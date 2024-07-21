2024下半年6大眉型開運秘笈　修眉畫眉除厄運　增強運勢旺到明年

進入2024下半年，大家的上半年運勢還好嗎？如果上半年走衰運的話，先別哭哭，下半年還有機會可以反轉！

下半年想改衰運，先從改變眉毛開始！



在面相學來說，眉毛的顏色、形狀甚至是軟硬、毛流都會影響運勢，像是細薄眉煩惱多、八字眉易有爛桃花等，今次特別邀請了擅長紫微斗數及面相解析的台灣專業命理老師品璇老師，針對不同的眉毛解惑，台灣Benefit首席美妝師安安也給予眉毛調整上的彩妝建議，趕快學起來，下半年告別衰運！

揭秘2024下半年眉型運勢攻略，根據不同眉形化妝修眉調整，好運自然來！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

2024下半年6種眉型轉運方法（Instagram@yuuuuukko_；01製圖）

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1. 八字眉

我們常聽到的八字眉，指的是眉尾低於眉頭，看起來像「八」，給人一種很哀傷、不容易親近的印象。在面相中，八字眉也是最容易遇到爛桃花的眉型，想要有正緣，求感情運順遂的大家，可以透過修眉＋化妝的技巧調整眉型。

台灣彩妝師安安分享，先將雜毛去除後，以眉筆來調整眉毛的形狀，在眉峰的位置可以往上畫出弧度，當眉峰往上延伸眉型，眉毛的重心就不會都在眉尾了！最後再使用眉膏，將整體的毛流往上梳，特別是很多人眉型看起來下垂，其實是因為眉毛的毛流過長，但也不需要隨意修剪，只要利用眉膏向上固定就OK！

2. 毛髮不均

有些人的眉毛顏色，看起來明顯濃度不均勻，代表著內分泌的問題，當內分泌失調，身體就容易出問題，自然也會影響到情緒。

想要改運提升健康運勢，首先就要想辦法調整毛髮的濃密度，建議可以先用眉彩膏先大面積的將眉毛的空洞補齊，如果是眉毛顏色過濃的地方，可藉由染眉膏把顏色調淡，最後再使用眉筆，在缺少眉毛的位置，畫上根根分明的仿真毛流。

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3. 雜亂眉

別小看兩條眉毛！很多人放任眉毛有許多的雜毛，毛流看起來凌亂不順，其實在面相學中，代表著一個人的脾氣、性情暴躁，通常容易和身邊的人處不好，也會影響到人緣。

2024下半年想要增加自己的貴人運，先從整理雜毛開始！如果不會修眉的人，可以請專人幫你修，像是Benefit就有蜜蠟修眉的服務，能設計專屬的眉型。光是把雜毛都修乾淨，整個人的氣場看起來就會不同。

4. 稀疏眉

如果整體的眉毛稀疏，在面相學中，眉散代表財散，容易有破財的危機，不容易存到錢。想要旺財，先要填補眉毛的空洞，並讓眉型飽滿，如果是畫眉新手擔心會失手，建議可以選用眉粉來上色，這類型的產品顏色比較柔和且好暈染，也方便疊加濃淡，最後再用眉膏透過微細纖維能讓眉毛看起來更濃密豐盈。

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5. 細薄眉

不論是眉毛天生就細薄，還是過度的修眉，有著細薄眉的人，通常煩惱會比較多，而眉尾象徵福氣，如果眉尾過細甚至消失，就會容易錯過好運喔！下半年想要招福好運來，推薦可以使用眉筆，大面積把眉型加粗，再刷上眉膏增加眉毛的豐盈感。

6. 不對稱眉

兩邊的眉毛如果明顯的不對稱，像是高低眉、形狀不同，這類型的人容易內耗、想太多，通常都會有許多的負能量佔據心頭。想要擁有滿滿的正能量，建議先以精細筆尖的眉筆，先調整細節，再使用眉蠟可以梳理毛流，藉由調整眉毛方向也可以讓眉型更對稱。

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