出軌掌相｜日占卜師曝掌相有「不忠線」　男有婚外情、女必做小三

我們每個人的手相，其實都偷偷透露著我們的行為模式，無論是事業、財運或者感情，都能從中發現一些秘密。日本占卜師便分享最常見的「外遇手相」，短短一條線竟然可能左右三個人以上的婚姻與愛情，破壞力相當驚人呀！



就讓我們來看看是哪一條線如此強大，有空也不妨偷偷檢查伴侶的手相吧！不過結果僅供參考，可別為此跟另一半吵架呢！

3種最容易出軌的掌紋（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 不忠線

既然要看會不會出軌，自然就要從婚姻線下手！婚姻線是指感情線與小指根部中間的水平線（如圖黑線），如果在婚姻線的上方或下方還有一條不是從手掌根部長出來的線與婚姻線重疊，就是「不忠線」（如圖紅線）。不忠線不像婚姻線連到手尾，因此也稱為「無根婚姻線」，容易在感情中徘徊，就算現在沒有外遇，未來也有機會發生，務必要時時提醒自己才能讓自己遠離誘惑。

而假如你沒有婚姻，但手上也有這條「不忠線」，也表示你可能會愛上已婚人士而成為小三，所以還是要小心不要讓自己落入麻煩的感情關係裡。

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2. 智慧線、生命線較遠

如果你的智慧線（藍線）與生命線（黑線）距離較遠、沒有交集，代表你很容易控制不住自己的情感而發生外遇。

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3. 感情線較陡

如果你的感情線（紅線）角度很陡峭，說明你在感情裡很衝動，一旦喜歡上某個人就會奮不顧身，也很容易就談起不倫戀，感情也很難長久。

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