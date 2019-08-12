Miley Cyrus與Liam離婚　十年情海翻波曾吸毒酗酒：不能當典型妻

美國歌手Miley Cyrus與「雷神」Chris Hemsworth的弟弟Liam Hemsworth去年於家中低調完婚，本以為相愛十年的兩人會走到最後時，Miley Cyrus卻對外界發出離婚聲明，短暫的婚姻只維持了八個月。不勉強自己接受一段不合符期望的關係，是女生勇敢的表現。

Miley Cyrus發出離婚聲明，與Liam Hemsworth短暫的婚姻只維持了八個月。（Getty Images）

Miley Cyrus與Liam Hemsworth相戀十年經歷多次離合，2009年於拍攝《The Last Song》相識，隨即熱戀，然而三年後訂婚隨即分開，感情無疾而終。分開後Miley突然一改甜美清純的形象，以充滿性暗示與過份性感的造型演繹其音樂作品，昔日的迪士尼童星竟轉型為充滿話題性的歌手，大膽的演出令不少人咋舌。那時Miley Cyrus不止衣著暴露，更不忌諱公開自己有吸食大麻與酗酒的問題，糜爛的生活習慣直至她與Liam Hemsworth重拾舊好才開始改善。

Miley Cyrus與Liam Hemsworth去年於家中低調完婚。（IG＠Miley Cyrus）

復合後的兩人更清楚適合彼此的生活節奏，他們展開了同居生活並收養了許多寵物。Miley Cyrus與Liam Hemsworth經常於社交平台上分享相處的點滴，更不時亮相於公眾場合，流露著幸福與甜蜜之情。兩人選擇在家中舉行簡單婚禮，只邀請了親近的家人與朋友作見證。婚後兩人關係依然親密，故外界對他們離婚的消息無不震驚。在愛情路上兜兜轉轉，Miley Cyrus與Liam Hemsworth的故事雖然令人惋惜，卻教會了我們相處的哲學。

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短暫的分離反而讓心更貼近

熱戀中的情侶無時無刻也希望膩在一起，關係穩定後便漸漸減少了見面的次數，談情時追求的是「質」而不是「量」。儘管你有多喜歡喝珍珠奶茶，天天喝也會厭倦，反倒是偶爾嚐到的食物更能帶給我們歷久常新的感覺。感情亦然，細水長流的關係總不缺乏個人空間，於關係中為自己保留一點點距離，不要抹殺探索外界的機會，才能在對方眼中保持新鮮感。適當的距離讓你更珍惜每次相處的時光，令愛的感覺一次比一次深刻。

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不需要勉強維持一段步伐不一的關係

對於Miley Cyrus與Liam Hemsworth離婚的原因，有外媒分析最主要的問題是兩人對未來的期望未能達成共識。雖然婚後兩人曾嘗試為關係努力，卻總是回不去當初結婚時的感覺。Miley Cyrus於事業上充滿野心，準備為其音樂發展再創高峰；相反Liam Hemsworth則傾向傳統的家庭生活，嚮往簡單而樸實的相處。Miley Cyrus曾表示自己並不能擔當那種典型的妻子角色，更別期望看到她穿著圍裙做飯的模樣。假若嘗試過後仍然未能平衡雙方的步調，分開並不是一個失敗的選擇，最少在關係還沒有發展到無可求藥的情況下抽身，留下給對方的仍然是美好的身影。

Miley Cyrus承認是泛性戀者，其後被外媒拍下與Kaitlynn Carter的親密照片。（IG＠Kaitlynn Carter）

不過，Miley Cyrus於接受《Elle》的訪問中曾表示Liam Hemsworth是位值得倚靠的伴侶，願意無條件的支持自己。她也曾承認自己是泛性戀者（Pansexual），在異性戀的關係中，女性對她來說仍然有一定的吸引力，其後Miley Cyrus便被外媒拍下與Brody Jenner前妻Kaitlynn Carter，在意大利度假時接吻的親密照片。Miley Cyrus與Liam Hemsworth真正分開的原因，到底是二人對婚姻的期望不盡相同，Miley Cyrus當不了Liam Hemsworth心中傳統的妻子模樣，還是Miley Cyrus仍然對女性懷有強烈的感覺，相信只有他們才知道。