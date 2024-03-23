淚之女王｜金智媛肌膚零毛孔散發氣質！靠椰菜水、簡約哲學護膚

韓劇《淚之女王》近期話題樂亦不絕，不只是劇情進展，男女主角的顏值，亦讓觀眾提升不少投入度。現年31歲的金智媛，於劇中擔正飾演富家千金，穿著端莊的她，加上精緻五官，散發出強勢和優雅的魅力。要散發知性氣質，維持滑嫩肌膚是必要，由於清淨面貌予人純潔感，因此金智媛都會做好護膚，即使是素顏，依然維持零毛孔狀態，大家不妨參考她的保養法！



韓劇《淚之女王》近期話題樂亦不絕，不只是劇情進展，男女主角的顏值，亦讓觀眾提升不少投入度。(《淚之女王》劇照)

金智媛都會做好護膚，即使是素顏，依然維持零毛孔狀態。(IG@geewonii)

淚之女王｜金智媛零毛孔護膚法1. 自製椰菜水養顏

不少女星都會自製美顏湯水，作為養顏嫩肌的秘密武器。金智媛曾分享，會自製「椰菜水」，在家中或工作時，都會隨身帶備飲用，而未喝完的話則會放到冰箱，以防變質。椰菜水對瘦身和肌膚都有好處，而且製法簡單，只需將洗淨後的椰菜放進鍋內，然後加水至椰菜的高度，再煲半小時便可。

淚之女王｜金智媛零毛孔護膚法2. 精簡護膚程序

護膚步驟可以繁複，不過金智媛則喜歡簡約，曾在節目《Get It Beauty》內表示，由於自己屬於敏感肌，因此都將護膚程序化繁為簡，主要重視保濕，在洗面後會以化妝水倒在化妝棉上，然後輕拭肌膚，以達致雙重卸妝，再視情況使用保濕精華和保濕乳霜。

現年31歲的金智媛，於劇中擔正飾演富家千金，穿著端莊的她，加上精緻五官，散發出強勢和優雅的魅力。(《淚之女王》劇照)

淚之女王｜金智媛零毛孔護膚法3. 冰鎮濕敷法

由於工作不定時，而且常化厚重妝容，因此女星們都有一套護膚法，來減輕肌膚出現敏感的機會。金智媛曾表示自己護膚只用安瓶保濕，特別在夏天回家後，會將濃縮精華倒在化妝棉上，再放進雪櫃內冰鎮10分鐘，並敷在兩頰約10分鐘，以紓緩肌膚不適。

淚之女王｜金智媛零毛孔護膚法4. 敬業個性維持好身材

除了保養護膚工作，發現金智媛的敬業精神，也助她維持身形。她曾在拍攝《致美麗的你》時，為飾演體操選手而提前進行特訓，每天練習6小時。而於《愛在大都會》中，她飾演一位愛衝浪的女生，雖然自小就有「恐水症」，但她為劇集努力克服，還特地學習衝浪，最後成功完成演出，可見出她非常認真鍛鍊！

淚之女王｜金智媛零毛孔護膚法4. 敬業個性維持好身材 (IG@geewonii)

淚之女王｜金智媛零毛孔護膚法5. 在底妝加這步驟？

肌膚缺水是毛孔粗大的原因之一，因此金智媛在化妝時，都會略施一點技巧，以減少肌膚缺水的問題。她會在使用粉底液前，以一比二的比例，添加滋潤度高的保濕精華╴這樣便能提升妝感貼服度，減少化妝品吸收肌膚水分的機會。