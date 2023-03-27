美甲慘致十指受感染！5天然指甲油推介　OPI、NCLA更持久、亮澤

不少女生都喜歡定期做美甲（Gel甲），但時常做凝膠指甲很容易導致指甲變軟或變薄，造成不少傷害。日前一位泰國網紅Real Vivienne Lee在社交平台Twitter上，分享了自己的美甲變毁甲的經歷，原本是想讓自己十指變得更好看，結果導致自身指甲片受嚴重感染，一度甚至碰水就會發炎。讓她很後悔和花了不少時間去養甲，現在在她帖文上可見，已不再做美甲，就算是也僅用指甲油。



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美甲（Gel甲）變毁甲 指甲受嚴重感染（Twitter@Realviviennelee）

美甲（Gel甲）變毁甲 指甲受嚴重感染

泰國網紅Real Vivienne Lee平日常在社交平台Twitter上分享美妝及護膚資訊，也與不少女生一樣喜歡美甲（Gel甲），但早前一次卸除美甲後，竟發現自己的指甲已嚴重受損。原因是因她已經持續使用凝膠指甲膠6至7個月，導致到指甲變得非常薄，十指的指甲都受到感染，一度甚至碰水就會發炎。

長期美甲（Gel甲）致指甲變薄弱 受嚴重真菌感染（Twitter@Realviviennelee）

長期美甲（Gel甲）致指甲變薄弱 受嚴重真菌感染

泰國網紅Real Vivienne Lee提到自己是平均一個月都會進行一次美甲（Gel甲），選擇的都是正規美甲店，認為在衛生安全上會有一定保證，但沒想到長期美甲，導致指甲被凝膠指甲油覆蓋的時間過長，以及時常變換美甲圖案，令指甲內積水引致感染發炎。她亦提到其實早有徵兆，每次美甲時接受紫外光烘乾過程中，都曾感受到指甲薄弱和疼痛，但她不以為意，才導致這次指甲受嚴重真菌感染。

美甲（Gel甲）要謹選店家及定期讓指甲休息

每次美甲（Gel甲）都是塗上多層凝膠指甲油及經多次紫外光烘乾，數星期後又要以打磨卸除，就算再小心都是會做指甲變弱和薄。所以在美甲時要選擇正規及信譽良好的店家，讓每次美甲都是在衛生和安全情況下進行。另外定期停止美甲，讓指甲有時間重回健康狀態。現在於泰國網紅Real Vivienne Lee帖文上可見，已不再做美甲，就算是也僅用指甲油。以下就為大家分享5款好用的指甲油吧！

天然成分指甲油5大推介：

天然成分指甲油推介1｜OPI 植萃光感系列 指甲油(IG@opi_taiwan）

天然成分指甲油推介1. OPI 植萃光感系列 指甲油 HK$128

OPI指甲油幾乎是每個愛塗甲油的女生都認識的品牌，OPI其中的Nature Strong系列，75%天然成份源自植物性，採用了不易殘留顏色配方，即使可不用底油，仍會比一般指甲油光澤感更強。這系列的甲油不含9種有害物質及無動物測試，每個指甲油瓶身及瓶蓋採用了20%回收塑料而成，是孕婦可使用的甲油。

天然成分指甲油推介2｜Kia-Charlotta Emotions #Caramel Taupe HK$128（IG@kiacharlotta）

天然成分指甲油推介2. Kia-Charlotta Emotions HK$128

Kia-Charlotta是來自德國的指甲油品牌，品牌創辦人主張純素主義，所以產品都是採用100%純素及零殘忍配方，天然成分高達87%及不含15種有害物質的無毒配方。指甲油蘊含滋養成分，有護甲之效且沒有一般指甲油的刺激性味道，是一款孕婦和小朋友都可以安心使用的產品。

天然成分指甲油推介3｜NCLA Beauty 指甲油 HK$126（IG@nclabeauty）

天然成分指甲油推介3. NCLA Beauty 指甲油 HK$126

NCLA Beauty是採用100%Vegan純素成份的指甲油品牌，產品絕不含有害致癌物質及絕無動物測試，品牌所採用的天然無毒配方，使甲油塗上後光澤度加倍，以及更快乾和持久，用後也不會使指甲變黃和傷甲，平常有留意純淨美容（Clean Beauty）的女生可以考慮這個品牌。

天然成分指甲油推介4｜Nailberry L’Oxygéné指甲油 HK$125（IG@nailberry_）

天然成分指甲油推介4. Nailberry L’Oxygéné指甲油 HK$125

Nailberry的創辦人是一位美甲師，發現客人們因長期做美甲（Gel甲），導致指甲越來越脆弱，所以決心研發健康無毒的指甲油。Nailberry指甲油不含12種易致癌物質，且是純素及不做動物測試。Nailberry L’Oxygéné系列指甲油採用專利技術，色彩更亮眼及持久外，更有保護指甲功效。

天然成分指甲油推介5｜Paintbox Nail Lacquer HK$175（IG@paintboxnails）

天然成分指甲油推介5. Paintbox Nail Lacquer HK$175

Paintbox來自美國紐約的指甲油品牌，採用純淨配方，成分不含10種有害配方、純素成分、零殘忍配方、無麩質及對羥基苯甲酸酯，讓每個人塗指甲油更安全無毒。Paintbox的色調豐富，簡單塗上兩層就已經有亮眼又持久的色彩。