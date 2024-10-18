潔面乳推薦｜潔面產品怎麼選? 有犯洗臉誤區嗎？別只用洗面乳卸妝

潔面乳推薦2024｜潔面是護膚的第一步，因此非常重要，若然做錯一步，或會影響後續護膚的效果。不少人洗面僅用清水，但其實從挑選洗面乳時，已講求不少學問。以下分享2招教你潔面產品怎麼選? 同時你又有犯這些洗臉誤區嗎？



潔面產品怎麼選｜第一招：洗面後5小時內不出油

中醫師「77老大」曾在Youtube分享挑選洗面乳的方法。他指出洗面乳的3個關鍵，在於清潔、控油與保濕，可以觀察在潔面後，皮膚有沒有暗瘡、粉刺？或會否出現緊繃、乾澀等情況？他強調，控油並不是去油，而是要維持水油平衡，即皮膚在洗面後5小時內，都不會出油，亦不會顯得乾澀。

潔面產品怎麼選｜第二招：各種膚質的潔面乳都不同

不同膚質的水油比例略有差別，因此在使用洗面乳時，也要注意不同的功效。如乾性肌可用能溶解油脂和污垢的乳液，來保持滋潤；油性肌則可以泡沫型產品，來保持乾爽；至於敏感肌宜用溫和洗面乳，以減輕刺激；而混合肌膚，適合兼備控油和保濕功效的洗面乳。

潔面產品怎麼選？(IG@yannyyc)

洗臉誤區1. 只用洗面乳卸妝

洗面可以簡單，也可以非常複雜。若在放工回家後，只用洗面乳卸妝，那便有可能殘餘化妝品於臉上。因此最好的做法，為雙重清潔，先以卸妝油除去妝容，再用洗面乳進一步清潔，這有助減輕面部肌膚的負擔。

洗臉誤區2. 洗面過度

在洗淨面部的同時，注意不能清洗過度，若然臉上油脂太少，或會影響肌膚的水油平衡，導致更易分泌油脂，造成毛孔堵塞。因此建議每日洗一至兩次面，如果洗面後肌膚感繃緊，可以轉用性質較溫和的產品。

不少人洗面僅用清水，但其實從挑選洗面乳時，已講求不少學問。(IG@katarinabluu)

洗臉誤區3. 擦面力度要注意

有的人或會大力以毛巾擦拭面部，以圖去除頑固污垢，不過這樣或會刺激及傷害肌膚，引致泛紅、受損和敏感等問題。因此洗面後可用毛巾輕輕按壓面部，亦要保持毛巾乾淨，以防細菌滋生。

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