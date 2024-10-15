消委會維他命C精華檢測：4款獲5星 價差達$1,479！7款含致敏香料

【消委會｜維他命C護膚品】追求白滑無瑕美肌的女生，總會或多或少使用過含有維他命C成分的護膚品，此產品標榜著有抗氧化、抗衰老、美白淡斑等功效，備受愛美女生追棒。面對琳琅滿目的維他命C護膚品，女生們又該如何選擇合適的產品呢？



消委會檢測17款維他命C精華液 僅4款獲5星

今日（15/10）消委會最新一期《選擇》月刊公布，檢測了17款維他命C精華美容液的報告，發現當中有1款沒有檢測出維他命C，10款實際檢測結果低於標示濃度，4款奪5星高分，維他命C濃度含量理想。檢測的17款維他命C精華美容液，價格由HK$101至HK$1,580，結果更是發現售價最高與最低的產品均獲最高總評分(5分)，反映市面上不同售價都有好的選擇。

消委會檢測了17款維他命C精華美容液（圖片來源：消委會）

1款沒有驗出任何維他命C成分

在17款維他命C精華美容液樣本中，有5款無標示維他命C濃度，其餘12款均有標示維他命C濃度產品中，只有1款高於標示值。在無標示維他命C濃度的產品中，1款原產地為韓國的「MISSHA」產品，招貼有標示「Vita C」字眼，但沒有驗出任何維他命C成分。

4款維他命C精華美容液獲5星產品 售價由HK$101至HK$1,580（圖片來源：Freepik）

4款獲5星產品 售價由HK$101至HK$1,580

在17款維他命C精華美容液樣本中，有4款奪5星高分，分別為Target Pro by watsons的「Boosting correct skin Complexion Vitamin C10 Concentrated serum 30ml」售價是HK$299、The Ordinary的「8% 維他命C 2%熊果苷面部精華 30ml」HK$101、ASDceuticals的「Advanced C10% Antioxidizing Serum 30ml」售價是HK$420，以及Skinceuticals的「濃縮維他命 CE FERULIC精華 CE FERULIC 30ml」售價是HK$1580。

以上4款維他命C護膚品的維他命C成分濃度，真實含量與其產品濃度標示差異僅在-2%至-0.4%之間，亦不含香料致敏物質。而產品價格由HK$101至HK$1,580，亦是消委會檢測樣本中售價最高與最低的產品，反映著不同價位的品牌產品均有優秀的產品。

7款維他命C精華美容液產品檢出致敏香料 嚴重可致過敏性接觸性皮炎及紅疹等（圖片來源：消委會）

7款產品檢出致敏香料 嚴重可致過敏性接觸性皮炎及紅疹等

此外於是次檢測中有7款樣品，檢出共7款歐盟限用的致敏香料（每款分別檢出1種至3種），較普遍的香料致敏物質包括檸檬烯(5款)及芳樟醇(4款)，檢出量普遍超出歐盟《化妝品法規》所規定的應留意標示的上限（0.001%），惟只有3款在產品包裝上清楚標示了全部或部分相關成分。若患濕疹或過敏人士不慎購買並過量接觸相關物質，有機會出現過敏性接觸性皮炎及紅疹等症狀。