掛頸風扇已經out咗？2021最新「智能掛頸冷暖儀」 3秒降溫10-15℃

雖然時間已經來到8月，但香港的天氣依舊翳焗悶熱，不論是走在街上抑或留在室內，高溫總令人熱得渾身濕透，心情煩躁且坐立難安。此時，能為我們快速消暑的電器就顯得尤為重要了！之不過，夏天的消暑電器可不止有冷氣、風扇而己，想知道還有哪些有效、實用、省電的降溫好物嗎？下文將為你一一講解。



《01mall》「每週殺價芬」—— 每星期50+人氣爆品殺至3折

開始之前先提提你，香港01網購平台《01mall》逢星期四舉行的「每週殺價芬」殺價活動開始了！本週活動期間會有多件熱門產品以劈價形式出售，產品種類涵蓋：數碼影音、家品家電、廚具用品、生活百貨；當中包含下文將會介紹的涼夏電器，而減價幅度更接近3折！

除了可以超抵價入手好物，購買的同時還可賺取香港01積分，不論產品類別，凡買滿$250額外再送2,000分（價值$20)。想以平價掃筍貨的朋友記得逢星期四準時到《01mall》「每週殺價芬」活動專頁，瀏覽該星期的超特價商品！

▼ 三款夏季必備電器推薦！減幅達32折！ ▼

【1】UNIWARE SuperWarm LB02 智能掛脖冷暖儀—— 極速降溫10 - 15℃、冷暖兩用、四季通用！

優惠價：$288 \ 原價：$899 \ 可獲取「01積分」：2,000



相較於一般的便擄式風扇，掛頸式風扇不僅同樣可讓人享受到涼感，而且還可以掛在頸上使用，方便人們在進行戶外活動時解快雙手，免去因手持風扇而感到狼狽、手痠等的弊病。

隨著掛頸式風扇的人氣竄升，目前市埸上亦誕生了與它相似，但降溫效果卻更顯著，功能更加廣泛的產品，那就是——「UNIWARE - SuperWarm LB02 智能掛脖冷暖儀」。

這款智能掛脖冷暖儀有別於傳統風扇的直接吹風，它運用了製冷技術，透過機身上左右兩邊的半導體制冷片產生涼感，再把這涼感在2秒內傳送到頸部皮膚深層，迅速冷卻因炎熱而擴張的頸部血管，使全身溫度有效下降10 - 15℃。

這種感覺就像冰敷一樣，即使周遭環境的溫度再高，太陽再猛烈，戴上它之後，依舊可以感受到不間斷的涼爽感覺，其降溫表現顯然是比普通的便擄風扇更出色，尤其適合戶外工作、行山、露營、運動時使用。

別以為它只適合夏天使用，其實除了製冷功能之外，它還兼具製熱技術，開機3秒即熱。把它熱敷在頸部，溫度便會隨大動脈血液流遍全身，感覺猶如被暖風包裹一樣，即使在寒冷的冬天仍然有暖暖的呵護。

冷敷與熱敷功能均提供3檔溫度可選，配合LED顯示屏，溫度電量一目了然。

加上內置的智能芯片和高靈敏探測器，能根據算法智能控溫，讓溫度有效控制在用戶調節的度數，並保持恆溫狀態，不用擔心溫度飄忽不定，或過冷過熱。

另外，正因為它不是利用扇葉送風，因此運作時亦沒有傳統掛頸風扇內部電機、扇葉、風道造成的噪音，過程近乎無音，杜絕噪音騷擾。

這款冷暖儀採用U形環頸設計，質感柔軟且可調節角度，適合不同人群使用。而掛頸部位則以彈性塑膠和硅膠材質製造，戴上頸後亦不感負擔。

簡單來說，「UNIWARE - SuperWarm LB02 智能掛脖冷暖儀」夏季冰涼，冬季溫暖；加上6檔溫度調節和智能恆溫功能，可滿足一年四季的需要。而適逢《01mall》的「每週殺價芬」活動，目前售價由原價$899降至$288，相當於32折優惠，大家不妨趁此機會入手。



【2】HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機—— 15小時只需1度電、罕有的雙水箱設計！

優惠價：$648 \ 原價：$1198 \ 可獲取「01積分」：2,000



夏天除了溫度驚人，電力的消耗也相當嚇人。電費昂貴，當中的罪魁禍首正正就是冷氣機。想要節省冷氣費嗎？那不如改用近年相當流行的冷風機來取代冷氣機，這不僅能夠減低家中用電量，其降溫效果亦不容小覷。

由香港品牌HOME@dd®出品的「無葉搖頭智能遙控冷風機」有別於舊式的冷風機，它採用的是無扇葉設計，具備雙水箱及水循環系統，單靠一部機已經可以帶來無葉送風、製冷降溫、加濕潤燥三大功能。當風扇啟動後，涼風就會通過360°環狀出風口送出，其後再通過2cm的窄氣道把氣流集中噴射至更遠的距離，使涼風循環及遍佈至室內每一個角落。

另外，雙水箱的設計亦有助於雙重製冷，提升降溫效能。使用時只要把冰磚放入水箱，並把清水加進上水箱內，水流便會在機內自動循環，經過二次降溫後浸濕水簾並進行製冷，其後當熱風進入水簾，便會降溫轉化成濕潤的冷風，這不僅令吹出來的風更冰爽涼快，帶有濕度的冷風還能避免因長時間吹冷氣而導致的乾燥、頭暈、頭痛、感冒、敏感等一系列的「冷氣病」。

如同一般風扇一樣，這款冷風機也具備三種送風模式及三段風速可選，包括正常風、自然風，及睡眠風。運作時可自行調校送風角度，讓冷風機左右自動搖頭，送風範圍比起傳統冷風機更遠更廣，即使放置在空間較大的地方風量也強而有力。

設有LED數碼顯示屏及智能系統，用家除了可透過附送的遙控器來調校風力及風速，亦可通過觸控的方式來選擇需要的吹風效果，操作上比起舊式的冷風機方便不少。

至於耗電量方面，這款冷風機的額定功率為65W，換言之使用15小時亦只需1度電，每小時只需約$0.08電費，其耗電量比座地風扇更低，比起冷氣機著實慳電慳錢得多。

不止如此，這款冷風機還有更多貼心設計，譬如它的底座尺寸比A4紙還要小巧，體積如此迷你，擺放及收納時自然更慳位。此外，整部冷風機亦採用手提式設計，即使有需要移動位置，也相當方便。

簡單來說，﻿「HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機」是結合了風扇的慳電，與冷氣機的涼快，讓用家在不增加耗電量的同時，享受到溫度更低的涼風。留意，目前售價只需$648（原價$1198），可以說是CP值極高的一款消暑電器！



【3】Life Element 生活元素 800ml 冷鮮真空飯盒 F70/F75—— 最新帶飯神器、堪稱「行走的冰箱」！

優惠價：$268 \ 原價：$460 \ 可獲取「01積分」：2,000



也許是為了節省金錢，或者是為了吃得健康一點，有不少上班族都會選擇「帶飯返工」。不過要注意的是，夏天帶飯其實暗藏危機，事關現時天氣炎熱，上班的路途又缺乏冷藏條件，假如時間一長，溫度一高，細菌和蔬菜中的亞硝酸鹽便會隨之增長，先不說這會導致飯菜口感變差，萬一食物真的變質變壞了，那豈不是病從口入嗎？

那麼如何帶飯才能更安全健康呢？其實，除了避免帶隔夜飯菜和慎選食材之外，我們也可以從飯盒開始著手，而今次介紹的「Life Element 生活元素 冷鮮真空飯盒」正正就是可延長食物保存期的好幫手！

Life Element生活元素為小米有品生態鏈品牌之一，所推出的冷鮮真空飯盒不止是簡單的密封保存，而是提供「密封 + 真空 + 冷藏」三大技術，讓內裡的食物與空氣徹底隔絕，形成真空狀態，外面的細菌進不去，那裡面的食物便安全了。

使用方法很簡單，只要把食物盛進飯盒，然後把附帶的電動真空泵放到盒蓋頂部的真空閥位置，輕按按鈕後就會自動開始抽氣，一旦達到-0.04Mpa的高度真空要求後，真空閥上的藍色燈將會閃爍提示完成，過程全自動操作，而且快得僅需約40秒，即使是老人、小孩都能夠輕鬆掌握。而在高度真空加持之下，食物的保鮮時間更能有效延長3 - 5倍。

與普通的真空飯盒不同的是，這款真空飯盒還有獨特的ICE保冷技術，這使食物可在室溫下保存5小時之久，食物的溫度亦可維持在13℃之下。

而秘密其實就源於盒蓋內的蓄冷冰晶。當飯盒放進冰箱冷藏8小時之後，蓄冷冰晶就會儲存了足夠的冷氣，並發揮製冷功效，讓飯盒宛如一台「小冰箱」一樣，就算離開了「真正」的冰箱，內裡的食物依然得到冷藏。如此一來，便不用擔心夏日炎炎，食物會在長途跋涉的上班路上變餿了。

正因為有上述功能，更方便我們在夏天時攜帶水果、蔬菜、沙律、壽司等食物出外。剛切好的果蔬不會再因氧化而發黃滲水，室溫之下還能夠保留冰鎮口感，吃得更安全健康之餘也更加滋味。

（什麼值得買）

飯盒採用雙重密封蓋，加上真空負壓狀態，密封性極強，可說是360度滴水不漏。

以食品級PP材質製造，符合安全認証，可以放入微波爐加熱（盒蓋除外），不會釋放雙酚A。

外觀精緻好看，體積小巧便攜，出行外帶更輕鬆。至於內裡則有800ML容量，容納1人飯量剛剛好！

總的來說，「Life Element 生活元素 冷鮮真空飯盒」能夠確保食物的安全與衛生，使我們吃得更放心。假如你也有自備午餐的習慣，不妨考慮入手一個，況且目前售價已由原價$460降至$268，這個價錢比起大部份的網購平台更加優惠，如有興趣，不容錯過！



除了以上三款夏季電器，在「每週殺價芬」活動期間還有不少產品以優惠價發售。想在日常生活中慳得更多，購買前不妨先來《01mall》看看，不止讓你買得更抵，還可同時賺分當現金使用！

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