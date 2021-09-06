小米優惠｜網上大熱$598吸拖兩用無線吸塵機　陳赫直播賣出2萬部

隨著人們的追求不斷提高，如今的家庭電器亦走向了智能化。當中不得不提的，就是近幾年發展風起雲涌，在市場上蔚然成風的家電——無線吸塵機。



提到無線吸塵機，自自然然就會想到Dyson。Dyson作為吸塵機界的領頭羊，其實力固然是無庸置疑的。但無可厚非的是，它除了價錢之外，一切都幾近完美。那麼價錢越高的商品，就一定越好嗎？那倒也未必！畢竟如今的家電市場百花齊放，不少品牌為突圍而出，都努力革新技術，生產出更多性價比更高的選擇。而我們只要精挑細選，自然可以發掘到價錢與質素兼優的商品。

（gettyimages）

就譬如是小米生態鏈下的「Deerma 德爾瑪 - 輕躍無線吸塵器VC01」正正就是例子。它在去年便吸引到眾多明星為其直播帶貨，而在內地男演員陳赫的直播間現場，更創下了售出超過1.9萬台、銷售額達568萬的佳績，一舉衝入陳赫直播熱賣榜單TOP 5之列。

（來源：sohu）

究竟這台無線吸塵機神奇在哪裡？為什麼連陳赫都大力推薦，甚至說出「愛上做家務」的讚嘆？



陳赫抖音直播現場（來源：sohu）

就在該吸塵機一炮而紅之後，該品牌亦沒有就此停下腳步，反而是密鑼緊鼓地推出了升級版本——「Deerma 德爾瑪 - 無線吸塵機 VC01 MAX」。據悉升級後的VC01 MAX，不止擁有了更強悍的吸力，還新增了拖地功能，可以實現一邊吸塵一邊拖地一邊殺菌，因此一推出市面就再次惹來熱烈關注，備受用家的認可和喜愛。

而最令人驚訝的是，它的價錢僅僅只需$598（原價$899）！下面就來看看它的詳細功能，到底值不值得買吧。



🔗 Deerma 德爾瑪 - 無線吸塵機 VC01 MAX

Deerma 德爾瑪作為小米生態鏈下的企業品牌，相較國內其它大品牌，它更強調設計、品質與性價比。旗下的產品亦屢次斬獲國外大獎，當然這台「Deerma 德爾瑪 - 無線吸塵機 VC01 MAX」也不例外，它就憑藉創意、使用感和人體工程學上的出色表現，榮獲2020年德國紅點設計獎，足見它的實力著實是有目共睹，且不容小覷的。

首先，VC01 MAX加入了創新的吸拖雙全設，換言之它不僅可以吸走灰塵、寵物毛髮、大小顆粒，同時還可以邊吸塵邊拖地，一次過解決吸塵拖地的清潔難題，大大提升日常家務效率。

而要實現拖地這項功能，關鍵就在於吸頭旁邊的大水箱。它運用的是緩滲原理，簡單來說，就是工作時水箱內的水會均衡滲透到拖布之上，讓拖布保持剛剛好的濕潤，這樣一來既不會溢水，亦不怕浸泡地板和留下水漬，在拖走污垢的同時也呵護地面。

水箱總共有200ml大容量，用家可按需要往裡面加水或消毒液。

在拖地的同時也順道為地面消毒殺菌，使清潔工作做得更加徹底，保証清潔後的地面不再存有看不見的健康隱患，讓家人和小孩都可以放心地滿屋休息和玩耍。

水箱的開關正正就設計在水箱蓋面，只需直立腳踏開關一下，即可開啟或關閉濕拖功能，方便用家按需要隨時在乾濕之間自由切換。

另外，水箱採用的是磁吸式設計，向下輕壓即安裝，一踩向上提起即拆卸，不論是要安裝或拆卸水箱都非常輕鬆便捷，毋須屢屢彎腰低頭。

選購吸塵機時，吸力固然是考慮重點，那麼這台VC01 MAX的吸塵表現又如何呢？



其實，去年陳赫就在直播間親身示範過VC01的強悍吸力，不論是大堆碎紙片，還是大堆顆粒物，通通都能輕鬆搞定，清潔能力可見一斑，用起來的確挺輕鬆省心，也難怪會引發網民的熱烈搶購。

而VC01 MAX作為新一代升級版，就引入了高轉速的新型無刷電機和聚能電芯，它們可以同時提升吸力和續航力，使吸塵機的性能再度進化，變得更隱定與強勁。與上一代相比，動力提升60%、吸力提升40%、續航力提升50％，整個除塵過程暢快不受阻。

（網上圖片）

效果更乾淨得就連隙縫裡都不留一絲塵埃。

具體的來說，VC01 MAX的續航時長就由上一代的30分鐘，大躍進到現在的45分鐘，這續航力來用應付日常清潔也是綽綽有餘的。而剛才提到的聚能電芯，它不但可以提升吸塵機的續航時長，其實還可以減低電池的損耗，有助延長其使用壽命。

不僅如此，VC01 MAX還採用了直向風道設計，這能讓吸力直達地面灰塵所在區域，從而減少損耗，把深藏不露的微塵連根拔起，做到一吸即淨，不用重複來回清潔，更加省心。

至於使用感方面，VC01 MAX的確有許多值得稱讚的地方。比如是它那薄得僅4cm的地刷吸頭，配合立體可旋轉的設計，這讓地刷可以靈活地左右旋轉180度、上下旋轉90度。以後即使要清潔床底、梳化底也不需要再挪動傢俱，從此家裡不留任何清潔死角。

為了能一物多用，讓一件清潔工具搞定全屋清潔，VC01 MAX隨機會附贈二合一縫隙吸嘴，像是牆角隙縫、雪櫃頂、窗簾、天花板、沙發、紗窗、短毛毯，甚至乎車廂等任何棘手位置，都可以用這小刷子進行除塵，足以應付不同場景的清潔需求。

（來源：小紅書）

除了地刷和吸嘴就之外，就連接管都能夠直接吸塵，十分方便。假如看到一些零碎的食物渣滓、泥沙顆粒，只要拔開地刷，用吸風口直接對準垃圾，便能輕鬆地把垃圾吸得一乾二淨。

（網上圖片）

整機淨重1.6kg，無論是男生、女生都可以單手舉起，清潔高處時更不費力，爬上爬下都非常方便。

（來源：小紅書）

過濾能力也是衡量吸塵機好壞的重要指標之一。為此，VC01 MAX在濾芯上也做了升級，引入了H11空淨級HEPA濾芯，加上新型設計成折疊結構，進一步增加了過濾面積。配合3重層層過濾結構，可有效過濾微塵並排出清新空氣，防止二次污染之餘，也防止堵塞情況出現，使吸力保持持久不衰減。

更人性化的是，塵杯與主機是採用扣位設計，一旋分離方便倒塵不髒手。加上塵杯與不鏽鋼濾網都是可水洗的，一沖就乾淨，晾乾後便可循環使用，衛生之餘也有助環保。

VC01 MAX支援Type-C快充功能，任何手機充電器都可為其充電，隨時恢復電量。另外，亦可以車載充電，化身車載吸塵機。

綜合來看，「Deerma 德爾瑪 - 無線吸塵機 VC01 MAX」不論是在顏值、清潔力、續航力、過濾力、靈活度各方面都考慮得相當周全，並有著物超所值的表現，著實把「性價比」體現得淋灕盡致。所以說，家電不一定要買貴的，即使是便宜的，也照樣能夠滿足日常需求。

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（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/06/16）

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