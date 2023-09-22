團圓嚐月嘅中秋佳節又到，除咗食月餅同享受團聚時刻外，約埋一大班朋友開P又點少得巨量零食同飲品！唔想四周圍去格價又要自己抬得咁辛苦？不如跟住01網購推介入手至抵精選原箱優惠啦！



零食飲品到糧油雜貨都有多款種類可選擇的「正記辦館」，適逢中秋推出精選派對零食箱及多款飲品原箱優惠，即日起至10月31日於「01網購」商家「正記辦館」全單買滿$500再送維他檸檬茶 250ml x 24包，絕對是聚會同開Party的首選！

經典口味薯片雙重優惠

講起零食，薯片一定係No.1， 港人最愛卡樂B著片BBQ同熱浪亦有原箱優惠！大包裝105G原箱16包$272，除返開每包$18.7，買多幾包返去朋友屋企人share開心滋味，大大包滿足哂對薯片嘅慾望！

卡樂B BBQ薯片 105g

1. 卡樂B BBQ薯片 105g

優惠價：$272（最多可使用4,800積分，抵消 $48現金）

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卡樂B熱浪薯片 105g

2. 卡樂B熱浪薯片

優惠價：$272（最多可使用4800積分，抵消 $48現金）

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派對零食箱

3. 派對零食箱

優惠價：$299（最多可使用5,000積分，抵消 $50現金）

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淨係薯片一款又點夠呢，緊係要有多幾款選擇啦！派對零食箱包括經典懷舊嘅豬肉乾、魷魚絲，仲有甜食嘅朱古力百力滋及明治朱古力橡皮糖，鹹甜有齊哂，老人家、大人小朋友都至愛！

派對零食箱產品包括：

- 卡樂B(BBQ)薯片 55g x2

- 卡樂B熱浪薯片 55g x2

- 小牧味屋 (沙嗲味)豬肉乾 120g x1

- 小牧味屋 (炭燒味)豬肉乾 120g x1

- 小牧味屋 磯燒(原味)魷魚絲 90g x1

- 旺旺仙貝 56g x2

- 固力果(朱古力味)百力滋 14g x 9包 (袋) x2

- 固力果(沙律味)百力滋 15.9g x 9包 (袋) x2

- 小老板炸紫菜原味 (綠色 ) 3.5g x 12包 / 盒 x2

- (大) 明治(青提味)朱古力橡皮糖96g x1



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超盡興原箱啤酒

派對聚會唔飲番幾杯又點夠盡興呢！啤酒一樣有做原箱優惠，Asahi啤酒2箱（48罐）、生力及青島啤酒3箱（72罐），一律均$399包送貨！

【原箱優惠】Asahi 朝日啤酒 330ml x 24罐

4. Asahi 朝日啤酒 330ml x 24罐

2箱優惠價：$399（最多可使用13,900積分，抵消 $139現金）

購買連結：01網購

【原箱優惠】生力啤酒 330ml x 24罐

5. 生力啤酒 330ml x 24罐

3箱優惠價：$399（最多可使用11,900積分，抵消 $119現金）

購買連結：01網購

【原箱優惠】青島啤酒 330ml x 24罐

6. 青島啤酒 330ml x 24罐

3箱優惠價：$399（最多可使用11,900積分，抵消 $119現金）

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指定紙包飲品原箱優惠9折

紙包飲品個個都啱飲，放定係雪櫃或者Party飲細細包就夠哂方便！指定紙包飲品每款一箱24包限時9折，款款$72！

【原箱優惠】道地極品 纖 ‧ 解茶250ml x 24包

7. 道地極品 纖 ‧ 解茶250ml x 24包

優惠價：$72（最多可使用2,100積分，抵消 $21現金）

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8. 清心棧系列 x 24包

優惠價：$72（最多可使用2,100積分，抵消 $21現金）

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舒爽有汽罐裝飲原箱

中秋聚會食燒肉或者打邊爐，一定要有罐可樂「啹吓」。限定有汽飲品大禮包，有齊晒六款經典有汽飲品，每款各一箱24罐只需$469，咁抵買點可以錯過！

【派對必訂飲品】指定原箱有汽飲品｜共6箱（每款各1）

【派對必訂】指定原箱有汽飲品｜共6箱（每款各1）：

- 可口可樂 PLUS(白色) 330ml x 24罐

- 玉泉忌廉 330ml x 24罐

- 玉泉檸檬+C 330ml x 24罐

- ZERO可樂 330ml x 24罐

- 雪碧 330ml x 24罐

- 可口可樂 x 24罐



9. 指定原箱有汽飲品｜共6箱

優惠價：$469（最多可使用9,000積分，抵消 $90現金）

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除以上產品之外，「01網購」商家BNYBUY推日本人氣飲品品牌原箱優惠：伊藤園綠茶、UCC咖啡、Suntroy及Asahi等均有特價，買滿$399即免運，快啲訂貨打爆個雪櫃啦！

【原箱優惠】日本 伊藤園 緑茶(原箱) 2L x 6支

日本 伊藤園 緑茶(原箱) 2L x 6支

優惠價：$110（最多可使用5,500積分，抵消 $55現金）

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【原箱優惠】UCC BLACK RICH 特濃無糖咖啡 375g X 24件

UCC BLACK RICH 特濃無糖咖啡 375g X 24

優惠價：$199（最多可使用9,900積分，抵消 $99現金）

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【原箱優惠】日本 UCC BLENDED 微糖咖啡 185ｇ X 30件

日本 UCC BLENDED 微糖咖啡 185ｇ x 30

優惠價：$129（最多可使用6,400積分，抵消 $64現金）

購買連結：01網購

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