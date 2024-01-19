Kleenex 健力士$488 紙品賀年福袋 34折起 免運送特福限量版炒鍋

臨近新春，親朋戚友陸陸續續到來拜訪、吃團年飯、「開枱」打番幾圈，美食飲品固然少不了，家居清潔紙品也不能少！想大量入貨又唔想去超市托返屋企？現時「01網購」與商家「 本地薑」推出激抵限量賀年福袋，內含多款Kimberly Clark人氣紙品，以$488便可入手總值高達$1,408.5的福袋，折扣低至34折，更免運送到你家中，再送法國熱賣特福玫瑰金限量版炒鍋 (價值$458）一個，CP值極高，快啲入手啦！



1. Kimberly Clark 紙品賀年福袋A (福袋價值$942.3)

Kimberly Clark紙品賀年福袋A (福袋價值$942.3)

由廚房萬用紙、多用途濕紙巾到衛生紙一套照料家中不同需要，絕對是超抵的大滿足紙品套裝。當中含大受好評的皇冠濕廁紙，特厚柔軟同時有效帶走99.9％細菌，家中必備！另外更含迪士尼2024新年版面紙，包裝喜慶應節小朋友又用得開心，免運再送法國人氣特福限量版炒鍋，非常超值！

套裝包括：

特福：

28cm 易潔炒鍋 (2024新年玫瑰金限量版) - 電磁爐適用 x 1

健力氏：

[4包裝] 迪士尼2024新年三層軟包面紙 (14016681) x 2

[5盒裝] 迪士尼2024新年盒裝面紙 (14016682) x 2

[36小包] 小熊印花四層迷你紙手巾 (14014712) (紙巾) x 2

絲潔：

[6卷裝] 廚房萬用紙 (14009867) (廚房紙) x 2

[60片] 多用途家居消毒濕紙巾 (14015011) x 2

皇冠：

[80片/3包] 濕廁紙 (14016319/14016702) (濕紙巾) x 2

[10卷裝] 三層棉柔舒適衛生紙 (14012362) (廁紙 紙巾) x 1



Kimberly Clark紙品賀年福袋A (福袋價值$942.3)

限定優惠價：$488（最多可使用9,700積分，抵消 $97現金）

2. Kimberly Clark 紙品賀年福袋B（福袋價值$950.5）

Kimberly Clark 紙品賀年福袋B（福袋價值$950.5）

包含三大人氣紙品品牌皇冠、健力氏及絲潔的各式乾濕紙品，幫媽媽一次過入貨無煩惱！而且內裏更增添特色的「北海道輕乳超滑四層面紙」，特別添加北海道牛乳，令每張紙都比起市面普通面紙更細膩柔軟，就如牛乳般溫柔體貼，同時採用四層加厚耐用設計，特別適合鼻敏感人士，就算鼻敏感來襲都不怕擦傷鼻子。同樣免運亦送人氣特福限量版炒鍋。

套裝包括：

特福：

28cm 易潔炒鍋 (2024新年玫瑰金限量版) - 電磁爐適用 x 1

健力氏：

[100片/3包] 北海道輕乳超滑四層面紙 (超柔軟 適合鼻敏感人士) (14016307) x 2

[5盒裝] 迪士尼2024新年盒裝面紙 (14016682) x 2

[36小包] 小熊印花四層迷你紙手巾 (14014712) (紙巾) x 2

絲潔：

[6卷裝] 廚房萬用紙 (14009867) (廚房紙) x 2

[60片] 多用途家居消毒濕紙巾 (14015011) x 2

皇冠：

[80片/3包] 濕廁紙 (14016319/14016702) (濕紙巾) x 2

[10卷裝] 三層棉柔舒適衛生紙 (14012362) (廁紙 紙巾) x 1



Kimberly Clark 紙品賀年福袋B（福袋價值$950.5）

限定優惠價：$488（最多可使用9,700積分，抵消 $97現金）

3. Kimberly Clark 紙品賀年福袋C（福袋價值$905）

Kimberly Clark 紙品賀年福袋C（福袋價值$905）

除了包括小朋友喜愛的最新迪士尼面紙、皇冠皇牌的迷你濕廁紙外，福袋更含絲潔乾濕兩用的耐洗紙，內添加檸檬精油及薄荷精油，能有效帶走99%細菌，同時加入獨家3D耐洗科技，就算過水沖洗都不易破爛且吸水力超強，就如抹布般可重復使用，CP值極高！同樣免運亦送人氣特福限量版炒鍋。

套裝包括：

特福：

28cm 易潔炒鍋 (2024新年玫瑰金限量版) - 電磁爐適用 x 1

健力氏：

[4包裝] 迪士尼2024新年三層軟包面紙 (14016681) x 2

絲潔：

[4卷裝] 廚房萬用紙 (14015169) (廚房紙) x 2

耐洗紙 (14015441) (拋棄式抹布) x 2

[2包裝] 抽取式萬用廚紙 (14015208) (廚房紙) x 2

皇冠：

[原箱27卷] 三層棉柔舒適衛生紙 (14013852) (廁紙 紙巾) x 1

[7片/6包] 迷你濕廁紙 (14015360) (濕紙巾) x 2



Kimberly Clark 紙品賀年福袋C（福袋價值$905）

限定優惠價：$488（最多可使用9,700積分，抵消 $97現金）

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