面上的吸塵機型號眾多，但要是想尋找一款吸力大、操作簡單，而功能又智能實用的，有「家電界Apple」之稱的Dyson就絕對是當中的表表者。想一試Dyson的先進科技，但卻因為價錢昂貴而遲遲沒有入手？這次就利用消費券的2000元把它帶回家吧！

相比起頂級旗艦型號V11，Dyson V8 Fluffy 雖然已經是較早期的款式，但如果並不追求最新款式，V8與V11的主要清潔功能其實並沒有太大的差異，無論是全屋清潔，還是局部清潔，V8的吸力也絕對是綽綽有餘，比起市面上不少品牌甚至表現更佳，對於預算有限的用家而言，會是CP值最高的入門之選。

首先，V8 是由Dyson第八代的先進數碼摩打驅動，每分鐘能旋轉高達110,000次，可以產生115瓦的吸力，配合碳纖維軟絨滾筒主吸頭，所有微塵和大顆粒物都可以輕鬆一吸搞定，且不纏繞毛髮，加上兩種吸力清潔模式可選，因此不論是進行日常清潔，還是全屋大掃除，V8 都可以完美地完成清潔任務。

再者，V8 還有Dyson 獨有的「全機過濾系統」，從吸頭到機身，所有接縫都高度密封好，再配合前後雙裝置濾網，便能有效捕捉並過濾99.97%小至0.3微米的微塵，並排出潔淨空氣。一來解決了無線吸塵機會造成二次空氣污染的弊病，二來也可杜絕一切過敏源頭，減少鼻敏感、濕疹等常見都市疾病。

更特別的是，只要換上V8隨機附贈的電動床褥吸頭，便能針對床墊、被單、沙發、寵物窩裡的塵蟎進行重點式的深層清除，讓牠們無處可躲，其清潔效果一吸即見，定期時用便能守護一家大小的健康。

而且，V8 的續航力也不弱，可以提供長達40分鐘無衰減的使用時間，與市面上許多只提供20 ~30分鐘使用時間的吸塵機相比，明顯優異得多，這也是V8 至今仍有購買價值的原因之一。不過，正因為電池容量增大，其充電時長需要五小時。但方便的是，隨機會附贈多功能充電底座，不僅可用作存放機身和配件，更可為吸塵機充電，讓你隨時可用。

除了規格與功能之外，吸頭絕對亦是選購吸塵機時的關鍵考量之一，吸頭配件越多，清潔時的靈活性便越高。V8 隨機會附送4款吸頭，方便用家因應場景更換。

▼ Dyson V8 Fluffy Extra 吸頭功能一覽▼

1. 軟絨毛滾筒吸頭：專為清潔硬地板而設計，可同時吸走微塵及較大碎屑。

2. 彈性縫隙吸頭：可伸縮可彎曲，能夠深入難以清潔到的縫隙。

3. 迷你電動吸頭：可清除床墊，傢飾、梳化、車座位及布藝家俱中的頑固污垢。

4. 頑固污垢塵掃：適合清潔常用活動範圍、粗糙地毯、及車廂地面的頑固污垢。

而吸塵完畢後的清潔動作也相當簡單，全因V8採用的是清空集塵筒設計，只要向上拉動塵筒頂端的紅色按鈕，塵筒就會即使清倒灰塵和碎屑，過程毋須觸及垃圾，既衛生又方便。至於濾網和刷條配件，亦可以直接折卸水洗，方便保養和重覆使用。

【2】日本西哲 SEZZE 伊賀燒全自動電飯煲——6種煮食模式、燉煮滷煲一鍋搞定

優惠價：$1180



原價：$1980



香港人向來鍾情日本電器，皆因日本的家電無論是功能、安全性、耐用度，還是品質都早已有口皆碑，就好像日本電飯煲，它們煮出來的米飯不但粒粒分明口感極佳，而且不少電飯煲本身亦帶有多種功能，除了能夠煮出白米飯，還可以用來製作出不同的菜式和美食，是每個家庭必不可少的實用電器。

之不過市面上的日本電飯煲選擇眾多，坊間亦不難買到，為什麼這款會特別值得推介？正正因為它採用了日本傳統陶瓷土鍋作為內膽，相比起市面常見的不銹鋼和鋁夾層內膽，陶鍋能夠還原柴火煮食的效果，保留大米原香之餘，口感更比一般的米飯更加Q彈。

土鍋內膽由伊賀陶土高溫燒製而成，這種物料具有相高的耐熱性，而且在燒製的過程中，鍋身亦會產生許多氣孔，能夠讓食物在煮食時均勻受熱，並保留所有水分、營養及精華。而且陶鍋加熱也需要一定的時間，因此鍋內的米粒也就能夠慢慢燜煮，形成Q彈的黏糯感，粒粒皆香甜。

電飯煲同時還採用了360度循環加熱技術，相比起單一電熱底盤加熱，立體加熱能夠令內鍋受熱更加均勻，並防止煲內水蒸氣回流，影響米飯口感。再配合5段智能升溫系統，以精準的火候控制把食材的香味緊緊鎖住，無論是煮飯還是製作其他菜色，煮食效果也自然更佳。

除此之外，鍋蓋也採用了下沉式的雙蓋設計，能夠有效銷住鍋內蒸氣，加速內部熱力循環及鍋內壓力，以縮少炊煮的時間。

至於在煮食模式方面，多功能亦是這款電飯煲的一大亮點。它預設了6種烹飪模式，包括精煮飯、糙米、煲仔飯、燉湯、煮粥、慢燉多種功能。

而單是煮飯方面，已經能夠做出快煮飯、精煮飯及煲仔飯三種，基本上一個鍋已經能夠搞定蒸、燜、燉、煮、煲多種菜色。

除了即煮以外，還可使用24小時智能定時功能，提早準備當晚或翌早的飯菜。

【3】西哲 Sezze 360°旋轉循環風扇 648S——一年時間研發、全球首創360度擺頭設計

優惠價：$498



原價：$898



正值夏天，風扇絕對是每個家庭必不可少的降溫好物。相比起傳統的坐地式風扇，循環風扇在近年便憑著體積細小、能夠帶到空氣循環這一大特點而廣受歡迎，假如家居環境狹小，想尋找一部尺寸迷你，而風力又不俗的循環風扇，不妨留意以下這一款推介。

西哲 Sezze的循環風扇之所以值得推薦，原因在於它是由日本團隊研發，由設計到生產的時間歷時整整一年，是全球第一款能夠360度擺頭，可全方位無死角送風的循環風扇。在日本更因此創下秒速售罄的銷售佳績。

它的設計卻有別於傳統的落地式風扇，要達到帶動空氣循環的效果，循環扇的側面一般都會採用完全密封的設計，再配合葉片角度吹送出渦旋式的風，令風力更為集中，到達更遠的角落。同時帶動整個房間的空氣產生對流，並達到夏季降溫、雨天除濕、冬季助暖的效果。

而為了加強空氣循環的效果，這款風扇便在機身的整體設計上作出改動，一改傳統風扇只能左右搖頭，以手動方式調整俯吹和仰吹角度的弊病。它能夠360度轉動，並可同時開啟左右自動旋轉功能，將風力送到室內每一角落，以做到真正無限循環的效果。

當配搭冷氣機使用，便能夠讓冷空氣在室內高速流通，此時再調高冷氣溫度，便可能夠節省約20%的冷氣電費。假如習慣在室內晾衣，使用循環風扇亦有助加強對流和通風，令晾曬衣物的時間縮短約3倍。

風扇具有四檔風速，及三種模式可選，包括連續、夜間和自然風。使用時亦可自行設定定時功能，預約最多8小時自動關機。

習慣在睡眠時使用風扇降溫，但又不喜歡硬生生的風力，吹得人頭痛又頭暈，循環風扇便可以更柔和的方式來讓室內溫度下降，而且它運轉時的音量亦相當低，不怕會打擾入眠。

日本對生活的小細節可說是十分注重，而這款風扇同樣能夠體現這一點。使用時除了可透過風扇上的液晶面板，以輕觸方式調校所需功能，亦可以使用附送的搖控器，在7米的距離內控制風扇。而貼心的地方，就在於它的手柄底座不僅採用了方便移動的設計，底座還增設了可存放搖控器的凹陷處，不再發生遺失搖控器的情況。

【4】

優惠價：$798



原價：$898



對於蝸居及單身人士來說，居住在細小的居所，最麻煩的就是無法放置各式各樣的家電和鍋具，因此集合多種功能的煮食電器近年便非常流行，除了Bruno以外，西哲 Sezze同樣有推出多功能電熱鍋產品。

這款電熱鍋配備了平面烤盤和章魚燒烤盤，平面烤盤可烹調出煎、炸、炒及燒烤食物，而章魚燒烤盤除了可製作章魚燒外，亦可以炮製小蛋糕、明石燒、烤飯團、烤肉丸、燒賣等美食，而容量亦足夠烹調2至3人份量的食物。

烤盤採用特厚壓鑄鋁物料製作，與日本進口電飯煲使用相同塗層，烹調時輕油少煙，不容易沾底之餘，使用後亦易於清潔。

至於在性能方面，機底使用了升級的1500W發熱板，並具備四檔溫度可調，能夠於80度至230度的範圍內掌握火候，無論是為食物保溫，還是烹調食物皆可。

為了方便收納，電熱鍋不僅用上了輕巧的設計，底部亦加入了繞線收納位置，方便使用後把電源線妥善整理，非常貼心。

消費券要用得精明，購物時除了要貨比三家，當然也留意不同商戶推出的購物優惠。適逢消費券推出，香港01網購平台《01mall》近日已推出「消貴券有禮」優惠，想利用消費券的讀者除了可使用Tap & Go為訂單結帳，活動期間亦會有多件熱門產品以低至5折的價錢劈價出售，包括以上推介的各種小家電！



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(產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/08/15)

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