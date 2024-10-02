2024秋冬妝容將回歸簡約低調：解構4大重點、今季不容錯過的彩妝

2024秋冬妝容重點｜踏入10月，秋冬氣息亦將漸濃，妝容亦隨着季節開始有了改變，與春夏的明亮和豐富色彩不同，今季有著回歸簡約和低調乾淨的趨勢。雖說是重回簡約妝容，但也不簡單，當中有著不少小心思，一起來看看2024年秋冬妝容的重點，以及不能錯過的彩妝新品。



2024秋冬妝容重點1. 簡約、低調乾淨

簡約大氣，不僅可體現在穿搭上，妝容同樣可以。觀察各國女星或是時裝周上，大家都不約而同選擇低調乾淨的裝容，這樣可突顯自己原生的好膚質，也更有生活氣息，拉近距離添親和感。

2024秋冬妝容重點1. 簡約大氣（freepik）

2024秋冬妝容重點2. 透薄底妝

在過往總是追求無瑕底妝，在化妝時會疊加粉底液和遮瑕膏，一不小心就出現了「面具感」。在今個秋冬季不妨改成透薄底妝，再利用打亮和修容產品雕琢出臉部五官輪廓及線條，可讓整體妝容散發低調大氣感，同時能突顯後續眼妝、胭脂或唇妝。

2024秋冬妝容重點3. 氧氣系眼妝

相比起早前的多巴胺色調和截斷式眼妝，今年秋冬會著重自然有質感的妝客，在眼妝上會選擇柔和的色調，再暈染至自然柔和，整體也會更有氣質和平易近人。

2024秋冬妝容重點4. 蝴蝶式胭脂

蝴蝶腮紅是指從眼下、蘋果肌再從鼻樑刷到另一邊臉頰，這樣的畫法可以修飾臉形和縮短中庭，可更顯年輕。而蝴蝶式胭脂在顏色上，會是選擇輕透或粉嫩的色調，使妝容更自然且一致性高。

2024秋冬妝容重點4. 蝴蝶式胭脂（IG@jennierubyjane）

一起來看看2024年秋冬不能錯過的彩妝：



2024年秋冬彩妝1. Huda Beauty Warm Matte Obsession HK$265

Huda Beauty 的Matte Obsession系列眼影盤，粉末質感細膩，容易暈染出柔和的眼妝，一抹一掃即由奶油轉換成粉末狀，緊緊依附在眼皮上，全天不暈染。眼影是天鵝絨的柔霧啞緻，別具質感。其中Warm Matte Obsession，是烤陶瓷和鐵鏽橙色調的暖棕色，可塑造溫柔日常眼妝，很適合秋冬季節使用。

2024年秋冬彩妝1. Huda Beauty Warm Matte Obsession HK$265（品牌提供）

2024年秋冬彩妝2. GUCCI Beauty ROUGE À LÈVRES MAT唇膏 #509 ROSSO ANCORA HK$ 390

GUCCI Beauty的全新ROUGE À LÈVRES MAT唇膏，質感柔滑啞緻，一抹即帶來天鵝絨般和持久的唇妝，色調是熱情且有著不羈魅力的紅色，時刻散發著自信。唇膏富含豐富的色素和保濕油，呈現出濃鬱的色彩和輕盈唇感，很適合於秋冬季使用。

2024年秋冬彩妝2. GUCCI Beauty ROUGE À LÈVRES MAT唇膏 #509 ROSSO ANCORA HK$ 390（品牌提供）

2024年秋冬彩妝3. Clé de Peau Beauté RADIANT POWDER FOUNDATION 鑽光雲霧粉餅 HK$1,020

Clé de Peau Beauté所推出的鑽光雲霧粉餅，結合了護膚及彩粧，並提供SPF防曬保護力，一抹均勻膚色及霧化毛孔瑕疵，輕薄透氣無負擔，如液感粉底粧效。產品採用最新研發的保濕離子配方，利用離子的特性提升鑽光雲霧粉餅的親合力，同時注入Clé de Peau Beauté獨家護膚成分智能亮肌精華MK，有助改善肌膚的膚質、光澤度、透明度、水潤度及保濕度。

2024年秋冬彩妝3. Clé de Peau Beauté RADIANT POWDER FOUNDATION 鑽光雲霧粉餅 HK$1,020（品牌提供）

2024年秋冬彩妝4. PAUL & JOE EYE COLOR PALETTE 悅光四色眼影盤 HK$360

PAUL & JOE的悅光四色眼影盤，集合了多種眼影質地，包括閃耀珠光、粉霧、霜狀，無論是單色塗抹、雙色漸層還是多色混合使用，都能豐富的妝效變化，滿足女生們各種妝容需求。