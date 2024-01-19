龍年辦年貨｜必搶$300內乾貨海味福袋 有齊花膠鮑魚連禮袋

距離新春節慶還有不到一個月，相信大家已經密鑼緊鼓為拜年禮物做好準備。除了傳統賀年糕點、人氣曲奇糖果禮盒，一向受歡迎的參茸海味亦是個不錯的選擇！以下推介幾款老行家、光大參茸海味的精選熱賣海味禮盒福袋及優惠，無論是送禮或自用同樣大方得禮。



低至$298入手 多款特色蔘茸海味福袋、禮盒

1. 老行家-精裝花膠鮑魚福袋 (一套3件)

精裝花膠鮑魚福袋 (一套3件)

辦年貨怕唔識揀參茸海味買貴好多？今年老行家推出精裝花膠鮑魚福袋，一套三件只需$298，CP值極高，買多幾套送禮自用都唔心痛！內含一罐4隻以慢火炆煮的鮑魚，配上秘方濃香醬汁、就算對方不懂得處理海味都可即開即享受，加上上品花膠及花膠響螺淮杞燉乳鴿湯包 ，全方位滋陰進補養顏。

福袋內包括以下（3件）：

1. 燕之家紅燒鮑魚(4頭 - 4隻裝) x 1

2. 烏干達花膠筒 (50g）x 1

3.【思家湯】花膠響螺淮杞燉乳鴿湯包 x 1



精裝花膠鮑魚福袋 (一套3件)（原價：$450）

新春優惠價：$298 （最多可使用5,900積分，抵消 $59現金）

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2. 老行家-燕窩花膠賀歲福袋(一套6件)

燕窩花膠賀歲福袋(一套6件)

送禮想豪華豐富一點？亦可選擇這個超值的燕窩花膠賀歲福袋，由冰糖官燕、鮑魚、花菇到花膠都一應俱全，同時包含潤肺護喉的軟喉糖，啱哂乾燥嘅冬天，實用又大方得禮！官燕是由罕見的頭期官燕精燉而成，味道清甜；手工磯煮鮑魚則加入珍貴黑松露，套裝更顯矜貴，而且買兩件只需$999，絕對是必搶之選！

福袋內包括以下（6件）：

1. 老行家極品冰糖官燕禮盒 (6支裝) x 1

2. 即食黑松露手工磯煮鮑魚(240g) x 1

3. 精選原木花菇 (8兩裝) x 1

4. 烏干達花膠筒 (50g) x 1

5. 愛情軟喉糖 x 2



燕窩花膠賀歲福袋(一套6件)（原價：$910）

新春優惠價：

$558/1（最多可使用11,100積分，抵消 $111現金）

$999/2（最多可使用19,900積分，抵消 $199現金）

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3. 老行家-燕窩鮑魚賀歲福袋(一套5件)

燕窩鮑魚賀歲福袋(一套5件)

同樣齊備官燕、鮑魚及花菇等珍貴食材，再加入兩款滋潤補氣血的特色湯包，作為入門級禮盒亦屬大方高貴之選。「鮑魚舞茸鯊魚骨燉老雞湯包」健脾益氣、養肝明目，非常適合「夜貓」一族；「花膠響螺淮杞燉乳鴿」則滋陰養顏，貪靚女士必飲！

福袋內包括以下（5件）：

1. 老行家極品冰糖官燕禮盒 (6支裝) x 1

2. 即食黑松露手工磯煮鮑魚(240g) x 1

3. 精選原木花菇 (8兩裝) x 1

4. 【思家湯】鮑魚舞茸鯊魚骨燉老雞湯包 x 1

5. 【思家湯】花膠響螺淮杞燉乳鴿 x 1



燕窩花膠賀歲福袋(一套6件)（原價：$852）

新春優惠價：

$538/1（最多可使用10,700積分，抵消 $107現金）

$999/2（最多可使用19,900積分，抵消 $199現金）

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4.光大參茸海味- 高質"素"禮盒

光大參茸海味-高質"素"禮盒

高質"素"禮盒包括以下：

羊肚菌 38g

姬松茸 75g

精品竹笙 38g

白花菇 189g



光大參茸海味-高質"素"禮盒

新春優惠價：$338（最多可使用6,700積分，抵消 $67現金）

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6. 老行家-至尊螺片羊肚菌禮盒

至尊螺片羊肚菌禮盒

送禮除了海味「三寶」外，更可考慮這個至尊禮盒。包含厚肉鮮味、爽口彈牙的東非厚螺片及香氣濃郁的雲南羊肚菌，非常適合用作煲湯入撰，不但營養豐富，更可養顏補血，羊肚菌亦有助增強免疫力、化痰理氣，啱哂一眾長輩老人家補身，用作送禮準沒有錯！

禮盒內包括以下（2件）：

1. 東非厚螺片 225克 (6兩) x 1

2. 雲南羊肚菌 60克 x 1



至尊螺片羊肚菌禮盒（原價：$560）

新春優惠價：$476（最多可使用9,500積分，抵消 $95現金）

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5. 老行家-金裝花膠花菇禮盒

金裝花膠花菇禮盒

新一年新氣象，當然要食好啲，團年喜慶餐桌上又怎能少了一道「花膠燜花菇」！包含頂級花膠，一口滿滿膠原蛋白，有助養顏活血；加上精選優質原木花菇，大大提高免疫力，長期食用能促進新陳代謝、幫助消化，由內到外補養，特別適合身體虚弱人仕經常食用，補而不燥，男女老少皆宜。

禮盒內包括以下（2件）：

1. 頂級花膠 100克 x 1

2. 精選原木花菇 200克 x 1



金裝花膠花菇禮盒（原價：$900）

新春優惠價：$765（最多可使用15,300積分，抵消 $153現金）

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7.光大參茸海味-花開富貴禮盒

光大參茸海味-花開富貴禮盒

禮盒內包括以下：

花膠筒8-12隻 100g

北海道元貝SA 200g



光大參茸海味-花開富貴禮盒（原價：$680）

新春優惠價：$538（最多可使用10,700積分，抵消 $107現金）

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8. 老行家-矜貴雙螺禮盒

矜貴雙螺禮盒

精選美國有掩開邊響螺乾及東非厚螺片，雙重珍貴食材盡收一盒禮盒，比起市面上平平地要千元一斤的響螺乾性價比極高！響螺乾格外鮮甜鮮味，而且肉更厚更飽滿，用作煲湯滋陰潤燥，同時對熬夜人士有助護胃護脾，有安定睡眠之療效，是家中必備的煲湯好物！

禮盒內包括以下（2件）：

1. 美國有掩開邊響螺乾 225克(6兩) x 1

2. 東非厚螺片225克(6兩) x 1



矜貴雙螺禮盒（原價：$1,000）

新春優惠價：$850（最多可使用17,000積分，抵消 $170現金）

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9. 老行家-特選花菇螺片禮盒

特選花菇螺片禮盒

賀年送禮想有心思啲？不妨選購這款特選花菇螺片禮盒，精選從日本移植技術的菇種，種出媲美日本的優質花菇，再加上厚肉鮮味、爽口彈牙的東非厚螺片，雙重美味口感享受，同時滋補肝腎、增強免疫力，是今個新春的健康心思必選禮盒之一！

禮盒內包括以下（2件）：

1. 精選原木花菇 200克 x 1

2. 東非厚螺片225克(6兩) x 1



特選花菇螺片禮盒（原價：$460）

新春優惠價：$388（最多可使用7,700積分，抵消 $77現金）

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