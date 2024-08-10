巴黎奧運｜體操金牌選手賽場上持妝秘訣是這？盤點運動員愛用美妝

巴黎奧運已踏入尾聲，今屆有不少女運動員在賽場上都有出色表現，尤其在賽事的最後一周的體操、韻律泳（水上芭蕾）、霹靂舞等，運動員們除了為大家帶來精彩的比賽外，她們的持久的妝容和極佳的肌膚狀態，都讓人很好奇她們的化妝包中好物。這次《01女生》由體操女王Simone Biles、羽毛球女神志田千陽到霹靂舞選手湯淺亞實，盤點她們的美妝愛用物。



巴黎奧運｜體操女王Simone Biles- Charlotte Tilbury AIRBRUSH FLAWLESS FOUNDATION 輕盈無瑕粉底液、無暇定妝噴霧及唇線筆

體操女王Simone Biles，在今屆賽事共奪3個金牌和1個銀牌，非常厲害！而她在賽場上的妝容總是完美無瑕，而她秘密好物正正是Charlotte Tilbury的輕盈無瑕粉底液和無暇定妝噴霧，讓她即使進行長時間的運動仍能保持完美狀態。此外Simone Biles曾在TikTok化妝影片中，分享自的嘴唇「幾乎對所有產品過敏」，只對Charlotte Tilbury、LANEIGE、NYX和RHODE的唇部產品不過敏，而在拍攝該影片Simone Biles正正就在使用Charlotte Tilbury的唇線筆。

Laneige, NYX and Charlotte Tilbury, sometimes Rhode. Those are the only ones I can use on my lips because if I use anything else my lips burn and literally crack and peel off. Simone Biles

（IG@simonebiles）

巴黎奧運｜樂壇天后Céline Dion-Charlotte Tilbury的輕盈無暇定妝噴霧

不僅Simone Biles，不少體操選手都很喜歡使用Charlotte Tilbury輕盈無瑕粉底液，以保持在比賽中完美的妝容。此外，樂壇天后Céline Dion在巴黎奧運開幕禮上，亦是選用Charlotte Tilbury的輕盈無暇定妝噴霧，讓她即使在滂沱大雨下妝容依然美艷動人及持久無瑕，為大家帶來了精彩的表演。

巴黎奧運｜樂壇天后Céline Dion使用Charlotte Tilbury輕盈無暇定妝噴霧為妝容定妝，即使於滂沱大雨下妝容依然美艷動人（Charlotte Tilbury）

巴黎奧運｜體操金牌選手Jordan Chiles- Fenty Beauty by Rihanna

美國體操選手Jordan Chiles，在今屆女子團體全能競技體操勇奪金牌，並在女子自由體操（競技體操）中奪得銅牌，為大家帶來精彩比賽。而Jordan Chiles在場中美麗持久的妝容亦相當引人注目，她曾在採訪中提到她的奧運妝容是以Fenty Beauty by Rihanna的產品完成，而她有重點提到該品牌的遮瑕膏、粉底液以及修容粉餅，都是她的愛用好物。

巴黎奧運｜體操金牌選手Jordan Chiles- Fenty Beauty by Rihanna（IG@jordanchiles）

巴黎奧運｜羽毛球女神志田千陽-Kate怪獸級持色唇膏

「日本羽毛球女神」志田千陽與松山奈未在巴黎奧運女子羽毛球雙打中奪得銅牌，她如偶像級的外貌引起不少關注，尤其不少人都想知她的底妝產品是甚麼？要知道一場羽毛球比賽至少1小時，長則2-3小時，但她的妝容在完成比賽後仍然很完美。

雖然至今志田千陽都沒有公開分享她的化妝包，但她曾在Instagram限時動態分享自己的愛用唇膏，是性價比相當高的Kate怪獸級持色唇膏，網民推斷色號應該是#05乾燥無花果色，粉嫩又明艷照人。

巴黎奧運｜羽毛球女神志田千陽-Kate怪獸級持色唇膏（Getty Images）

巴黎奧運｜霹靂舞選手湯淺亞實-M.A.C

霹靂舞是今屆奧運新增的比賽項目，自然是備受矚目。其中來自日本的霹靂舞者湯淺亞實，憑著出色的舞技和型格的氣息，吸引眾人留意，並奪得此項目歷史性的首面金牌，而她也曾在採訪時留示化妝能為她帶來滿滿自信。霹靂舞的動作瀟灑俐落，妝容同樣要有性格，湯淺亞實就很喜歡M.A.C的唇釉，不僅色彩鮮明飽滿，還很持久抗沾染。

巴黎奧運｜霹靂舞選手湯淺亞實-M.A.C（路透社）

巴黎奧運｜沙灘排球選手Sara Hughes Bliss礦物防曬霜SPF 30

進行戶外運動防曬是相當重要，不僅是防止曬黑，更是為了阻止紫外線對皮膚會造成不同的傷害。美國沙灘排球運動員Sara Hughes，就分享了她很喜歡的Bliss礦物防曬霜，有效阻擋UVA 及UVB以及不會有肌膚黏膩感。