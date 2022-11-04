【雙11震撼優惠】$111搶Switch 人氣產品低至$1起 再派積分當錢使

忙碌一整年，當然要好好獎勵自己！一年一度的「雙11」網購盛事即將開鑼，「01網購」已準備好連串激抵購物優惠回饋，讓你寵愛自己多一點。由11月11日至17日期間，每日準時上午11時開搶，多款限量限時商品破低價$1起上架，當中涵蓋各類美妝護理、多功能實用3C好物、家品家電、滋味美食等，手快有手慢無！



相信大家已急不及待想挑選至抵心頭好，以下小編率先披露每天必搶精選優惠，除了低至$1起及買一送一的激抵產品，仲有以低於1折劈價$111入手的Switch Lite，唔搶真係對唔住自己！再跟著小編狂賺10,000「01積分」當錢使，以及領取每周買$500送$50的瘋賞優惠，實行慳到盡、賺最多！

「01網購」積分當錢使 教你雙11慳到盡 買得多賺得多

想在「雙11」網購盛事搶到心頭好同時消費得精明，就要先學懂使用「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高可抵扣高達50%現金。凡於生活購物平台「01網購」消費購物滿每$1可賺取1「01積分」，每100積分可當$1使用，再加埋每周優惠券使用，實行一路買一路賺盡優惠。再學懂以下4大攻略賺爆積分及搶優惠券，每次購物包你慳到最盡！

4大攻略賺爆積分搶優惠券 額外低至半價搶走心頭好

激賺獎賞攻略一：「每周賞您賺」

每周逢星期五，於「01網購」消費滿$500即送$50優惠券於下次購物使用

激賺獎賞攻略二：完成App內 「會員帳戶頁」*

首次完成 完成會員帳戶頁面，即賺588「01積分」

激賺獎賞攻略三：密密WOW「賺分任務」

只需每日入「 會員專區」，按「立即簽到」，即獎您100「01積分 」（名額5,000個)

【雙11限定 震憾獎賞】攻略四：瘋賺10,000「01積分」* 當$100使，積分當錢使。

由11月4日中午12時 至 10日 下午23時59分， 於「01網購」消費購物滿 $300（以最後現金結算），即賞10,000「01積分」（名額1,000個)， 並會於11月14日前自動存入合資格會員之01會員帳戶。無論是當錢使定留返嚟搶Switch Lite都同樣精明！

*每個會員ID只可領取優惠乙次

「雙11」每日必搶激抵優惠逐件睇

各款限量限時商品將於11月11日上午11時以破低價$1起優惠上架，以下率先披露每日精選激抵必搶優惠，立即Mark實搶購日子！

👉🏻即睇活動詳情：https://bit.ly/3Du61hn

🌟11/11 星期五🌟

積分免費兌換🎊日本Top1人氣滋味夾心餅🎊

以1,100 「01積分」即免費兌換（只限一天*）

SUGAR BUTTER TREE 白朱古力奶油砂糖夾心脆餅

SUGAR BUTTER TREE –白朱古力奶油砂糖夾心脆餅

日本零食向來深受愛戴，除了蘊含獨特滋味，更有多不勝數的口味供選擇，那麼日本Top 1超人氣滋味夾心餅你又試過未？由日本直送，一年賣出5千萬包驚人銷售量的SUGAR BUTTER TREE砂糖夾心脆餅，由小麥製作，外層塗有奶油和砂糖烤至金黃，再夾上濃濃奶香及白朱古力夾心，極具層次，甜而不漏，嚐一口已令人難以忘懷！

原價： $105

雙11瘋搶價：1,100 「01積分」兌換（只限一天*）

兌換連結 (11/11 星期五早上11時即搶）：https://bit.ly/3fo5XHP

*優惠只限當天，數量有限，售完即止

🌟12/11 星期六🌟

惠顧「01網購」正記辦館滿 $399 即送 🎊6包極品烏龍茶 + 6包維他檸檬茶 + 原箱怡寶水24支🎊（優惠期由 11/11 - 17/11）

無論是在辦公室、在家工作或是休閑時，都總會有「口痕痕」的時候，零食飲料自然不可或缺！想挑選特色零食及飲品，但又懶得去超市選購？「01網購」商家 -「正記辦館」幫到你！貨品種類繁多，有過千件糧油雜貨，零食飲品任君選購。在11/11 - 17/11期間，只要惠顧正記滿 $399，即送6包極品烏龍茶 + 6包維他檸檬茶 + 原箱怡寶水24支，價值$102！同時全單更可享免運費直送上門，實屬CP值超高之選，萬勿錯過！

「01網購」商家 -「正記辦館」連結 ：https://bit.ly/3SQdDjM

🌟13/11 星期日🌟

超抵價 $11 搶🎊 青鳥旅行 - 原味肉鬆蛋捲(5入隨享盒)* 🎊＋ My Food 全店95折**

青鳥旅行 – 原味肉鬆蛋捲

【台式脆口滋味 隨時隨身可享】青鳥旅行–原味肉鬆蛋捲

整天「心掛掛」想去旅行品嚐各地特色美食？在「01網購」商家 - 「My Food」便可找到，限時以超抵價 $11 搶青鳥旅行原味肉鬆蛋捲(5入隨享盒)，經典不敗最完美的搭配，鹹香四溢的新鮮豬後腿肉鬆，搭配微甜的蛋捲，鹹甜交錯令人吃個不停，隨時隨身都可享台式獨特滋味。除此之外，My Food於11/11 - 17/11期間，於「01網購」更加推全店95折優惠，實行以至抵價格品嚐各地美食！

原價：$55

雙11瘋搶價：$11 （只限一天*）

瘋搶連結 (13/11 星期日早上11時即搶）：https://bit.ly/3NrZtV4

*優惠只限當天，數量有限，售完即止

**優惠期由11/11 - 17/11

🌟14/11 星期一🌟

$1搶 🎊FANCL 營養補充品🎊 （只限一天*）

每逢星期一，是否不知為何都總會覺得特別疲倦、壓力大，從而形成「Monday Blue」。想要趕走「Monday Blue」，便要由補充營養開始！「01網購」商家 - 「Golden Lifestyle」推出雙11震撼優惠，個人美妝健康護理產品限時低 $1！

立即查看：https://bit.ly/3DLGQIc

【多元營養補充B+C黃金組合】FANCL–維他命B族 30日量 （左）

蘊含8種維他命 B，能減壓抗疲勞，增加抵抗力，使人整日精力充沛！同時能為乾燥肌膚提供必須營養，促進蛋白質和核酸的新陳代謝，加強皮膚防禦能力，預防痘痘暗瘡生長。持續每天服用，更有效保持肝臟健康及促進神經系統正常運作。配方採用了「持續釋放配方」，令容易流失的維他命B可長時間留於體內發揮功效。適合容易疲倦、易有口角炎或精神緊張人士，作每日營養補充。

原價： $95

雙11瘋搶價：$1（只限一天*）

瘋搶連結 (14/11 星期一早上11時即搶）：https://bit.ly/3U8xsDZ

*優惠只限當天，數量有限，售完即止

FANCL–無添加 維生素C 90粒（右）

趕走疲勞後，除了注重身體健康外，我們的「靚樣」也一樣不可忽視。想擁有健康美肌二合一？服用FANCL無添加維生素C，能提高皮膚細胞抗氧化力，配合特別加入的藤茶多酚，大大提升維他命 C 抗氧化功效，打造剔透光亮美肌。此外可提高骨、皮膚蛋白生長，能保護肝臟，去除酒精和香煙的毒素，而成分維生素B2更能提高身體對蛋白質的代謝率，促進皮膚和毛髮的生長；維生素P則能促進維生素C的吸收，效果自然事半功倍！

原價： $67

雙11瘋搶價：$1（只限一天*）

瘋搶連結 (14/11 星期一早上11時即搶）：https://bit.ly/3gPvpGp

*優惠只限當天，數量有限，售完即止

🌟15/11 星期二🌟

$111搶🎊PRINCESS荷蘭公主 – 多功能桌上陶瓷烤板🎊（只限一天*）

PRINCESS 荷蘭公主 – 多功能桌上陶瓷烤板

【 輕巧便利居家好物 顏值超高打卡一流 必入手陶瓷烤板】

烤板以白色陶瓷為用料，設計易潔防刮耐用，以1600瓦高速加熱，達至高效熱傳導，同時可調節溫度，最高達240℃；亦可以低溫少油烹調，充分保留食物的水分及保溫。設計上採用中央滴油設計，多餘的油分會流向中間位置的滴油孔中，滴到下方的集油盤，煮食更健康安全。小巧的設計亦適合將烤爐放置廚房、餐桌、花園、露臺或露營等不同位置，隨時隨地與親朋好友共聚烹調各種美食。

原價： $1,198

雙11瘋搶價：$111（只限一天*）

瘋搶連結 (15/11 星期二早上11時即搶）：https://bit.ly/3SXfHX8

*優惠只限當天，數量有限，售完即止

🌟16/11 星期三🌟

$11 搶🎊波蘭優質無激素雞中翼（約一公斤）*🎊 ＋ 惠顧萬安滿$400送午餐肉**

波蘭雞中翼（約一公斤）

【天然飼養無激素 無負擔滋味 】

來自波蘭，主打天然飼料餵養、無激素、無瘦肉精、100%優質生產，雞肉嫩滑厚實，適合關注健康的你，自然吃得安心。現在「01網購」商家-「萬安」惠顧滿$400，更送你「西班牙高雲牌 - 黑毛豬午餐肉 (價值：$40），抵上加抵，精明的你記得搶購！

原價：$72.5

雙11瘋搶價：$11（只限一天*）

瘋搶連結 (16/11 星期三早上11時即搶）：https://bit.ly/3Nnk3pe

*優惠只限當天，數量有限，換完即止

**優惠期由11/11 - 17/11

🌟17/11 星期四🌟

$111 + 10,000「01積分」搶 🎊Switch Lite🎊（只限一天*）

Nintendo Switch Lite 輕量版主機

【壓軸登場! $111 狂搶Nintendo Switch Lite 輕量版主機 】

電玩遊戲的樂趣，不再是只有在家中才能體驗！「01網購」商家-「FreeD」推出3C產品激抵優惠，Nintendo Switch Lite 限時低至 $111！Switch Lite採用控制器和主機一體成形、細小輕巧，方便攜帶外出，絕對是解悶的一大好物。踏入年尾有大大小party 要去，有一部可以隨身擕帶遊戲機，同朋友家人隨時隨地一齊玩！

價值： $1,490

雙11瘋搶價：$111+ 10,000「01積分」（只限一天*） （顏色隨機發放）

瘋搶連結 (17/11 星期四早上11時即搶）：https://bit.ly/3zxnGn8

*優惠只限當天，數量有限，售完即止

獲取10,000「01積分」小貼士：由11月4日下午12時 至 10日23時59分， 於「01網購」消費購物滿 $300（以最後現金結算），即賞10,000「01積分」（名額1,000個)， 並會於11月14日前自動存入合資格會員之01會員帳戶。

更多雙11震撼優惠 帶你「一一」發掘！多款買一送一、$11、低至一折產品

一年一度「雙11」01網購的震撼優惠又點止咁少，小編已用精明眼為你發掘以下更多激抵優惠，千萬不要錯過！

貴婦級護膚神器 低於半價$1,111狂搶

SK-II 護膚套裝 （淨肌護膚潔面乳 120g ＋ 立體緊緻精華霜 80g）

總值： $2,448

雙11瘋搶價：$1,111（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3Fvbreo

*凡於Golden Lifestyle消費滿$300即送你Clarins 防水眼部卸妝液 30ml（左） 或 輕柔眼部卸妝液 30ml （右）乙支。

LA MER – 修護眼霜 15ml

原價： $2,040

雙11瘋搶價：$1,111（優惠期由11/11 - 17/11）

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低至$1,111即入手 超實用多功能人氣3C產品

Air Pods 第二代7N2 – with Wireless Charging Case

原價： $1,399

雙11瘋搶價：$1,111（優惠期由11/11 - 17/11）

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Samsung R860 Galaxy Watch4 44mm (LTE) 黑色

Galaxy Watch 4 - 40mm Aluminium Bluetooth R860

原價： $1,280

雙11瘋搶價：$1,111（優惠期由11/11 - 17/11）

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激平價$111起必搶 CP值顏值超高生活小家電

Turbo Italy 鮮果杯便攜榨汁機 (黑色特別版) TBD-193 充電式設計 攪拌機

Turbo Italy – 鮮果杯便攜榨汁機 (黑色特別版) TBD-193 充電式設計 攪拌機

原價： $598

雙11瘋搶價：$111（優惠期由11/11 - 17/11）

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小米 - Ocooker 活性炭濾水器 CS-LSLT06 （六級過濾 廚房廁所適用 ）

原價： $328

雙11瘋搶價：$111（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3TMZQvA

HOME@dd® 單人抓毛絨可機洗電暖毯

HOME@dd® – 單人抓毛絨可機洗電暖毯

原價： $399

雙11瘋搶價：$211（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3WiUN7W

HOME@dd® 智能觸控不鏽鋼電陶爐 (超薄簡約型)

HOME@dd® – 智能觸控不鏽鋼電陶爐 (超薄簡約型)

原價： $599

雙11瘋搶價：$359（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3FEcuIW

RIWA 家用恆溫風筒 (白配灰)

RIWA – 家用恆溫風筒 (白配灰)

原價： $299

雙11瘋搶價：$111（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3sN26ap

買一送一賺到盡 家居必備生活百貨

小米有品昕科USB熱敷眼罩 (基礎款) 粉紅色

小米有品 – 昕科USB熱敷眼罩 (基礎款) 灰色/粉紅色

原價： $168

雙11瘋搶價：$98 買一送一＊送同款顏色（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3NkRYPr

QUANGE 全格旋柄海綿杯刷

QUANGE – 全格旋柄海綿杯刷

原價： $35

雙11瘋搶價：$28 買一送一（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3Fs7CXz

狂減最平至$11 必入貨特色滋味美食

雙11瘋搶優惠：凡於01網購商家 - 「寶珍香」購買任何產品即可用優惠價HK$11加購<桂圓蛋糕>或<芋頭酥>或<迷你珍香Q餅 (鴛鴦三Q餅)> 1件，每次最多加購每款 1款。

瘋搶連結：https://bit.ly/3DOP1U9

鋒味 – 鴨血豆腐湯麵 + 川香厚切牛腩空心麵

原價： $151

雙11瘋搶價：$111（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3DmndFs

花膠燉寶石魚湯

MS SOUP – 花膠燉寶石魚湯

原價： $328

雙11瘋搶價：$328 買一送一（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3Ua5t6P

大埔振興肉丸 – 台式墨魚滑 (150G)

原價： $16

雙11瘋搶價：$11（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3TSOfv8

AKBAR – （檸檬/桃子/蘋果）紅茶經濟裝 20 x 2g

原價： $36

雙11瘋搶價：$11*選一款口味（優惠期由11/11 - 17/11）

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手信家生活百貨 – MANGO SO 台灣愛文芒果酥精美木禮盒12粒裝

原價： $198

雙11瘋搶價：$111（優惠期由11/11 - 17/11）

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嘉橋 – 日澳台甜品套餐

嘉橋 – 日澳台甜品套餐



包括

1 .北海道芝士撻 4件

2. 全屬脆皮葡撻6件

3. 台灣九份芋圓蕃薯圓300g

雙11瘋搶價：$111（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3STYuxN

光大參茸海味 -高質"素"禮盒

雙11瘋搶優惠：凡於光大參茸海味買滿$250 到店自取，即送龍寶牌BB 鮑一罐

瘋搶連結：https://bit.ly/3WgPsxT

養生護理健康至上 激賞優惠低至$11起

Ozen 生活館 – 祛濕美顏茶紅豆芡實薏仁茶

原價： $40

雙11瘋搶價：$11（優惠期由11/11 - 17/11）

瘋搶連結：https://bit.ly/3fiXyp7

moonwell®️湯包 尊貴養生食療套裝

Moonwell®️湯包 – 尊貴養生食療套裝

原價： $226

雙11瘋搶價：$111（優惠期由11/11 - 17/11）

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三高一鬆身體檢查標準版 檢測合共11項(二人同行)

尚醫健康醫療服務中心 – 三高一鬆身體檢查標準版 檢測合共11項(二人同行)

原價：$4,360

雙11瘋搶價：$1,111（優惠期由11/11 - 17/11）

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更多「01網購」雙11 體檢優惠，限時低至25折！

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最後提提你，激抵雙11產品將於11月11日上午11點正式開賣，數量有限，先到先得，售完即止。想確保能把心儀產品搶到手，不妨可按產品下的藍色連結前往產品頁面，預先把網址Bookmark收藏好，一到開售時間立即準時去搶！記得用「01積分」扣減，大部分精選產品更可低至半價優惠，用賺分半價換購產品啦！

部分指定優惠產品，每個會員ID限購一件，詳情請參閱活動條款及細則。優惠受條款及細則約束，貨品數量有限，售完即止。如有任何爭議，「01網購」保留最終決定權。