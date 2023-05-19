防曬推薦2023！實試4款熱門產品：ANESSA防曬斑、SHISEIDO不黏膩

防曬推薦2023必買！紫外線不僅會曬黑、曬出雀斑外，還會導致肌膚老化加速，所以挑選一款最適合自己的防曬產品，是很重要的！這次《01女生》4位記者就分別試用了近期討論度相當高的防曬產品，並分享了用後感，讓無論是熱愛戶外活動的你，還是想尋找一瓶多效的防曬產品，都可以在選購時可以有些頭緒！



防曬推薦2023｜17大高評防曬！$69.9不輸專櫃、ANESSA、ALLIE高效

《01女生》4位記者分別試用ANESSA、FANCL、SHISEIDO以及NEOGENCE的防曬產品，都是不少人在選購時會考慮的品牌，所以就選擇了該品牌的熱門產品進行實試！

防曬推薦！ANESSA、FANCL、SHISEIDO以及NEOGENCE的防曬產品，都是不少人在選購時會考慮的品牌。（黃寶盈攝）

記者 許秀麗：防曬斑！同時有護膚保濕效果

防曬推薦1. ANESSA 全效濾光活膚UV乳液 SPF50+ PA++++ HK$240/30mL

一直受惱人色斑困擾的筆者，在挑戰防曬產品時，除了要不曬黑外，防曬斑也是挑選重點之一。ANESSA的全效濾光活膚UV乳液，防曬係數達SPF50+ PA++++，足夠日常室內及戶外活動所需，而防曬乳還有效預防色斑形成，以及富含高效護膚及保濕成分，改善因光老化所引起的乾紋，是一款很適合乾性肌的防曬！

此外這款防曬乳是帶淡淡的粉色，有提亮和修正膚色功效，筆者是經常化妝的女生，很喜歡這種設計，可以不用疊加太多化妝品，一步就有防曬和妝前打底效果。而防曬乳乳液質感是偏輕盈水潤，輕易推開，是一款值得回購的防曬乳！

購買方法：屈臣氏網店

ANESSA 全效濾光活膚UV乳液帶淡淡的粉色，有提亮和修正膚色功效（黃寶盈攝）

記者 石欣桐：清爽水潤不黏笠！妝前防曬好物！

防曬推薦2. FANCL 高效防曬露 HK$385/60mL

不要以為曬極不黑就不用塗防曬，紫外線不但會令人曬黑，更會導致黑色素積聚，形成色斑，所以筆者每天就算不化妝，都必定會塗上防曬，所以一支透薄、不黏笠及持久度高的防曬對筆者是相當重要！

筆者近期用上了FANCL這款高效防曬露，覺得相當適合！防曬露質地清爽、不黏笠！平日妝前使用防曬，最怕防曬油膩感及起屑會導致脫妝，但這支高效防曬露就沒有這個問題，產品塗上臉後感覺輕盈、易推開，而且略帶水潤感，用後也不會令臉部肌膚變得乾燥。

購買方法：ZALORA

FANCL 高效防曬露清爽水潤不黏笠！（黃寶盈攝）

記者 朱加曦：不曬黑！質感輕透不黏膩

防曬推薦3. SHISEIDO全天候感光防曬護膚乳液SPF50+ PA++++ $380/30mL

防曬是夏天重要一步！早前進行戶外活動時，使用Shiseido防曬乳液，不僅質感輕透舒適，即使再塗粉底和遮瑕，也沒有厚重感，而且防曬系數較高，經過數小時後都沒被曬黑。

防曬乳液首創感光再生防曬修護技術，可抑制紫外線引致的皺紋形成，並蘊含透明質酸幫助保持肌膚水潤，在防曬同時保養肌膚。

購買方法：Yesstyle

記者 朱加曦：SHISEIDO全天候感光防曬護膚乳液不曬黑！質感輕透不黏膩（黃寶盈攝）

記者 李樂瑤：戶外運動首選！海洋友善防曬

防曬推薦4. NEOGENCE 水感全效防曬乳 SPF50+ HK$165/50ml

步入夏天，作為喜愛户外運動的筆者，行山、游水、獨木舟等長期在太陽底下曬乾的活動，絕對考驗防曬的功力。這款防囇價錢親民，成效卻相當驚人，不單成功抵擋太陽，烈日下都不會曬紅、曬傷，加上它是海洋友善防曬，上山下海一瓶解決！

用防曬時最怕感覺悶焗、泛白，而這款完全沒有這些問題，它以無香料、色素、酒精、MI/MCI 防腐劑，溫和不刺激為主，最喜愛的是它質地不黏膩、容易推開，水潤很快被皮膚吸收，而且不會泛白。另外，它亦聲稱可以使用一般潔膚品、沐浴乳卸除，筆者使用一段時間後發現，即使長時間使用（持續大半天以上）都感覺對皮膚零負擔，不會焗痘、不致敏，相信不同膚質女生都可以一試！