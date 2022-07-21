金智媛示範5大鎖骨中長髮造型　高層次顯氣質、巴掌臉必剪這瀏海

不同於前陣子韓劇題材的高潮迭起，近日話題韓劇《我的出走日記》反而以寫實、沉悶、陰鬱的氛圍勾起了劇迷們的生活共鳴。



其中飾演厭世上班族廉美貞的金智媛，更再次跳脫富家女的演員人設，挑戰純樸素雅的鄰家女孩，而她那頭簡單卻耐看的「中長髮鎖骨剪」髮型卻也成了獨特的招牌造型！到底中長髮怎麼剪能溫柔顯氣質？金智媛日常髮型五大重點搶先掌握！

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1. 內彎中分比例很重要

OL上班族在髮型上最需要掌握的重點，就是乾淨、俐落、好整理！金智媛在劇中的這款無層次中長髮就完美滿足了這幾項條件！微微的弧度與內彎髮尾有著修飾頭型與臉型的效果，好整理溫柔且耐看，看似簡單的髮型中，卻又巧妙地透過略略偏左的中分大Ｃ字瀏海，加強了髮型的層次感，也更有小臉的效果呢！

2. 女神必備高層次＋法式瀏海

這幾年盛行的法式瀏海真的是一款很棒的設計～不只修飾了臉型，還能若隱若現出女孩們的精緻五官！同樣的中長髮由於沒有短髮俐落、長髮氣派，因此更可以搭配瀏海與層次變化去增添造型感～金智媛也曾剪過法式瀏海搭配高層次的髮型輪廓，意外地還能有視覺髮量倍增的效果！

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3. 外翹弧度創造甜美感

約會想為髮型多點甜度，就很推薦透過「捲度」去加分！若妳害怕捲髮顯老，在中長髮至中短髮長度的變化上，可以試試外翹捲～將外翹弧度強調於髮尾，好像是髮絲在不經意落於肩膀時所創造出的捲度，至於瀏海部分也別忘了稍微加強髮根與髮尾的澎度，會讓視覺年紀更年輕喔！

4. 水波捲打造瓜子臉

想要溫柔感多一些的女孩，這幾季最盛行的水波捲度當然也不能錯過！柔軟帶有彈性的不規矩捲度散落在髮絲上，接著再用濕潤造型品將捲度梳開，這個造型不僅不分年紀都很適合，背影還能自帶仙氣，顯小臉又顯氣質。

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5. 復古木馬捲優雅不失禮

自認是個很有氣場的職場女性，且想透過髮型加強女人味，那麼復古木馬捲就是很好的選擇！木馬捲強調的就是捲度的厚實感，與弧度所呈現出的光澤度，將捲度繞在髮尾處並保留頭髮上半部的S型曲線，不僅會讓溫柔感倍增，還能讓髮質看起來更滑順有手感。

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