自煮大餐｜聚餐最啱！低至$94入手 激抵美酒、原箱及凍肉優惠

今個聖誕佳節，不想到外捱貴價同人逼，不妨自己入貨煮聖誕餐，同樣有儀式感！以下精選了一系列肉類拼盤、火煱套餐、及美酒優惠，還有各種特色飲品的原箱及送禮禮盒優惠，無論是二人世界燭光晚餐或是一班好友的狂歡派對，都隨時輕鬆預備好！



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歡聚聖誕！與親朋好友分享好味道

1. 宮崎和牛極上燒肉拼盤

宮崎和牛極上燒肉拼盤

天氣漸漸變冷，能吃上一口充滿淡淡油花香嘅燒肉會是冬日的小確幸！日本直送宮崎和牛極上燒肉拼盤依家只需$328就有啦，優質滋味，一次過滿足你與好友們的「肉」望！

宮崎和牛極上燒肉拼盤

聖誕優惠價：$328（最多可使用6,500積分，抵消 $65 現金）

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2. 2-3人回家吃火鍋餐

2-3人回家吃火鍋餐

想與一眾好友打邊爐但又懶得去選購？這款懶人火鍋包即開即淥，十分推介當中的特級草餇牛肉的牛胸腩同三角牛，肉嫩且「牛」味十足，再加上各種特色丸類，2至3個人食絕對大滿足！

火鍋餐包括以下食材：

- 紐西蘭PS全草飼封門柳 (片裝) 約120G

- 特級草餇YP牛胸腩MB4+ (200G)

- 特級草飼YP三角牛MB4+ (片裝) (200G)

- 豬頸肉

- 魚皮餃 (約170-190G)

- 牛筋丸 (約170-190G)

- 墨魚丸 (約170-190G)



2-3人回家吃火鍋餐

聖誕優惠價：$218（最多可使用4,300積分，抵消 $43 現金）

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3. (無激素) 斧頭將軍套餐

(無激素) 斧頭將軍套餐

要過一個浪漫聖誕，親自下廚預備一頓燭光晚餐更顯心思，此時少不了「鋸扒」這個指定動作！套餐包含代表高品質肉質的黑安格斯各個部位，斧頭扒油脂甘香肉味濃 ，口感嫩滑，肉汁充足，在滋味中感情亦瞬即升溫呀！

斧頭將軍套餐包括以下食材：

- 澳洲 Redoak - 150日YP黑安格斯斧頭扒 (約800-1000g)

- 澳洲 Redoak - 150日YP黑安格斯牛肩胛肉眼 (約300g - 350g)

- 澳洲 Redoak - 150日YP黑安格斯西冷 (約300g - 350g)

- 澳洲 Redoak - 150日YP黑安格斯板腱牛(2件裝) (約300g- 350g)



(無激素) 斧頭將軍套餐（原價：$695）

聖誕優惠價：$579（最多可使11,500積分，抵消$115 現金）

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4. 特色美酒激抵價 $188/2支

美酒與佳餚，在聖誕佳節中二者絕不能缺一，有了彼此才能更加感受到節日的快樂和幸福感！以下挑選了3款特色美酒並推出$188/2支的激抵優惠價，買多幾支慶祝都不心痛！

南澳西拉葡萄紅酒 (750ml)

南澳西拉葡萄紅酒 (750ml)

選用來自南澳洲葡萄種植區最上乘的葡萄，帶點清新果味，易於入口，非常適合配搭烤肉和蔬菜、奶酪、燒烤雞肉或牛肉。

南澳西拉葡萄紅酒 (750ml)（原價：$128@1）

聖誕優惠價：$188@2（最多可使3,700積分，抵消$37 現金）

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麝香葡萄蜜斯嘉桃紅氣泡酒 (750ml)

麝香葡萄蜜斯嘉桃紅氣泡酒 (750ml)

呈通透的淺珊瑚粉色，精瑩通透，以麝香葡萄（玫瑰香葡萄）為主要成份，並加入蜜瓜、蘋果及無花果等生果釀製，既有果香甜味之餘，亦帶點芬香撲鼻的花香

麝香葡萄蜜斯嘉桃紅氣泡酒 (750ml)（原價：$128@1）

聖誕優惠價：$188@2（最多可使3,700積分，抵消$37 現金）

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霞多麗黑皮諾白葡萄氣泡酒 (750ml)

選用夏多內葡萄及黑皮諾葡萄，配上檸檬皮、草莓及奶油，既有葡萄的甜味，亦有清新果味，加上柔順奶油，更易入喉。

霞多麗黑皮諾白葡萄氣泡酒 (750ml)（原價：$128@1）

聖誕優惠價：$188@2（最多可使3,700積分，抵消$37 現金）

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5. 中仕忌

這款由洋河股份與帝亞吉歐（DIAGEO）共同推出的威士忌不但包裝滿滿高級感，而且品嚐起來先是淡淡穀物、香草和糖漿的香氣，餘韵澀感及甜感較突出，令人回味，佳節用來送禮也不失禮。

中仕忌（原價：$1,088）

聖誕優惠價：$538（最多可使10,700積分，抵消$107 現金）

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6. 聖誕送禮之選

談到聖誕送禮除了貴重的禮物外，送上各式滋味禮盒同樣會是個不錯的選擇！

布田食品-良陳吉食禮盒(布田花生糖+花生貢糖)

布田食品-良陳吉食禮盒(布田花生糖+花生貢糖)

嚴選優質北港花生，粒粒飽滿，香氣十足，而且採用了手工減糖製作，香脆不甜膩，送禮當作家中零食滋味滿分。

布田食品-良陳吉食禮盒(布田花生糖+花生貢糖)（原價：$173）

聖誕優惠價：$158（最多可使3,100積分，抵消$31 現金）

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王媽媽法式溫馨酥-台灣系列 土鳳梨酥 l 6入

王媽媽法式溫馨酥-台灣系列 土鳳梨酥 l 6入

選用台灣在地農戶新鮮栽種的土鳳梨，並製成原汁原味100%的內餡，入口即可感受到風味十足的果肉纖維，而且酸甜適中不膩口，一旦開始便吃不停！

王媽媽法式溫馨酥-台灣系列 土鳳梨酥 l 6入（原價：$153）

聖誕優惠價：$138（最多可使2,700積分，抵消$27 現金）

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風味結 - 黑葉荔枝蜂蜜(嘉義)

蜜糖愛好者注意！以黑葉荔枝的花蜜製成，淡淡甘甜香氣味撲鼻，口感帶蜂蜜的清潤，同時略帶荔枝果酸味，酸甜口味惹味，老少都一定鍾意。

風味結 - 黑葉荔枝蜂蜜(嘉義)（原價：$488）

聖誕優惠價：$198（最多可使3,900積分，抵消$39 現金）

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風味結-蕎麥烏龍茶 60g(増量裝120G)

風味結-蕎麥烏龍茶 60g(増量裝120G)

節日大吃大喝過後，來上一杯蕎麥烏龍茶，帶助去油消脂、健胃排毒，同時有助保持體內膠原蛋白水平，美容養顏，減少細紋，日常養生必備！

風味結-蕎麥烏龍茶 60g(増量裝120G)（原價：$428）

聖誕優惠價：$99（最多可使1,900積分，抵消$19 現金）

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6. 激抵原箱飲品及啤酒優惠

迎接聖誕一連串的派對「馬拉松」，家中飲品及啤酒一定不可少，以下有多款激抵精選原箱飲品及啤酒優惠，即刻去幫屋企大量入貨啦！

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