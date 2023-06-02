夏日家電｜開倉價低至29折包送貨！炎夏必備慳電又環保

夏日炎炎，每次外出都像進入焗爐般似的，不到幾分鐘便會瀑布式流汗，整個人焗促又黏笠，如非必要都會留在家中嘆冷氣！無可否認冷氣是夏日的「救世主」，亦是最快降溫消暑的方法，不過長期開冷氣既會令皮膚乾燥加速老化，亦耗電不環保，分分鐘電費造成荷包「重傷」，得不償失！因此小編為你精選了多款風扇、冷風機，尺寸由家中到外出細細部都應有盡有，不單涼快實用，而亦環保慳電，最平更低至29折入手，讓你不開冷氣都可過上透心涼的夏日！



高CP值風扇推介 冷風機更有冷氣效果、更環保慳電？

即睇消委會教揀風扇 有扇葉vs無扇葉點揀好？

1. 家居安心極慳電之選：HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機

HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機

市面上夏日清涼家電形形色色，除了各種尺寸的風扇外，近年亦流行熱門的冷風機，因此小編都「唔執輸」放置了一部係屋企，試過效果十分有驚喜！不但兼具送風、過濾、加濕等多功能於一身，升級雙水箱更能雙重製冷，加上360°環狀窄氣道 (2cm) 出風口令氣流噴射至更遠距離，其冷凍效果媲美冷氣機！亦因為無扇葉的設計，令小編就算家中有「毛孩」亦放心使用。最驚喜的是超環保慳電(65W)，開足15小時只需1度電，極慳電實用！



HOME@dd® 無葉搖頭智能遙控冷風機 （原價：$1,398）

優惠價：$599（最多可使用29,900 積分，抵消$299 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3WvPNxi

2. 強勁舒適自然風：Vesta - [附遙控] 兩用伸縮風扇 VF-10AF

Vesta - [附遙控] 兩用伸縮風扇 VF-10AF

相信大家夏日在家開風扇都總會遇到一個問題，很多風扇未能調教高度或只能調低一點點，始終未能完美對準送風，而且直吹老人家或小朋友亦對身體不好！小編十分推薦這個兩用伸縮風扇，擁有可拆卸支撐桿，高至落地式、低至枱式都可以滿足到，而且與一般傳統扇葉比較，循環扇的扇葉及風扇設計，令吹出的風產生柱狀渦流效果，製造空氣對流，更能有效地降低室內溫度，時刻置身於自然風的舒適環境中。



Vesta - [附遙控] 兩用伸縮風扇 VF-10AF（原價：$798）

優惠價：$299（最多可使用14,900 積分，抵消$149 現金）

優惠連結：https://bit.ly/45ge1j7

3. 露營必備透心涼救星：Jisulife 幾素 多功能吊扇 FA37 (白色)

Jisulife 幾素 多功能吊扇 FA37 (白色)

夏日炎炎，與三五知己出外走走露營會是個不錯的選擇！可是到了晚上，焗促、悶熱、黏笠等令人難受的感受迅速浮現，令人難以入睡。這個實用多用途的四合一吊扇便會是露營友的「救星」。無論是落地、檯面、甚至掛在營帳作吊扇都做到，亦可作露營燈作晚間照明，實用度極高！而且4檔風力隨心轉換，擁有超強26小時續航，更可定時關機，唔怕耗電問題，一趟隨心的清爽旅程隨時擁有！



Jisulife 幾素 多功能吊扇 FA37 (白色)（原價：$488）

優惠價：$389（最多可使用19,400 積分，抵消$194 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3BOUecZ

4. 蝸居慳位恩物：Turbo Italy 9寸超強力風3D循環風扇 TF-10WH

Turbo Italy 9寸超強力風3D循環風扇 TF-10WH

香港寸金尺土，有時候蝸居中想放多部風扇乘涼都嫌多！Turbo Italy 循環風扇9寸的大小就剛剛好，3D全方位的廣角送風完美照顧蝸居的每個角落，當中超強的螺旋風風力強勁，持續提供涼風。循環扇葉的設計亦有效為室內均勻降溫，而且放在窗前對內吹更可達換氣效果，無論身處家中任何位置都可享受自然舒適的涼快體驗！



Turbo Italy 9寸超強力風3D循環風扇 TF-10WH（原價：$798）

優惠價：$349（最多可使用17,400 積分，抵消$174 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3pSypX4

5. 85度寧靜送風：三菱電機 - 16吋座檯風扇 - D16A-GB (灰色)

三菱電機 - 16吋座檯風扇 - D16A-GB (灰色)

在家唔想開冷氣，但又開風扇會好嘈？特別是晚上，一點點聲音都會影響睡眠！小編最鍾意三菱這部座檯風扇夠安靜，而且擁有85度的廣角送風，伴隨著3種風力隨意轉換，一年四季都能為你靜靜送上最涼快的舒適享受！



三菱電機 - 16吋座檯風扇 - D16A-GB (灰色)（原價：$599）

優惠價：$329（最多可使用16,400 積分，抵消$164 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3IyhCz3

6. 簡潔實用之選：KDK V30AH 12吋座檯扇

KDK V30AH 12吋座檯扇

市面上風扇、冷風機功能複雜，怕老人家小朋友唔識用？KDK的這部座檯扇夠哂簡單，三段風速自由調節，功能清晰簡單，加上設計簡潔實用，放在家中老人家小朋友隨時都可享受清爽涼風！



KDK V30AH 12吋座檯扇（原價：$498）

優惠價：$398（最多可使用19,900 積分，抵消$199 現金）

優惠連結：https://bit.ly/43bTwmh

7. 手袋必備 低至29折：現代 - 充電式無線折疊風扇 HY-F09 (粉紅色)

現代 - 充電式無線折疊風扇 HY-F09 (粉紅色)

夏日焗促炎熱，一直宅在家「避暑」也不是辦法！因此小編都要有對抗外出炎熱的法寶-現代的無線折疊風扇，細細部風力十足夠涼快，低噪音馬達亦舒適寧靜，唔怕嘈親身邊的人，而且更擁有最高24小時續航力，輕巧易收納放係手袋就啱哂，去到邊都唔怕會出汗濕漉漉啦！



現代 - 充電式無線折疊風扇 HY-F09 (粉紅色)（原價：$598）

優惠價：$179（最多可使用8,900 積分，抵消$89 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3MKg33I

8. 【夏日風扇祭限時優惠一】：SEZZE 旋風定時大廣角循環扇 (白色、黑色)

SEZZE 旋風定時大廣角循環扇 (白色、黑色)

對寬闊家居的家庭來說，有時候一部風扇真的很難照顧到每個角落，但SEZZE的大廣角循環扇便做到！貼心日式長風道設計，持續輸送大量橫幅自然風，而且風會因應溫度而變化十分慳電環保，再配合上出風口手動超廣角的360度全方位送風，是一鍵便能享受的全屋清涼感，輕鬆滿足家居大空間的需求！



SEZZE 旋風定時大廣角循環扇 (白色、黑色)（原價：$1,799）

優惠價：$764.2（最多可使用38,200 積分，抵消$382 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3IwAWNn

9. 【夏日風扇祭限時優惠二】：SEZZE 旋風定時立體送風循環扇 (白色)

SEZZE 旋風定時立體送風循環扇 (白色)

風扇有時吹久了可能會造成感冒，但對老人家及小朋友來說要不斷調節風扇是件麻煩事。SEZZE的這部循環扇便是好幫手，擁有AI智能感溫調節，就算持續吹風也不怕令家人著涼，同時渦輪風柱能高效實現大空間的空氣循環，遠離「空調病」所造成的健康問題，營造滿滿自然柔風的寧靜家居環境。



SEZZE 旋風定時立體送風循環扇 (白色)（原價：$1,799）

優惠價：$764.2（最多可使用38,200 積分，抵消$382 現金）

優惠連結：https://bit.ly/3WoIMy2

更多初夏家居必備推薦風扇、冷氣機 最平$70有找▶https://bit.ly/3WLrFGV◀

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！