泥膜推薦｜$98起讓身體回復滑嫩：SABON細緻膚質、BORGHESE淨白

【泥膜推薦｜身體護理】要維持的好膚質，不單單指面部肌膚，身體的護理同樣很重要。除了定期可以使用磨砂產品為身體去除角質外，亦可以使用「泥膜」為身體肌膚進行深層清潔，清除肌膚毛孔中的殘留髒污以及帶來滋潤再生，更是一個療癒身心靈的過程。一起來看看使用身體泥膜的護膚功效，以及多款好用的身體泥膜產品推薦。



泥膜可為身體肌膚進行深層清潔（FREEPIK）

身體泥膜的主要功效

提到泥膜，比較多出現在面部護理，但它當應用在身體時同樣可為身體帶來很好的護理，包括：深層清潔、肌膚排毒、去角質甚至是保濕等，一起來看看身體泥膜所帶來的護膚功效。

1. 深層清潔：大部分泥膜都含有的天然礦物質和泥土，可去除肌膚表面的髒污和油脂，同時清潔阻塞的毛孔，使身體肌膚有一個深層的清潔，亦有助減少背部暗瘡的出現。

2. 肌膚排毒：部分泥膜蘊含加速肌膚細胞更新速度的活性成分，幫助排出肌膚深層毒素，使肌膚變得更健康和年輕。

3. 去除角質：泥膜另一大功效是可去除肌膚上老廢角質，讓肌膚看起來更滑嫩明亮。

4. 肌膚保濕：部分泥膜還含有保濕成分，在敷後可為肌膚帶來滋潤。



泥膜推薦1. SABON 死海療癒排毒身體泥膜 200g HK$460

SABON全新推出的死海療癒排毒身體泥膜，是由純淨的死海黑泥打造而成，配方中蘊含多種天然礦物質，有效吸走皮膚上的過剩油垢，有助淨化、排毒和細緻膚質。除了有著出色的淨膚功效外，泥膜更富含橄欖油及粉紅岩玫瑰萃取，有著紓緩及潤澤功效，可讓肌膚回復水潤、光采。

泥膜推薦1. SABON 死海療癒排毒身體泥膜 200g HK$460（圖片來源：SABON）

泥膜推薦2. BORGHESE Fango Active Mud for Face and Body 美膚泥漿 17.6oz HK$750

BORGHESE的美膚泥漿適用於面部和身體肌膚，採用意大利塔斯肯尼火山泥漿，多種天然精萃研製而成，有助排走多餘雜質毒素。產品更蘊含牛油果、甜杏仁油及多種礦物修護成分，可為肌膚補充及鎖緊水分，令疲勞暗啞的肌膚重現淨白光澤，令退走失去活力的粗糙膚質，重現幼滑細嫩觸感。

泥膜推薦2.BORGHESE Fango Active Mud for Face and Body 美膚泥漿 17.6oz HK$750（圖片來源：BORGHESE官網）

泥膜推薦3. VIP EXTRA 淨化臉部和身體泥膜 125ml HK$580

VIP EXTRA的泥膜是可應用於面部和身體，採用最優質的精製死海泥調配而成，有助於去除皮膚中的毒素和雜質，吸收多餘的油脂，去除死皮細胞和污垢，展現清新、柔軟、清晰和細膩的膚質。在使用後，可為肌膚提供大量水分變得更柔軟、不干燥和滋養。

泥膜推薦3. VIP EXTRA 淨化臉部和身體泥膜 125ml HK$580（圖片來源：VIP EXTRA官網）

泥膜推薦4. SINTER 深層去角質身體潔膚泥 NT$2980（約HK$716）

SINTER所推出的深層去角質身體潔膚泥，是將台南關子嶺泥漿溫泉與蘭花結合製作而成，所可帶來延緩肌膚老化和去除老廢角質的功效。產品是把蘭花的保濕精華及多重高度延緩肌膚老化能力的花青素來融入溫泉泥漿中，以當中豐富礦物質及微量元素深入毛孔溫和去除老廢角質，同時可為肌膚帶來亮白和保濕效果。

泥膜推薦4. SINTER 深層去角質身體潔膚泥 NT$2980（約HK$716）（圖片來源：SINTER官網）

泥膜推薦5. Pure Body Naturals 死海泥面膜 250g HK$98

Pure Body Naturals的死海泥面膜同樣可用於面部和身體，採用含礦物質的死海泥、乳木果油、荷荷巴籽油和葵花籽油製作而成。產品當中的礦物質成分，可疏通毛孔和吸收多餘的油脂，去除死皮細胞、污垢和毒素，讓肌膚展現柔軟觸感，提升肌膚透明度。