如果只能帶上一件化妝品，相信不少女生也會毫不猶豫的選擇唇膏。每個女生的風格打扮各有不同，但對於塗唇膏的堅持卻不約而同的一致。日本掀起了一股「會被求婚」的唇色熱潮，有著「塗了這唇色就會被求婚」的都市傳說，聽來像純屬趣聞，但翻查有關男性對女性唇色的喜好調查，及從日本「國民太太」新垣結衣常用的唇色中，發現當中也有對應之處。想提升男生對自己的好感度，也許「會被求婚」的唇色是第一步。

「會被求婚」的唇色其實是指強調自然與透明感，能讓雙唇看上去水嫩而且充滿彈性的唇膏。(IG＠aragakiyui_fanspage)

YSL Rouge Volupte Shine系列的15號（YSL） 相比烈焰紅唇，「會被求婚」唇色相對的個性感沒那麼強烈，強調透明感、色澤自然柔和的粉紅、珊瑚色系，能讓雙唇看上去水嫩而且充滿彈性的唇膏。日本女生的妝容普遍以高貴淡雅為主，呈現出無瑕素肌的感覺，完美配合「會被求婚」唇色的感覺。其中以最受歡迎的，不得不提YSL Rouge Volupte Shine系列的15號色調。

【按圖看】女星示範珊瑚色系唇膏：

YSL的這支被喻為「會被求婚」的唇膏，屬於奶油珊瑚色調，帶橙的珊瑚色混合奶油色調的淡粉色，為溫婉的粉色調增添幾分活潑感覺。唇膏富滋潤感，塗上後有效遮蓋唇紋，雖然色澤自然卻意外的顯氣色，即便素顏也能輕鬆架馭。

日本交友網站調查：7成男生鍾情女生塗粉紅色唇膏

日本有交友網站曾經以「男生喜歡的唇色是？」為題，訪問二千多位男性，結果發現有七成的受訪者都認為粉紅色的唇色最具吸引力。他們一般認為女生塗上粉紅色的唇膏有著「可愛的感覺」，而且貼近膚色的自然色調也是令人心動的要素。正正與「會被求婚」的唇色所強調的粉嫩感覺不謀而合，它之所以如此受歡迎，也是源於對異性的吸引力。

「國民太太」新垣結衣完美示範「會被求婚」的唇色

被日本男生封為「國民太太」的新垣結衣予人一種鄰家女孩甜美感覺，重點在於透薄底妝與粉嫩雙唇。要打造如新垣結衣般的零距離感覺，自然亮澤的唇妝是重點。新垣結衣喜歡使用淡粉紅色的唇膏提升氣色、增加嘴唇立體度，是打造「會被求婚」的唇色的成功例子。

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塗對唇色讓人好感度倍增

劇集女主角的妝容經常受到網民關注，而劇中出現過的唇膏更經常因明星效應而出現搶購熱潮。如韓國女神宋慧喬經常被稱讚凍齡有術，37歲的她與25歲的朴寶劍於《男朋友》中合演情侶卻沒有半點違和感。靠的除了是宋慧喬保養得宜的童顏，更重要的是那顯年輕的唇色。

不論是戲內戲外，宋慧喬也喜歡以淡妝示人，柔嫩平滑的雙唇不但顯氣色，更讓人一見傾心。（IG＠kyo1122）

女生們無不驚嘆於宋慧喬的魅力，即使不能成為韓劇中的女主角，也要擁有她的溫柔氣息。不論是戲內戲外，宋慧喬也喜歡以淡妝示人，所用的唇色也與「會被求婚」的唇色相近，柔嫩平滑的雙唇不但顯氣色，更讓人一見傾心。她於劇集中使用的是雪花秀的肌本柔潤護唇膏，粉嫩透亮的唇色適合不喜歡亮麗的唇色，然而嘴唇有暗沉乾燥煩惱的女生。

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