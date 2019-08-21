【減肥秘訣】減肥最辛苦是心理關口　如何「欺騙」自己忍住欲望？

為了改善外表和健康，瘦身是不少女孩子的課題。然而，減肥時候最辛苦的不是做運動時身體上的勞累，而是心理上突破種種關口的難耐。

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放入冰箱

辛勞一天下班後，有時候肚子超級餓，便想在外面餐廳吃一頓好的慰勞自己。但晚餐愈晚吃就愈容易胖，而且晚餐吃得少是減肥的重點，下班後肚子餓就會容易吃得過多。該如何平衡想慰勞自己又不想胖的關口？

有人試過把想吃的晚餐先外賣回家，回到家後忍一忍先放進冰箱，再吃準備好的健康晚餐，原本打算犒賞自己的外賣等到第二日早上才吃。這令你知道你睡一覺後就能「食好西」，心理還是有點慰勞到自己，但明早你就不會那麼肚子餓，而且亦不容易吃得過量。（晚上八點後絕對不能再吃東西！）

有時候下班後就想吃頓好的來慰勞一下自己。（《我要準時下班》劇照）

多喝水

「水」給我們的飽腹感很重要，當你嘴饞想吃東西就灌自己喝水。而且三餐之前先喝一些水，讓肚子先飽個一半，剩下那一半才用來吃飯（但喝水和吃飯的時間不能太接近，否則會影響消化），那就不用擔心自己吃得過多。這樣提醒自己喝足夠的水，既能去水腫和排毒，又能避免吃得過多。

「水」給我們的飽足感很重要，當你想吃東西就灌自己喝水。（VCG）

節食的同時多做一件事

節食很痛苦，對吧？而且節食見效的時間很長，很想放棄對吧！這便需要透過其他小目標來讓自己先感受到「成功感」，充實這一段等待節食見效的漫長日子。例如多背個外語生字、多學一個軟件的使用方法等等，令自己從節食的痛苦中分心，更令自己感到：節食的同時自己也在成長，才能令自己有動力繼續堅持下去。

見到喜歡的零食真的很想吃，怎麼辦？

想吃就吃吧！但買回家的包裝和份量必須減半，例如不再買家庭裝，只買小包裝（而往往小包裝的價錢都不及大包裝划算）。每天上班前，先把一些自己知道很難忍住不吃的零食，準備「一啖」的份量帶出門。每天真的忍不住的時候才吃「那一口」，先暫時滿了一時的口腹之欲。盡量避免自己忍不住的時候就出去買了一整包回來，因為一旦你在那一刻買了一整包回去，就一定會整包吃光光。所以在那一刻，用「一啖」來避免「一整包」的份量。

每天上班前，先把一些自己知道很難忍得住不吃的零食，準備「一口」的份量帶出門。（VCG）

借助外動力推動自己

接下來這個方法是追星迷妹必用！而且一定一定一定會見效。就是想像有一天能站在愛豆身邊拍照為目標。站在愛豆身邊拍照，怎麼能胖胖的站在他身邊，難得機會就一定要拍最好的，要以最好的狀態示人。想到這你能忍心自己繼續暴吃下去嗎？你能忍受你比你的愛豆胖那麼多嗎？要努力趕在和愛豆見面前瘦下來！（不光是愛豆，暗戀中的男女神也可以，能想像的就好。）

祝所有想減肥的人都能健康地瘦下來！

看看手機上偶像的照片就能提醒自己要努力減肥，也為自己健康努力。（《她的私生活》劇照）

內容提供：小丸子有心事

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【自家減肥秘訣】減肥先要成功先要懂得「欺騙自己」」​】

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