防曬｜揭開紫外線對皮膚的傷害+正確使用 醫生：30ml應1個月用完

防曬｜踏入夏天總是陽光燦爛，絕對是玩戶外活動的好時機，但隨之的就是強烈紫外線！相信許多女生都常聽說紫外線對皮膚的傷害不僅是曬黑和帶來雀斑，還會使肌膚加速老化，但這是怎麼形成的呢？又該如何阻止紫外線對皮膚造成傷害？這次《01女生》記者就邀請到皮膚科專科醫生顏佩欣，與大家分享紫外線對肌膚傷害和怎樣才是有效地使用防曬產品。



防曬不僅是防曬黑 還防止皮膚老化（FREEPIK）

防曬不僅是防曬黑 還防止皮膚老化

眾所周知，紫外線對皮膚會造成不同的傷害，對女生而言最可怕的是防黑和產生雀斑，以及使肌膚加速老化，但這都是怎樣形成呢？顏醫生解釋紫外線是導致皮膚老化最主要的因素，稱為光老化（photoaging），其中的紫外線A（UVA）能量雖然沒有UVB強，但是它的穿透力卻很強！

UVA可以穿透雲層、玻璃甚至穿透至肌膚的真皮層，刺激黑色素母細胞產生黑色素，造成曬黑以及形成曬斑、老人斑等斑點，其中的曬斑是表皮的光傷害，斑點大小類似雀斑；老人斑則是表皮角化往外增生，斑點明顯且突起，五十歲之後較為常見。而UVA更能深入到達皮膚真皮層，破壞彈性纖維及膠原蛋白，加速肌膚老化、皮膚粗糙、失去彈性、出現皺紋和黑色素沈澱。

紫外線對皮膚造成傷害（FREEPIK）

紫外線甚造成皮膚癌

而紫外線對皮膚造成的傷害，不僅是曬黑、斑點和衰老，顏醫生指紫外線對皮膚的傷害是日積月累的。解釋道：「紫外線有機會引起基因變化，會造成皮膚原位癌例如日光性角化症（Actinic Keratosis），或皮膚癌，例如：鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma）及基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma），有研究更顯示，若在兒童時期曝曬，成年後患上皮膚癌(如基底細胞癌、鱗狀細胞癌和惡性黑色素瘤)的風險亦會較高。」

一定要做足防曬工作（FREEPIK）

補塗防曬霜

要防止紫外線對皮膚造成傷害，就一定要做足防曬工作，除了物理防曬外，塗抹防曬產品也不能少！顏醫生提醒大半的防曬產品會在流汗之後，便漸漸從表皮被稀釋掉及脫落，縱使選擇有防水、阻水、防汗功能的防曬產品，也最好在兩小時之後補充一遍。

而防曬產品主要有乳霜、乳液及噴霧3種，乳霜黏附皮膚效果較好，但質地較黏稠；乳液及噴霧的質地清爽，但黏附皮膚效果較差，更需要重複塗上。

防曬產品用量足夠才有保護力（FREEPIK）

用量足夠才有保護力

防曬產品並不是塗上臉就可以，用量要足夠才能為肌膚提供保護。顏醫生引用一個研究分享，要達到防曬效能，每平方厘米的皮膚需塗抹2毫克的防曬產品，例如一張臉約需擦半茶匙的防曬產品才足夠。因為以SPF30的產品為例，只塗一半的量，防曬能力會降到15以下，防曬能力大減。

以防曬霜為例建議，一個手掌大的範圍就應該要使用一顆黃豆的量，所以一張臉大約要使用4顆黃豆的量。一支30ml的防曬霜，應該一個月便會用完﹐因為用量不夠，達到的保護力也不夠。