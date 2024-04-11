經常美甲變脆弱易斷？5款好用護甲油：CHANEL、DIOR 初次用即見效

【護甲油推薦2024｜GEL甲】許多女生都有定期做美甲（GEL甲）的習慣，但長期下來指甲的表面很容易有不同的傷害，但其實指甲變得脫弱易斷不只是美甲的原因，還有許多成因，所以真的要好好護理。這次一起來看看指甲易斷、變黃和脆弱成因，以及為大家集合的好用護甲油，養出漂亮有光澤的甲面。



指甲脆弱易斷成因：美甲需打磨（freepik）

指甲脆弱易斷成因：美甲需打磨

每次美甲前都需要為指甲先打磨，再塗上多層凝膠指甲油，期間更是不斷照LED燈機，這些步驟都會對指甲造成傷害，容易變得脆弱易斷和軟弱的狀況。

指甲變黃成因：深色系的指甲油

指甲失去光澤甚至變黃，也與長期美甲的關係。有些女生會喜歡深色系的指甲油，但假如沒有先塗上底油再塗指甲油，很容易導致色素沉澱，而當色素被指甲吸收後，指甲就會變黃。

指甲失去健康狀態成因：日常飲食中營養攝取不足（freepik）

指甲失去健康狀態成因：日常飲食中營養攝取不足

除了美甲會對指甲造成不良情況外，在日常飲食中營養攝取不足，也會影響指甲健康。例如攝取維他命B7，有助維持指甲韌度以及減少指甲斷裂；而攝取足夠礦物質可為指甲維持健康顏色，減少指甲變黃；而Omega-3則能保持指甲光澤，所以日常飲食均衡也是在保持指甲健康。

護甲油推薦1. CHANEL 山茶花護甲底油 HK$250

CHANEL的山茶花護甲底油，蘊含山茶花油活性成分以及獨特配方，可為指甲添上保護層，塗後呈現淡玫瑰粉紅色的光澤效果。初次使用即有效令指甲更強韌、甲面更平滑和帶來豐富滋養，亦可使暗黃甲色及瑕疵，得到看得見改善，展現自然光澤。

護甲油推薦1. CHANEL 山茶花護甲底油 HK$250（CHANEL）

護甲油推薦1. CHANEL 山茶花護甲底油 HK$250

護甲油推薦2. DIOR 煥彩美妝甲油 10ml HK$240

DIOR的煥彩美妝甲油是一款可修飾指甲的指甲油，其配方可重煥指甲的天然色澤，在初次使用後，指甲便透出淡淡的粉嫩色澤，更為指甲帶來保護，日復日地煥發光采。

護甲油推薦2. DIOR 煥彩美妝甲油 10ml HK$240（ DIOR）

護甲油推薦3. Jason Natural 指甲保護液 HK$63.4

Jason Natural的指甲保護液，蘊含經認可的有機成分﹐包括芝麻籽油、紅花籽油、生育酚乙酸酯、互生葉白千層（茶樹）葉油、大豆油、月見草精油等，可有效修復指甲的自然美，同時為乾燥的角質層和脆弱指甲補充水分，使指甲保持強韌並減少斷裂。

護甲油推薦3. Jason Natural 指甲保護液 HK$63.4（iherb）

護甲油推薦4. Muji 護甲油 HK$58

Muji的護甲油，蘊含有洋甘菊花提取物、荷荷巴籽油、乳木果油、杏核油等植物性保濕成分，以及透明質酸鈉等保濕成分，可為指甲帶來滋潤，保護指甲不致乾燥。此外這款護甲油成分無香料、無礦物油、無防腐劑和無酒精，可放心使用，更採用了筆形設計，使用時很便利。

護甲油推薦4. Muji 護甲油 HK$58（Muji）

護甲油推薦4. Muji 護甲油 HK$58（Muji）

護甲油推薦5. 樂敦曼秀雷敦 Hand Veil 護甲油 HK$ 69.9

樂敦曼秀雷敦是保護、修復指甲的護甲產品，很適合想要物理保護指甲或避免指甲開裂或碎裂的人。護甲油是無色液體可覆蓋指甲表面，強化脆弱的指甲，同時牢牢鎖住修復成分以保護及集中修復指甲。產品是啞光型，塗抹後呈現自然的效果。